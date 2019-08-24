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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3839384038413842

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:11

  Shram написав:
Странно, в мире полно стран с основной религией католицизм. И как-то они спокойно себя национально самоидентифицируют без того чтобы объявлять в каждой стране своего "римского папу" с блэкджеком и шлюхами, и отделяться от католической церкви.


В мире полно стран, отделившихся в свое время от католической церкви. :D

Большая часть Европы, страны Британского Содружества - это навсидку. Америка изначально строилась на отречении от католицизма. Может, забыл кого.

И как раз для национальной самоидентификации. :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:27

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  antey1969 написав:Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе


Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й.
Не может команда работать против себя же, это по определению.
Ну и кроме того через четыре гола и 9 месяцев Зе опять будет их директором, если конечно население опять дружно не попросит остаться его еще на 5 лет.

Как бы на обливание я и не рассчитывал - банально пока не за что. А вот абсолютно циничным облизыванием со всех сторон(опять же, пока не за что) был возмущен.


Одеська публіка була цілком щаслива від запропонованого видовища. Квартальні акценти вже кують Зе-перемогу на місцевих виборах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:41

  flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,
справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра


В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР. :D

Или во Львове также жили "переважно селюки"?
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:51

  AlexxK написав:
  flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,
справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра


В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР. :D

Или во Львове также жили "переважно селюки"?

в Льові жили: поляки, німці, євреї, вірмени...
українців там було менше 10%
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 сер, 2019 12:58, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:54

Re: Політичні дискусії

AlexxK написав:
  flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,
справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра


В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР. :D

Или во Львове также жили "переважно селюки"?


Посмотрите национальный состав Львова в 1918 году, польско-еврейский город.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:02

  freeze написав:Посмотрите национальный состав Львова в 1918 году, польско-еврейский город.

а можна ще І.Франка почитати,
це для тих що подрачують на "як було добре при Австрії"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:14

Re: Політичні дискусії

цікавий факт про нафту, 7ма хвилина

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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