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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3840384138423843

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:46

  shapo написав:
  Starikan написав:
  shapo написав:https://strana.ua/opinions/218688-za-28-let-eto-hosudarstvo-ne-sdelalo-nicheho-dlja-lichnoho-schastja-koho-to-iz-nas.html
Все-таки нужно быть последовательным. Спустя 28 лет я задаю себе вопрос - что сделало это государство для моего счастья? И я имею чёткий ответ - НИ-ЧЕ-ГО. Мое личное счастье, моей семьи и близких - есть продукт наших личных усилий, которые всегда шли ВОПРЕКИ политике нашего государства. Оно всегда скорее мешало и мешает жизни частного человека, чем помогает ей. Более того, счастливых людей в нашем обществе не любят. Потому что большинство внутренне несвободны. Наше общество слишком медленно мутирует в хорошем смысле этого слова, выталкивая наиболее активных и рискованных личностей из страны. Миллионами. Это главная трагедия Украины.
Потому на 28 годовщину Дня независимости у меня есть сказать одно - не тратьте время на заблуждения, иллюзии и проблемы людей далёких от вас. Во-первых, они все равно не оценят. Во-вторых, жизнь очень коротка, чтобы быть в ней несчастным человеком.

Что-то у него всё смешалось: государство и общество.
И смущает бравирование тем, что не отмечает дни рождения близких: вот я какой необычный, а вы все лохи.


В нашей семье мы не празднуем дни рождения -не вижу особенного бравирования, просто традиции семьи отличные от общепринятых.
По поводу государства и общества. Первое не может существовать без второго, а второе вполне может.

в дитинстві цікаво, а після 20 воно вже якось і ні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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