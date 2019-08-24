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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3837383838393840

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:59

  yanyura написав:Сколько раз жал руку Путину Зеленский?

У кого хватит смелости утверждать, что Порошенко порядочнее Зеленского?

а как корелируется рукопожатие с порядочностью?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:38

  AlexxK написав:........
Мои высказывания о томосе не противоречат конституции.

Не противоречат и вообще к конституции никаким боком.
И логике тоже.
В отличие от Ваших рассуждений о теократическом государстве. :D

:?: :?: :?:
Да что ж такое?
Откуда на форуме такое засилье "логичных" людей?!
Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства.

Годится или нет данный метод строительства государства - рассудит История.

Это не Ваши слова?
И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?

На всех ветках куча бреда и демагогии!
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 сер, 2019 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:56

  Starikan написав:..........
Опять "тарифный геноцид" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так что, папередники были правы?

Не знаю насчёт "папередникив", но, по-моему, мы высокими темпами идём не в Европу, а в др. место, кот. рифмуется с Европой. :(
Или в Африку, в те страны, где основная масса населения живёт в нищете, при этом метр нормальной недвиги стоит столько, сколько большинство не зарабатывает за всю жизнь.
А нормально живёт только узкая прослойка, связанная с обслуживанием европейцев.
Единственное, что спасает - Европа близко, можно туда слинять относительно легко. :)

Мне кажется, сейчас последний шанс. Дай бог удачи нам, чтобы хоть шестой президент оправдал надежды! И дай бог удачи ему!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 05:48

  AlexxK написав:

Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.



Во-первых, всё что произошло с получением томоса на данный момент - это ещё один церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия. Что ещё больше привносит напряжения в стране и дискредитирует само украинское православие.

Во-вторых. Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 06:32

  Shram написав: Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность?


Роль церкви будет только расти. Как философ и слушатель университета Фомы Аквинского, уверяю, он предоставил нам 5 убойных доказательств существования Бога. Эммануил Кант, критикуя его, нашел шестое. Если интересно, я вам об этом подробно расскажу.
Современная наука с каждым открытием все громче говорит о Высшем разуме. Из числа Нобелевских лауреатов атеистов и безбожников остались единицы. Основная часть самых именитых ученных истинно верует. Квантовый мир открылся нам, чтоб приблизить наш разум к осознанию и принятию божественной истины.
Человечество на пороге получения прямых доказательств и Его признания.
8) 8) 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 06:42

  ЛАД написав:И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?



  ЛАД написав:Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы.
Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста.
Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию. :)
Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится.


:D :D :D
AlexxK
 
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