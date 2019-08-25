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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 сер, 2019 18:46
shapo написав:
В нашей семье мы не празднуем дни рождения
Starikan написав: shapo написав:
https://strana.ua/opinions/218688-za-28-let-eto-hosudarstvo-ne-sdelalo-nicheho-dlja-lichnoho-schastja-koho-to-iz-nas.htmlВсе-таки нужно быть последовательным. Спустя 28 лет я задаю себе вопрос - что сделало это государство для моего счастья? И я имею чёткий ответ - НИ-ЧЕ-ГО. Мое личное счастье, моей семьи и близких - есть продукт наших личных усилий, которые всегда шли ВОПРЕКИ политике нашего государства. Оно всегда скорее мешало и мешает жизни частного человека, чем помогает ей. Более того, счастливых людей в нашем обществе не любят. Потому что большинство внутренне несвободны. Наше общество слишком медленно мутирует в хорошем смысле этого слова, выталкивая наиболее активных и рискованных личностей из страны. Миллионами. Это главная трагедия Украины.
Потому на 28 годовщину Дня независимости у меня есть сказать одно - не тратьте время на заблуждения, иллюзии и проблемы людей далёких от вас. Во-первых, они все равно не оценят. Во-вторых, жизнь очень коротка, чтобы быть в ней несчастным человеком.
Что-то у него всё смешалось: государство и общество.
И смущает бравирование тем, что не отмечает дни рождения близких: вот я какой необычный, а вы все лохи.
-не вижу особенного бравирования, просто традиции семьи отличные от общепринятых.
По поводу государства и общества. Первое не может существовать без второго, а второе вполне может.
в дитинстві цікаво, а після 20 воно вже якось і ні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 20:27
На 1+1 15 хвилин в час новин транслювали страшилки про кліматичні зміни....
Висновок простий як двері
Зявилась якась проблема,яку потрібно заховати за інформаційним шумом...Поки що проблема не критична,але є... як тільки критичність збільшиться-збільшаться трансляції на медичну тему(віруси-хвороби-тощо...) ,якщо проблема виросте в повний ріст-побільшає трансляції з смертями дітей (водойми, автокатастрофи, проблеми з серцем на фізкультурі)
Цікаво-що за проблема?
Невже проявився прогнозований роздрай серед різношерстної публіки з загальною назвою депутати від СН
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 25 сер, 2019 20:31
Victor Tregubov
3 год ·
"Владимир Александрович. Если Путин реально отыгрывает «теорию сумасшедшего» то запомните следующее. Это с США Кремль хочет договориться, и с Европой. А мы именно те люди, на которых Путин свой пи** будет показывать всему остальному миру. Будет цепляться за Донбасс, так как будто он жить собирается или бросит его сразу после достижения каких-то своих дипломатических побед, потребует каких-то особых прав для жителей оккупированных территорий, хотя сам без особого труда пустил бы их под нож. Будет раздавать им паспорта столетиями, точней имитировать раздачу. Или реально раздаст всем без исключения по списку за два дня. Никто не знает. Его действия будут максимально нерациональны и максимально безумны, максимально нелогичны, а его посланцы будут максимально недоговороспособны. Они на нас всю ездоватость свою покажут. Не потому что с ума сошли, а потому что теория такая.
И есть лишь один способ это все прекратить.
Действовать как Турция, например. Малейший шажок за черту и жесткая реакция в ответ. Ваши самолеты там разлетались? Собьем значит. Вы там из себя поехавших изображаете? Ядерное оружие? Да нам плевать с кем воевать - с поехавшими, с нормальными, с мертвыми, с живыми, вообще насрать. Подписали прекращение огня, а вы гатите по нашим ребятам? Так мы рейд небольшой совершим и налет. И все именно что сразу и демонстративно. Можно еще посла или полпреда их завалить, тоже у Турции неплохо вышло. Медведчук на эту роль подойдет.
И сразу с нами в эти игры про «теорию сумасшедшего» перестанут играть.
Но вы-то можете, Владимир Александрович поиграть в умиротворение.
А Путин поиграет в безумца. На нас."
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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