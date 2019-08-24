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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:11
Shram написав:
Странно, в мире полно стран с основной религией католицизм. И как-то они спокойно себя национально самоидентифицируют без того чтобы объявлять в каждой стране своего "римского папу" с блэкджеком и шлюхами, и отделяться от католической церкви.
В мире полно стран, отделившихся в свое время от католической церкви.
Большая часть Европы, страны Британского Содружества - это навсидку. Америка изначально строилась на отречении от католицизма. Может, забыл кого.
И как раз для национальной самоидентификации.
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AlexxK
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:27
antey1969 написав: freeze написав: antey1969 написав:
Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе
Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й.
Не может команда работать против себя же, это по определению.
Ну и кроме того через четыре гола и 9 месяцев Зе опять будет их директором, если конечно население опять дружно не попросит остаться его еще на 5 лет.
Как бы на обливание я и не рассчитывал - банально пока не за что. А вот абсолютно циничным облизыванием со всех сторон(опять же, пока не за что) был возмущен.
Одеська публіка була цілком щаслива від запропонованого видовища. Квартальні акценти вже кують Зе-перемогу на місцевих виборах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:41
flyman написав:
точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,
справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра
В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР.
Или во Львове также жили "переважно селюки"?
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:51
AlexxK написав: flyman написав:
точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,
справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра
В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР.
Или во Львове также жили "переважно селюки"?
в Льові жили: поляки, німці, євреї, вірмени...
українців там було менше 10%
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 25 сер, 2019 12:58, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:54
AlexxK написав: flyman написав:
точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,
справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра
В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР.
Или во Львове также жили "переважно селюки"?
Посмотрите национальный состав Львова в 1918 году, польско-еврейский город.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:02
freeze написав:
Посмотрите национальный состав Львова в 1918 году, польско-еврейский город.
а можна ще І.Франка почитати,
це для тих що подрачують на "як було добре при Австрії"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:14
цікавий факт про нафту, 7ма хвилина
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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