Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3838383938403841 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 25 сер, 2019 10:57 AlexxK написав: ЛАД написав: И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?



И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?



ЛАД написав: Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы.

Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста.

Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию.

Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится. Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы.Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста.Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию.Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится.





Вы меня троллите?

Это Вы называете "рассуждениями"?



Кстати, формирование наций в современном смысле связано с появлением капитализма.



И вопрос - как живут европейские/американская нация без особой религиозной идентичности? Да, там есть в большинстве случаев наиболее массовая религия, но при этом прекрасно существуют и др. течения. И, например, католицизм вроде как не способствует "национальной идентичности".



P.s. Насчёт "логики" Вы промолчали. Так понимаю, что согласились со мной и Вы таки за "нац. идентичность" через религию? Вы меня троллите?Вы называете "рассуждениями"?Кстати, формированиев современном смысле связано с появлением капитализма.И вопрос - как живут европейские/американская нация без особой религиозной идентичности? Да, там есть в большинстве случаев наиболее массовая религия, но при этом прекрасно существуют и др. течения. И, например, католицизм вроде как не способствует "национальной идентичности".P.s. Насчёт "логики" Вы промолчали. Так понимаю, что согласились со мной и Вы таки за "нац. идентичность" через религию? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 сер, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3931 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 11:01 Libo написав: Роль церкви будет только расти. Как философ и слушатель университета Фомы Аквинского, уверяю, он предоставил нам 5 убойных доказательств существования Бога. Эммануил Кант, критикуя его, нашел шестое. Если интересно, я вам об этом подробно расскажу.

Современная наука с каждым открытием все громче говорит о Высшем разуме. Из числа Нобелевских лауреатов атеистов и безбожников остались единицы. Основная часть самых именитых ученных истинно верует. Квантовый мир открылся нам, чтоб приблизить наш разум к осознанию и принятию божественной истины.

Человечество на пороге получения прямых доказательств и Его признания.



Роль церкви будет только расти. Как философ и слушатель университета Фомы Аквинского, уверяю, он предоставил нам 5 убойных доказательств существования Бога. Эммануил Кант, критикуя его, нашел шестое. Если интересно, я вам об этом подробно расскажу.Современная наука с каждым открытием все громче говорит о Высшем разуме. Из числа Нобелевских лауреатов атеистов и безбожников остались единицы. Основная часть самых именитых ученных истинно верует. Квантовый мир открылся нам, чтоб приблизить наш разум к осознанию и принятию божественной истины.Человечество на пороге получения прямых доказательств и Его признания.



Тухлейший бред.



C развитием научной мысли количество атеистов среди ученых только растет, и сегодня находится на отметке, близкой к 90%.







Но и на оставшиеся 10% ты не сильно рассчитывай - их "бог" не имеет ничего общего с твоим. Они либо пантеисты, либо биоцентристы. Христианина, буддиста или мусульманина там днем с огнем не сыщешь!



PS: а в квантовую физику с богом лучше не лезь - это всего лишь художественный образ. Так ученые ЦЕРНа называют давно предсказанную и недавно подтвержденную частицу "бозон Хиггса"

https://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson Тухлейший бред.C развитием научной мысли количество атеистов среди ученых только растет, и сегодня находится на отметке, близкой к 90%.Но и на оставшиеся 10% ты не сильно рассчитывай - их "бог" не имеет ничего общего с твоим. Они либо пантеисты, либо биоцентристы. Христианина, буддиста или мусульманина там днем с огнем не сыщешь!PS: а в квантовую физику с богом лучше не лезь - это всего лишь художественный образ. Так ученые ЦЕРНа называют давно предсказанную и недавно подтвержденную частицу "бозон Хиггса" zРадио

Повідомлень: 3301 З нами з: 02.05.18 Подякував: 776 раз. Подякували: 1854 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 11:09 Тракторист написав: yanyura написав: Сколько раз жал руку Путину Зеленский?



У кого хватит смелости утверждать, что Порошенко порядочнее Зеленского? Сколько раз жал руку Путину Зеленский?У кого хватит смелости утверждать, что Порошенко порядочнее Зеленского?

а как корелируется рукопожатие с порядочностью? а как корелируется рукопожатие с порядочностью?

Вы лично считаете себя порядочным человеком?

Если да, то пожмете ли вы руку человеку, который, как вам точно известно, руководитель (и хозяин) организации, которая выгнала вас и вашу семью из вашей квартиры/дома, забрав себе ваши вещи, а тех членов вашей семьи, которые попытались оказать сопротивление, просто расстреляла? Вы лично считаете себя порядочным человеком?Если да, то пожмете ли вы руку человеку, который, как вам точно известно, руководитель (и хозяин) организации, которая выгнала вас и вашу семью из вашей квартиры/дома, забрав себе ваши вещи, а тех членов вашей семьи, которые попытались оказать сопротивление, просто расстреляла? yanyura Повідомлень: 4904 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 11:28 ЛАД написав: AlexxK написав: ЛАД написав: И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?



И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?



ЛАД написав: Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы.

Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста.

Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию.

Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится. Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы.Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста.Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию.Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится.





Вы меня троллите?

Это Вы называете "рассуждениями"?



Кстати, формирование наций в современном смысле связано с появлением капитализма.



И вопрос - как живут европейские/американская нация без особой религиозной идентичности? Да, там есть в большинстве случаев наиболее массовая религия, но при этом прекрасно существуют и др. течения. И, например, католицизм вроде как не способствует "национальной идентичности". Вы меня троллите?Вы называете "рассуждениями"?Кстати, формированиев современном смысле связано с появлением капитализма.И вопрос - как живут европейские/американская нация без особой религиозной идентичности? Да, там есть в большинстве случаев наиболее массовая религия, но при этом прекрасно существуют и др. течения. И, например, католицизм вроде как не способствует "национальной идентичности".

точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,

справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра.

Той же будівельник пише, що повальна еміграція - зйбс, а висока смертність - ще луччє, бо населення омалажуєцця. точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра.Той же будівельник пише, що повальна еміграція - зйбс, а висока смертність - ще луччє, бо населення омалажуєцця. Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 сер, 2019 11:33, всього редагувалось 4 разів. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16024 З нами з: 09.03.14 Подякував: 945 раз. Подякували: 939 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 11:29

Сен-Тропе, яхты, свадьбы... А что, нормально.Сен-Тропе, яхты, свадьбы... Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14099 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1882 раз. Подякували: 4046 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 11:43 freeze написав: antey1969 написав: Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе



Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й.

Не может команда работать против себя же, это по определению.

Ну и кроме того через четыре гола и 9 месяцев Зе опять будет их директором, если конечно население опять дружно не попросит остаться его еще на 5 лет. Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й.Не может команда работать против себя же, это по определению.Ну и кроме того через четыре гола и 9 месяцев Зе опять будет их директором, если конечно население опять дружно не попросит остаться его еще на 5 лет.

Как бы на обливание я и не рассчитывал - банально пока не за что. А вот абсолютно циничным облизыванием со всех сторон(опять же, пока не за что) был возмущен. Как бы на обливание я и не рассчитывал - банально пока не за что. А вот абсолютно циничным облизыванием со всех сторон(опять же, пока не за что) был возмущен. antey1969 1

Повідомлень: 8664 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1021 раз. Подякували: 2292 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 11:45 shapo написав: https://strana.ua/opinions/218688-za-28-let-eto-hosudarstvo-ne-sdelalo-nicheho-dlja-lichnoho-schastja-koho-to-iz-nas.html

Все-таки нужно быть последовательным. Спустя 28 лет я задаю себе вопрос - что сделало это государство для моего счастья? И я имею чёткий ответ - НИ-ЧЕ-ГО. Мое личное счастье, моей семьи и близких - есть продукт наших личных усилий, которые всегда шли ВОПРЕКИ политике нашего государства. Оно всегда скорее мешало и мешает жизни частного человека, чем помогает ей. Более того, счастливых людей в нашем обществе не любят. Потому что большинство внутренне несвободны. Наше общество слишком медленно мутирует в хорошем смысле этого слова, выталкивая наиболее активных и рискованных личностей из страны. Миллионами. Это главная трагедия Украины.

Потому на 28 годовщину Дня независимости у меня есть сказать одно - не тратьте время на заблуждения, иллюзии и проблемы людей далёких от вас. Во-первых, они все равно не оценят. Во-вторых, жизнь очень коротка, чтобы быть в ней несчастным человеком. https://strana.ua/opinions/218688-za-28-let-eto-hosudarstvo-ne-sdelalo-nicheho-dlja-lichnoho-schastja-koho-to-iz-nas.htmlВсе-таки нужно быть последовательным. Спустя 28 лет я задаю себе вопрос - что сделало это государство для моего счастья? И я имею чёткий ответ - НИ-ЧЕ-ГО. Мое личное счастье, моей семьи и близких - есть продукт наших личных усилий, которые всегда шли ВОПРЕКИ политике нашего государства. Оно всегда скорее мешало и мешает жизни частного человека, чем помогает ей. Более того, счастливых людей в нашем обществе не любят. Потому что большинство внутренне несвободны. Наше общество слишком медленно мутирует в хорошем смысле этого слова, выталкивая наиболее активных и рискованных личностей из страны. Миллионами. Это главная трагедия Украины.Потому на 28 годовщину Дня независимости у меня есть сказать одно - не тратьте время на заблуждения, иллюзии и проблемы людей далёких от вас. Во-первых, они все равно не оценят. Во-вторых, жизнь очень коротка, чтобы быть в ней несчастным человеком.

Что-то у него всё смешалось: государство и общество.

И смущает бравирование тем, что не отмечает дни рождения близких: вот я какой необычный, а вы все лохи. Что-то у него всё смешалось: государство и общество.И смущает бравирование тем, что не отмечает дни рождения близких: вот я какой необычный, а вы все лохи. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16108 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1521 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 11:50 AlexxK написав: Shram написав:

Во-первых, всё что произошло с получением томоса на данный момент - это ещё один церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия. Что ещё больше привносит напряжения в стране и дискредитирует само украинское православие.

Во-первых, всё что произошло с получением томоса на данный момент - это ещё один церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия. Что ещё больше привносит напряжения в стране и дискредитирует само украинское православие.



Все это уже было. 16-й век, Брестская уния, греко-католики, изгнание православных священников, "церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия".



1991 год и далее, независимая Украина, изгнание униатских священников, "церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия". Все это уже было. 16-й век, Брестская уния, греко-католики, изгнание православных священников, "церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия".1991 год и далее, независимая Украина, изгнание униатских священников, "церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия".



Ну и что хорошего получилось?

Ничего.

В итоге, вместо консолидации страны и общества имеем "рака, лебедь и щуку" которые тянут Украину в разные стороны.



AlexxK написав: Shram написав:

Во-вторых. Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность? Во-вторых. Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность?



Я под термином "строительство государства Украина" подразумевал строительство украинской нации, которое происходит именно сейчас. И важным элементом этого строительства является в том числе отделение Украинской Поместной церкви от МП,



Так что не "церковь и попы как основа государства", а осознание своей национальной идентичности - для верующих и таким путем, в том числе. Для атеистов - другими. Я под термином "строительство государства Украина" подразумевал строительство украинской нации, которое происходит именно сейчас. И важным элементом этого строительства является в том числе отделение Украинской Поместной церкви от МП,Так что не "церковь и попы как основа государства", а осознание своей национальной идентичности - для верующих и таким путем, в том числе. Для атеистов - другими.



Странно, в мире полно стран с основной религией католицизм. И как-то они спокойно себя национально самоидентифицируют без того чтобы объявлять в каждой стране своего "римского папу" с блэкджеком и шлюхами, и отделяться от католической церкви. Ну и что хорошего получилось?Ничего.В итоге, вместо консолидации страны и общества имеем "рака, лебедь и щуку" которые тянут Украину в разные стороны.Странно, в мире полно стран с основной религией католицизм. И как-то они спокойно себя национально самоидентифицируют без того чтобы объявлять в каждой стране своего "римского папу" с блэкджеком и шлюхами, и отделяться от католической церкви. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2714 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 838 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 11:51 freeze написав: antey1969 написав: Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й. Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й.

Почитываю еще https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html Почитываю еще Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16108 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1521 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 11:53 ЛАД написав:

Вы меня троллите?

Это Вы называете "рассуждениями"?



Кстати, формирование наций в современном смысле связано с появлением капитализма.



И вопрос - как живут европейские/американская нация без особой религиозной идентичности? Да, там есть в большинстве случаев наиболее массовая религия, но при этом прекрасно существуют и др. течения. И, например, католицизм вроде как не способствует "национальной идентичности".



P.s. Насчёт "логики" Вы промолчали. Так понимаю, что согласились со мной и Вы таки за "нац. идентичность" через религию?[/quote]



Несколько изменю Вашу формулировку - формирование европейских/американской наций в современном смысле связано с появлением капитализма. Так буде более понятна моя мысль.



Сравнивать Европу/Америку конца 18-го - 19 вв. и современную Украину, на мой взгляд, некорректно. В те времена многие страны Европы идентифицировали себя как отдельные национальные государства в том числе и путем противопоставления протестантизма католицизму, как господствующей религии европейских империй. Это же справедливо и по отношению к переселенцам в Америку, где протестантизм послужил основой американской идеи - "обогащайся, поскольку это угодно Богу". Мы только начинаем этот путь.



А по поводу Вашей приписки - уже ответил в предыдущих постах. Не через религию, а через противопоставление ПЦУ (Поместная церковь Украины) МП (Московскому патриархату).



Для верующих это важно. Для атеистов - другие мотивы. Вы меня троллите?Вы называете "рассуждениями"?Кстати, формированиев современном смысле связано с появлением капитализма.И вопрос - как живут европейские/американская нация без особой религиозной идентичности? Да, там есть в большинстве случаев наиболее массовая религия, но при этом прекрасно существуют и др. течения. И, например, католицизм вроде как не способствует "национальной идентичности".P.s. Насчёт "логики" Вы промолчали. Так понимаю, что согласились со мной и Вы таки за "нац. идентичность" через религию?[/quote]Несколько изменю Вашу формулировку - формирование европейских/американской наций в современном смысле связано с появлением капитализма. Так буде более понятна моя мысль.Сравнивать Европу/Америку конца 18-го - 19 вв. и современную Украину, на мой взгляд, некорректно. В те времена многие страны Европы идентифицировали себя как отдельные национальные государства в том числе и путем противопоставления протестантизма католицизму, как господствующей религии европейских империй. Это же справедливо и по отношению к переселенцам в Америку, где протестантизм послужил основой американской идеи - "обогащайся, поскольку это угодно Богу".Мы только начинаем этот путь.А по поводу Вашей приписки - уже ответил в предыдущих постах. Не через религию, а через противопоставление ПЦУ (Поместная церковь Украины) МП (Московскому патриархату).Для верующих это важно. Для атеистов - другие мотивы. AlexxK Повідомлень: 38 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3838383938403841 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм