а как корелируется рукопожатие с порядочностью?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:59
а как корелируется рукопожатие с порядочностью?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 25 сер, 2019 00:38
Не противоречат и вообще к конституции никаким боком.
Да что ж такое?
Откуда на форуме такое засилье "логичных" людей?!
Это не Ваши слова?
И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?
На всех ветках куча бреда и демагогии!
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 сер, 2019 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 25 сер, 2019 00:56
Не знаю насчёт "папередникив", но, по-моему, мы высокими темпами идём не в Европу, а в др. место, кот. рифмуется с Европой.
Или в Африку, в те страны, где основная масса населения живёт в нищете, при этом метр нормальной недвиги стоит столько, сколько большинство не зарабатывает за всю жизнь.
А нормально живёт только узкая прослойка, связанная с обслуживанием европейцев.
Единственное, что спасает - Европа близко, можно туда слинять относительно легко.
Мне кажется, сейчас последний шанс. Дай бог удачи нам, чтобы хоть шестой президент оправдал надежды! И дай бог удачи ему!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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