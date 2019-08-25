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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3840384138423843 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 25 сер, 2019 18:46 shapo написав: Starikan написав: shapo написав: https://strana.ua/opinions/218688-za-28-let-eto-hosudarstvo-ne-sdelalo-nicheho-dlja-lichnoho-schastja-koho-to-iz-nas.html

Все-таки нужно быть последовательным. Спустя 28 лет я задаю себе вопрос - что сделало это государство для моего счастья? И я имею чёткий ответ - НИ-ЧЕ-ГО. Мое личное счастье, моей семьи и близких - есть продукт наших личных усилий, которые всегда шли ВОПРЕКИ политике нашего государства. Оно всегда скорее мешало и мешает жизни частного человека, чем помогает ей. Более того, счастливых людей в нашем обществе не любят. Потому что большинство внутренне несвободны. Наше общество слишком медленно мутирует в хорошем смысле этого слова, выталкивая наиболее активных и рискованных личностей из страны. Миллионами. Это главная трагедия Украины.

Потому на 28 годовщину Дня независимости у меня есть сказать одно - не тратьте время на заблуждения, иллюзии и проблемы людей далёких от вас. Во-первых, они все равно не оценят. Во-вторых, жизнь очень коротка, чтобы быть в ней несчастным человеком. https://strana.ua/opinions/218688-za-28-let-eto-hosudarstvo-ne-sdelalo-nicheho-dlja-lichnoho-schastja-koho-to-iz-nas.htmlВсе-таки нужно быть последовательным. Спустя 28 лет я задаю себе вопрос - что сделало это государство для моего счастья? И я имею чёткий ответ - НИ-ЧЕ-ГО. Мое личное счастье, моей семьи и близких - есть продукт наших личных усилий, которые всегда шли ВОПРЕКИ политике нашего государства. Оно всегда скорее мешало и мешает жизни частного человека, чем помогает ей. Более того, счастливых людей в нашем обществе не любят. Потому что большинство внутренне несвободны. Наше общество слишком медленно мутирует в хорошем смысле этого слова, выталкивая наиболее активных и рискованных личностей из страны. Миллионами. Это главная трагедия Украины.Потому на 28 годовщину Дня независимости у меня есть сказать одно - не тратьте время на заблуждения, иллюзии и проблемы людей далёких от вас. Во-первых, они все равно не оценят. Во-вторых, жизнь очень коротка, чтобы быть в ней несчастным человеком.

Что-то у него всё смешалось: государство и общество.

И смущает бравирование тем, что не отмечает дни рождения близких: вот я какой необычный, а вы все лохи. Что-то у него всё смешалось: государство и общество.И смущает бравирование тем, что не отмечает дни рождения близких: вот я какой необычный, а вы все лохи.



В нашей семье мы не празднуем дни рождения -не вижу особенного бравирования, просто традиции семьи отличные от общепринятых.

По поводу государства и общества. Первое не может существовать без второго, а второе вполне может. В нашей семье мы не празднуем дни рождения -не вижу особенного бравирования, просто традиции семьи отличные от общепринятых.По поводу государства и общества. Первое не может существовать без второго, а второе вполне может.

в дитинстві цікаво, а після 20 воно вже якось і ні в дитинстві цікаво, а після 20 воно вже якось і ні В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16036 З нами з: 09.03.14 Подякував: 945 раз. Подякували: 940 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 20:27 На 1+1 15 хвилин в час новин транслювали страшилки про кліматичні зміни....

Висновок простий як двері

Зявилась якась проблема,яку потрібно заховати за інформаційним шумом...Поки що проблема не критична,але є... як тільки критичність збільшиться-збільшаться трансляції на медичну тему(віруси-хвороби-тощо...) ,якщо проблема виросте в повний ріст-побільшає трансляції з смертями дітей (водойми, автокатастрофи, проблеми з серцем на фізкультурі)



Цікаво-що за проблема?

Невже проявився прогнозований роздрай серед різношерстної публіки з загальною назвою депутати від СН в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21282 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2019 20:31 сподобалось Victor Tregubov

3 год ·



"Владимир Александрович. Если Путин реально отыгрывает «теорию сумасшедшего» то запомните следующее. Это с США Кремль хочет договориться, и с Европой. А мы именно те люди, на которых Путин свой пи** будет показывать всему остальному миру. Будет цепляться за Донбасс, так как будто он жить собирается или бросит его сразу после достижения каких-то своих дипломатических побед, потребует каких-то особых прав для жителей оккупированных территорий, хотя сам без особого труда пустил бы их под нож. Будет раздавать им паспорта столетиями, точней имитировать раздачу. Или реально раздаст всем без исключения по списку за два дня. Никто не знает. Его действия будут максимально нерациональны и максимально безумны, максимально нелогичны, а его посланцы будут максимально недоговороспособны. Они на нас всю ездоватость свою покажут. Не потому что с ума сошли, а потому что теория такая.



И есть лишь один способ это все прекратить.



Действовать как Турция, например. Малейший шажок за черту и жесткая реакция в ответ. Ваши самолеты там разлетались? Собьем значит. Вы там из себя поехавших изображаете? Ядерное оружие? Да нам плевать с кем воевать - с поехавшими, с нормальными, с мертвыми, с живыми, вообще насрать. Подписали прекращение огня, а вы гатите по нашим ребятам? Так мы рейд небольшой совершим и налет. И все именно что сразу и демонстративно. Можно еще посла или полпреда их завалить, тоже у Турции неплохо вышло. Медведчук на эту роль подойдет.



И сразу с нами в эти игры про «теорию сумасшедшего» перестанут играть.



Но вы-то можете, Владимир Александрович поиграть в умиротворение.



А Путин поиграет в безумца. На нас." в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21282 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2111 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3840384138423843 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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