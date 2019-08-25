Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав: Странно, в мире полно стран с основной религией католицизм. И как-то они спокойно себя национально самоидентифицируют без того чтобы объявлять в каждой стране своего "римского папу" с блэкджеком и шлюхами, и отделяться от католической церкви.
В мире полно стран, отделившихся в свое время от католической церкви.
Большая часть Европы, страны Британского Содружества - это навсидку. Америка изначально строилась на отречении от католицизма. Может, забыл кого.
antey1969 написав:Вчера попытался посмотреть новый Вечерний Квартал. Осилил минут двадцать, пришлось отключить - чуть не вырвало от методично-упорного лизания анального отверстия гражданина Зе
Это вполне естественно. Поскольку авторы скетчей и речей Президента и квартала - это одни и те же люди. Чтобы смотреть обливание Зе, надо смотреть Прямой, 5-й. Не может команда работать против себя же, это по определению. Ну и кроме того через четыре гола и 9 месяцев Зе опять будет их директором, если конечно население опять дружно не попросит остаться его еще на 5 лет.
Как бы на обливание я и не рассчитывал - банально пока не за что. А вот абсолютно циничным облизыванием со всех сторон(опять же, пока не за что) был возмущен.
Одеська публіка була цілком щаслива від запропонованого видовища. Квартальні акценти вже кують Зе-перемогу на місцевих виборах.
flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття, справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра
flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття, справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра
В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР.
Или во Львове также жили "переважно селюки"?
в Льові жили: поляки, німці, євреї, вірмени... українців там було менше 10%
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 сер, 2019 12:58, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:точніше, буржуазного націаоналізму, а це кінець 18го - початок 19 століття, справа в тому, що так звані українці жили переважно по селам аж до середини 20го століття, і тільки "крававий Ленін-Сталін" дав Україні державу у вигляді УРСР, промисловість, транспорт.... ще й територію примножили кляті камуняки, яку патрійоти успішно просра
В Вашу краткую историю не вписываются УНР и ЗУНР.
Или во Львове также жили "переважно селюки"?
Посмотрите национальный состав Львова в 1918 году, польско-еврейский город.
freeze написав:Посмотрите национальный состав Львова в 1918 году, польско-еврейский город.
а можна ще І.Франка почитати, це для тих що подрачують на "як було добре при Австрії"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись обратно 09:10, сегодня ... По заявлению МВД Украины, из окружения вышли всего около 80 украинских солдат, они были доставлены в военный госпиталь в Днепропетровске. Среди них были тяжелораненые. Позже власти Украины заявили о следующих потерях: 366 погибших, 429 раненых, 128 попавших в плен и 158 пропавших без вести. По неофициальной информации потери были в разы больше. ...
yanyura написав:Сегодня исполняется 5 лет Иловайскому котлу.
Пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись обратно 09:10, сегодня ... По заявлению МВД Украины, из окружения вышли всего около 80 украинских солдат, они были доставлены в военный госпиталь в Днепропетровске. Среди них были тяжелораненые. Позже власти Украины заявили о следующих потерях: 366 погибших, 429 раненых, 128 попавших в плен и 158 пропавших без вести. По неофициальной информации потери были в разы больше. ...
доречі на дебатах зе питав пороха чому досі не покарані ті хто винен за поразки іловайська та дебальцево. чекаємо тепер коли сам покарає винних. як то кажуть роботу потрібно не тільки з інших питати а й самому робити.
shapo написав:https://strana.ua/opinions/218688-za-28-let-eto-hosudarstvo-ne-sdelalo-nicheho-dlja-lichnoho-schastja-koho-to-iz-nas.html Все-таки нужно быть последовательным. Спустя 28 лет я задаю себе вопрос - что сделало это государство для моего счастья? И я имею чёткий ответ - НИ-ЧЕ-ГО. Мое личное счастье, моей семьи и близких - есть продукт наших личных усилий, которые всегда шли ВОПРЕКИ политике нашего государства. Оно всегда скорее мешало и мешает жизни частного человека, чем помогает ей. Более того, счастливых людей в нашем обществе не любят. Потому что большинство внутренне несвободны. Наше общество слишком медленно мутирует в хорошем смысле этого слова, выталкивая наиболее активных и рискованных личностей из страны. Миллионами. Это главная трагедия Украины. Потому на 28 годовщину Дня независимости у меня есть сказать одно - не тратьте время на заблуждения, иллюзии и проблемы людей далёких от вас. Во-первых, они все равно не оценят. Во-вторых, жизнь очень коротка, чтобы быть в ней несчастным человеком.
Что-то у него всё смешалось: государство и общество. И смущает бравирование тем, что не отмечает дни рождения близких: вот я какой необычный, а вы все лохи.
В нашей семье мы не празднуем дни рождения -не вижу особенного бравирования, просто традиции семьи отличные от общепринятых. По поводу государства и общества. Первое не может существовать без второго, а второе вполне может.