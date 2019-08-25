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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3839384038413842

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:11

  Shram написав:
Странно, в мире полно стран с основной религией католицизм. И как-то они спокойно себя национально самоидентифицируют без того чтобы объявлять в каждой стране своего "римского папу" с блэкджеком и шлюхами, и отделяться от католической церкви.


В мире полно стран, отделившихся в свое время от католической церкви. :D

Большая часть Европы, страны Британского Содружества - это навсидку. Америка изначально строилась на отречении от католицизма. Может, забыл кого.

И как раз для национальной самоидентификации. :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:27

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  antey1969 написав:Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе


Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й.
Не может команда работать против себя же, это по определению.
Ну и кроме того через четыре гола и 9 месяцев Зе опять будет их директором, если конечно население опять дружно не попросит остаться его еще на 5 лет.

Как бы на обливание я и не рассчитывал - банально пока не за что. А вот абсолютно циничным облизыванием со всех сторон(опять же, пока не за что) был возмущен.


Одеська публіка була цілком щаслива від запропонованого видовища. Квартальні акценти вже кують Зе-перемогу на місцевих виборах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:41

  flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,
справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра


В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР. :D

Или во Львове также жили "переважно селюки"?
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:51

  AlexxK написав:
  flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,
справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра


В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР. :D

Или во Львове также жили "переважно селюки"?

в Льові жили: поляки, німці, євреї, вірмени...
українців там було менше 10%
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 сер, 2019 12:58, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:54

Re: Політичні дискусії

AlexxK написав:
  flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття,
справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра


В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР. :D

Или во Львове также жили "переважно селюки"?


Посмотрите национальный состав Львова в 1918 году, польско-еврейский город.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:02

  freeze написав:Посмотрите национальный состав Львова в 1918 году, польско-еврейский город.

а можна ще І.Франка почитати,
це для тих що подрачують на "як було добре при Австрії"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:14

Re: Політичні дискусії

цікавий факт про нафту, 7ма хвилина

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:28

Сегодня исполняется 5 лет Иловайскому котлу.
Пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись обратно
09:10, сегодня
...
По заявлению МВД Украины, из окружения вышли всего около 80 украинских солдат, они были доставлены в военный госпиталь в Днепропетровске. Среди них были тяжелораненые. Позже власти Украины заявили о следующих потерях: 366 погибших, 429 раненых, 128 попавших в плен и 158 пропавших без вести. По неофициальной информации потери были в разы больше.
...

https://strana.ua/news/218589-ilovajsk- ... kotle.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:27

  yanyura написав:Сегодня исполняется 5 лет Иловайскому котлу.
Пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись обратно
09:10, сегодня
...
По заявлению МВД Украины, из окружения вышли всего около 80 украинских солдат, они были доставлены в военный госпиталь в Днепропетровске. Среди них были тяжелораненые. Позже власти Украины заявили о следующих потерях: 366 погибших, 429 раненых, 128 попавших в плен и 158 пропавших без вести. По неофициальной информации потери были в разы больше.
...

https://strana.ua/news/218589-ilovajsk- ... kotle.html

доречі на дебатах зе питав пороха чому досі не покарані ті хто винен за поразки іловайська та дебальцево.
чекаємо тепер коли сам покарає винних. як то кажуть роботу потрібно не тільки з інших питати а й самому робити.
mephala
 
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