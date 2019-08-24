Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав: Странно, в мире полно стран с основной религией католицизм. И как-то они спокойно себя национально самоидентифицируют без того чтобы объявлять в каждой стране своего "римского папу" с блэкджеком и шлюхами, и отделяться от католической церкви.
В мире полно стран, отделившихся в свое время от католической церкви.
Большая часть Европы, страны Британского Содружества - это навсидку. Америка изначально строилась на отречении от католицизма. Может, забыл кого.
antey1969 написав:Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе
Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й. Не может команда работать против себя же, это по определению. Ну и кроме того через четыре гола и 9 месяцев Зе опять будет их директором, если конечно население опять дружно не попросит остаться его еще на 5 лет.
Как бы на обливание я и не рассчитывал - банально пока не за что. А вот абсолютно циничным облизыванием со всех сторон(опять же, пока не за что) был возмущен.
Одеська публіка була цілком щаслива від запропонованого видовища. Квартальні акценти вже кують Зе-перемогу на місцевих виборах.
flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття, справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра
flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття, справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра
В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР.
Или во Львове также жили "переважно селюки"?
в Льові жили: поляки, німці, євреї, вірмени... українців там було менше 10%
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 сер, 2019 12:58, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття, справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра
В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР.
Или во Львове также жили "переважно селюки"?
Посмотрите национальный состав Львова в 1918 году, польско-еврейский город.
freeze написав:Посмотрите национальный состав Львова в 1918 году, польско-еврейский город.
а можна ще І.Франка почитати, це для тих що подрачують на "як було добре при Австрії"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись обратно 09:10, сегодня ... По заявлению МВД Украины, из окружения вышли всего около 80 украинских солдат, они были доставлены в военный госпиталь в Днепропетровске. Среди них были тяжелораненые. Позже власти Украины заявили о следующих потерях: 366 погибших, 429 раненых, 128 попавших в плен и 158 пропавших без вести. По неофициальной информации потери были в разы больше. ...