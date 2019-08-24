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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3837383838393840 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 24 сер, 2019 21:59 yanyura написав: Сколько раз жал руку Путину Зеленский?



У кого хватит смелости утверждать, что Порошенко порядочнее Зеленского? Сколько раз жал руку Путину Зеленский?У кого хватит смелости утверждать, что Порошенко порядочнее Зеленского?

а как корелируется рукопожатие с порядочностью? а как корелируется рукопожатие с порядочностью? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4143 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 00:38 AlexxK написав: ........

Мои высказывания о томосе не противоречат конституции. ........Мои высказывания о томосе не противоречат конституции.

Не противоречат и вообще к конституции никаким боком.



В отличие от Ваших рассуждений о теократическом государстве. И логике тоже.В отличие от Ваших рассуждений о теократическом государстве.



Да что ж такое?

Откуда на форуме такое засилье "логичных" людей?!

Томос . Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства.

Годится или нет данный метод строительства государства - рассудит История.

Это не Ваши слова?

И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?



На всех ветках куча бреда и демагогии! Не противоречат и вообще к конституции никаким боком.Да что ж такое?Откуда на форуме такое засилье "логичных" людей?!Это не Ваши слова?И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?На всех ветках куча бреда и демагогии! Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 сер, 2019 00:57, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13884 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3931 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 00:56 Starikan написав: ..........

Опять "тарифный геноцид"

Так что, папередники были правы? ..........Опять "тарифный геноцид"Так что, папередники были правы?

Не знаю насчёт "папередникив", но, по-моему, мы высокими темпами идём не в Европу, а в др. место, кот. рифмуется с Европой.

Или в Африку, в те страны, где основная масса населения живёт в нищете, при этом метр нормальной недвиги стоит столько, сколько большинство не зарабатывает за всю жизнь.

А нормально живёт только узкая прослойка, связанная с обслуживанием европейцев.

Единственное, что спасает - Европа близко, можно туда слинять относительно легко.



Мне кажется, сейчас последний шанс. Дай бог удачи нам, чтобы хоть шестой президент оправдал надежды! И дай бог удачи ему! Не знаю насчёт "папередникив", но, по-моему, мы высокими темпами идём не в Европу, а в др. место, кот. рифмуется с Европой.Или в Африку, в те страны, где основная масса населения живёт в нищете, при этом метр нормальной недвиги стоит столько, сколько большинство не зарабатывает за всю жизнь.А нормально живёт только узкая прослойка, связанная с обслуживанием европейцев.Единственное, что спасает - Европа близко, можно туда слинять относительно легко.Мне кажется, сейчас последний шанс. Дай бог удачи нам, чтобы хоть шестой президент оправдал надежды! И дай бог удачи ему! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13884 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3931 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 05:48 AlexxK написав:



Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.



Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.



Во-первых, всё что произошло с получением томоса на данный момент - это ещё один церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия. Что ещё больше привносит напряжения в стране и дискредитирует само украинское православие.



Во-вторых. Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность? Во-первых, всё что произошло с получением томоса на данный момент - это ещё один церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия. Что ещё больше привносит напряжения в стране и дискредитирует само украинское православие.Во-вторых. Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2713 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 838 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 06:32 Shram написав: Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность? Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность?



Роль церкви будет только расти. Как философ и слушатель университета Фомы Аквинского, уверяю, он предоставил нам 5 убойных доказательств существования Бога. Эммануил Кант, критикуя его, нашел шестое. Если интересно, я вам об этом подробно расскажу.

Современная наука с каждым открытием все громче говорит о Высшем разуме. Из числа Нобелевских лауреатов атеистов и безбожников остались единицы. Основная часть самых именитых ученных истинно верует. Квантовый мир открылся нам, чтоб приблизить наш разум к осознанию и принятию божественной истины.

Человечество на пороге получения прямых доказательств и Его признания.





Роль церкви будет только расти. Как философ и слушатель университета Фомы Аквинского, уверяю, он предоставил нам 5 убойных доказательств существования Бога. Эммануил Кант, критикуя его, нашел шестое. Если интересно, я вам об этом подробно расскажу.Современная наука с каждым открытием все громче говорит о Высшем разуме. Из числа Нобелевских лауреатов атеистов и безбожников остались единицы. Основная часть самых именитых ученных истинно верует. Квантовый мир открылся нам, чтоб приблизить наш разум к осознанию и принятию божественной истины.Человечество на пороге получения прямых доказательств и Его признания. Libo 2

Повідомлень: 7279 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 06:42 ЛАД написав: И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?



И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?



ЛАД написав: Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы.

Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста.

Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию.

Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится. Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы.Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста.Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию.Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится.



AlexxK Повідомлень: 37 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 07:32 Starikan написав: ЛАД написав: mephala написав: .........

опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни.

ДП "ЕНЕРГОРИНОК"

Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками

(з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г

Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками

(з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г

Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками

(з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г

Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками

(з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г .........опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни.Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками(з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.гДинаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками(з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.гДинаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками(з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.гДинаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками(з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г

Красиво!

Но почему тогда

Остается надеяться, что полноценная реализация либеральной реформы с первых дней будет в приоритете у нового правительства и парламента. А это задача не из легких – новому руководству страны нужно донести до широких масс, что без повышения тарифов отечественную экономику ждет коллапс. По правде говоря, уже сегодня должен быть наработан и представлен общественности поэтапный план повышения цен на электроэнергию для населения. Чем дольше будут затягивать с этим вопросом, тем больнее его будет решить. ..... Красиво!Но почему тогда

Опять "тарифный геноцид"

Так что, папередники были правы? Опять "тарифный геноцид"Так что, папередники были правы?

а шас, значить, не колапс, а процвітання , шолє а шас, значить, не колапс, а процвітання , шолє В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16021 З нами з: 09.03.14 Подякував: 945 раз. Подякували: 939 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 07:37 Shram написав:

Во-первых, всё что произошло с получением томоса на данный момент - это ещё один церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия. Что ещё больше привносит напряжения в стране и дискредитирует само украинское православие.

Во-первых, всё что произошло с получением томоса на данный момент - это ещё один церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия. Что ещё больше привносит напряжения в стране и дискредитирует само украинское православие.



Все это уже было. 16-й век, Брестская уния, греко-католики, изгнание православных священников, "церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия".



1991 год и далее, независимая Украина, изгнание униатских священников, "церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия".



"И это пройдет"(с)



Вопрос "получения томоса" был слишком политизирован в связи с выборами, "томос-турами" и.т.д. Пена схлынет, результат останется.



Shram написав:

Во-вторых. Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность? Во-вторых. Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность?



Мы с Вами в словосочетание "строительство государства" вкладываем несколько разный смысл.



Вы понимаете под словом "государство" конкретную территорию, на которой действительно необходимо "строить Украину развивая науку и промышленность". В том числе.



Я под термином "строительство государства Украина" подразумевал строительство украинской нации, которое происходит именно сейчас. И важным элементом этого строительства является в том числе отделение Украинской Поместной церкви от МП, тем более что этого требует историческая справедливость. В свое время Московия "аннексировала" у Украины Киевскую митрополию, как сейчас РФ - Крым.



Так что не "церковь и попы как основа государства", а осознание своей национальной идентичности - для верующих и таким путем, в том числе. Для атеистов - другими. Все это уже было. 16-й век, Брестская уния, греко-католики, изгнание православных священников, "церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия".1991 год и далее, независимая Украина, изгнание униатских священников, "церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия"."И это пройдет"(с)Вопрос "получения томоса" был слишком политизирован в связи с выборами, "томос-турами" и.т.д. Пена схлынет, результат останется.Мы с Вами в словосочетание "строительство государства" вкладываем несколько разный смысл.Вы понимаете под словом "государство" конкретную территорию, на которой действительно необходимо "строить Украину развивая науку и промышленность". В том числе.Я под термином "строительство государства Украина" подразумевал строительство украинской нации, которое происходит именно сейчас. И важным элементом этого строительства является в том числе отделение Украинской Поместной церкви от МП, тем более что этого требует историческая справедливость. В свое время Московия "аннексировала" у Украины Киевскую митрополию, как сейчас РФ - Крым.Так что не "церковь и попы как основа государства", а осознание своей национальной идентичности - для верующих и таким путем, в том числе. Для атеистов - другими. AlexxK Повідомлень: 37 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3837383838393840 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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