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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3838383938403841

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:57

:arrow:
  AlexxK написав:
  ЛАД написав:И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?



  ЛАД написав:Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы.
Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста.
Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию. :)
Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится.


:D :D :D

Вы меня троллите?
Это Вы называете "рассуждениями"?

Кстати, формирование наций в современном смысле связано с появлением капитализма.

И вопрос - как живут европейские/американская нация без особой религиозной идентичности? Да, там есть в большинстве случаев наиболее массовая религия, но при этом прекрасно существуют и др. течения. И, например, католицизм вроде как не способствует "национальной идентичности".

P.s. Насчёт "логики" Вы промолчали. Так понимаю, что согласились со мной и Вы таки за "нац. идентичность" через религию?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 сер, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:01

  Libo написав:Роль церкви будет только расти. Как философ и слушатель университета Фомы Аквинского, уверяю, он предоставил нам 5 убойных доказательств существования Бога. Эммануил Кант, критикуя его, нашел шестое. Если интересно, я вам об этом подробно расскажу.
Современная наука с каждым открытием все громче говорит о Высшем разуме. Из числа Нобелевских лауреатов атеистов и безбожников остались единицы. Основная часть самых именитых ученных истинно верует. Квантовый мир открылся нам, чтоб приблизить наш разум к осознанию и принятию божественной истины.
Человечество на пороге получения прямых доказательств и Его признания.
8) 8) 8)


Тухлейший бред.

C развитием научной мысли количество атеистов среди ученых только растет, и сегодня находится на отметке, близкой к 90%.

Зображення

Но и на оставшиеся 10% ты не сильно рассчитывай - их "бог" не имеет ничего общего с твоим. Они либо пантеисты, либо биоцентристы. Христианина, буддиста или мусульманина там днем с огнем не сыщешь!

PS: а в квантовую физику с богом лучше не лезь - это всего лишь художественный образ. Так ученые ЦЕРНа называют давно предсказанную и недавно подтвержденную частицу "бозон Хиггса"
https://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:09

  Тракторист написав:
  yanyura написав:Сколько раз жал руку Путину Зеленский?

У кого хватит смелости утверждать, что Порошенко порядочнее Зеленского?

а как корелируется рукопожатие с порядочностью?

Вы лично считаете себя порядочным человеком?
Если да, то пожмете ли вы руку человеку, который, как вам точно известно, руководитель (и хозяин) организации, которая выгнала вас и вашу семью из вашей квартиры/дома, забрав себе ваши вещи, а тех членов вашей семьи, которые попытались оказать сопротивление, просто расстреляла?
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:28

  ЛАД написав:
  AlexxK написав:
  ЛАД написав:И где Вы нашли у меня "рассуждения о теократическом государстве"?



  ЛАД написав:Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы.
Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста.
Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию. :)
Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится.


:D :D :D

Вы меня троллите?
Это Вы называете "рассуждениями"?

Кстати, формирование наций в современном смысле связано с появлением капитализма.

И вопрос - как живут европейские/американская нация без особой религиозной идентичности? Да, там есть в большинстве случаев наиболее массовая религия, но при этом прекрасно существуют и др. течения. И, например, католицизм вроде как не способствует "национальной идентичности".

точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,
справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра.
Той же будівельник пише, що повальна еміграція - зйбс, а висока смертність - ще луччє, бо населення омалажуєцця.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 сер, 2019 11:33, всього редагувалось 4 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:29

А что, нормально.
Сен-Тропе, яхты, свадьбы... :D :D :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:43

  freeze написав:
  antey1969 написав:Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе


Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й.
Не может команда работать против себя же, это по определению.
Ну и кроме того через четыре гола и 9 месяцев Зе опять будет их директором, если конечно население опять дружно не попросит остаться его еще на 5 лет.

Как бы на обливание я и не рассчитывал - банально пока не за что. А вот абсолютно циничным облизыванием со всех сторон(опять же, пока не за что) был возмущен.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:45

  shapo написав:https://strana.ua/opinions/218688-za-28-let-eto-hosudarstvo-ne-sdelalo-nicheho-dlja-lichnoho-schastja-koho-to-iz-nas.html
Все-таки нужно быть последовательным. Спустя 28 лет я задаю себе вопрос - что сделало это государство для моего счастья? И я имею чёткий ответ - НИ-ЧЕ-ГО. Мое личное счастье, моей семьи и близких - есть продукт наших личных усилий, которые всегда шли ВОПРЕКИ политике нашего государства. Оно всегда скорее мешало и мешает жизни частного человека, чем помогает ей. Более того, счастливых людей в нашем обществе не любят. Потому что большинство внутренне несвободны. Наше общество слишком медленно мутирует в хорошем смысле этого слова, выталкивая наиболее активных и рискованных личностей из страны. Миллионами. Это главная трагедия Украины.
Потому на 28 годовщину Дня независимости у меня есть сказать одно - не тратьте время на заблуждения, иллюзии и проблемы людей далёких от вас. Во-первых, они все равно не оценят. Во-вторых, жизнь очень коротка, чтобы быть в ней несчастным человеком.

Что-то у него всё смешалось: государство и общество.
И смущает бравирование тем, что не отмечает дни рождения близких: вот я какой необычный, а вы все лохи.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:50

  AlexxK написав:
  Shram написав:
Во-первых, всё что произошло с получением томоса на данный момент - это ещё один церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия. Что ещё больше привносит напряжения в стране и дискредитирует само украинское православие.


Все это уже было. 16-й век, Брестская уния, греко-католики, изгнание православных священников, "церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия".

1991 год и далее, независимая Украина, изгнание униатских священников, "церковный раскол, внутренний срач и стычки среди украинского православия".


Ну и что хорошего получилось?
Ничего.
В итоге, вместо консолидации страны и общества имеем "рака, лебедь и щуку" которые тянут Украину в разные стороны.

  AlexxK написав:
  Shram написав:
Во-вторых. Что правда? Церковь и попы в 21 веке как основа государства? Может лучше строить Украину развивая науку и промышленность?


Я под термином "строительство государства Украина" подразумевал строительство украинской нации, которое происходит именно сейчас. И важным элементом этого строительства является в том числе отделение Украинской Поместной церкви от МП,

Так что не "церковь и попы как основа государства", а осознание своей национальной идентичности - для верующих и таким путем, в том числе. Для атеистов - другими.


Странно, в мире полно стран с основной религией католицизм. И как-то они спокойно себя национально самоидентифицируют без того чтобы объявлять в каждой стране своего "римского папу" с блэкджеком и шлюхами, и отделяться от католической церкви.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:51

  freeze написав:
  antey1969 написав:Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе
Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й.

Почитываю еще https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:53

  ЛАД написав:

Вы меня троллите?
Это Вы называете "рассуждениями"?

Кстати, формирование наций в современном смысле связано с появлением капитализма.

И вопрос - как живут европейские/американская нация без особой религиозной идентичности? Да, там есть в большинстве случаев наиболее массовая религия, но при этом прекрасно существуют и др. течения. И, например, католицизм вроде как не способствует "национальной идентичности".

P.s. Насчёт "логики" Вы промолчали. Так понимаю, что согласились со мной и Вы таки за "нац. идентичность" через религию?[/quote]

Несколько изменю Вашу формулировку - формирование европейских/американской наций в современном смысле связано с появлением капитализма. Так буде более понятна моя мысль.

Сравнивать Европу/Америку конца 18-го - 19 вв. и современную Украину, на мой взгляд, некорректно. В те времена многие страны Европы идентифицировали себя как отдельные национальные государства в том числе и путем противопоставления протестантизма католицизму, как господствующей религии европейских империй. Это же справедливо и по отношению к переселенцам в Америку, где протестантизм послужил основой американской идеи - "обогащайся, поскольку это угодно Богу". :D Мы только начинаем этот путь.

А по поводу Вашей приписки - уже ответил в предыдущих постах. Не через религию, а через противопоставление ПЦУ (Поместная церковь Украины) МП (Московскому патриархату).

Для верующих это важно. Для атеистов - другие мотивы.
AlexxK
 
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