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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3841384238433844 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 26 сер, 2019 15:57 ЛАД написав: "В те времена" в Европе происходили существенные (революционные) общественные изменения, которые тогда в силу понятных причин обосновывались религиозными идеями и доводами. Требовался разрыв не столько с Папой Римским, а именно со старыми идеями. (кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?)

Именно на разрыв с этими старыми идеями была направлена Реформация. И она не ставила себе целью "национальную идентичность".

При этом католицизм во всех этих странах в большей или меньшей мере остался до сих пор.



Сегодня прикрываться религиозными идеями смысла нет. А добавлять к существующим действительно серьёзным общественным проблемам ещё и религиозные - только создавать лишние конфликты в обществе.

Кстати, "в те времена" Реформация привела к многочисленным войнам. Пойдём тем же путём? "В те времена" в Европе происходили существенные (революционные) общественные изменения, которые тогда в силу понятных причин обосновывались религиозными идеями и доводами. Требовался разрыв не столько с Папой Римским, а именно со старыми идеями. (кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?)Именно на разрыв с этими старыми идеями была направлена Реформация. И она не ставила себе целью "национальную идентичность".При этом католицизм во всех этих странах в большей или меньшей мере остался до сих пор.Сегодня прикрываться религиозными идеями смысла нет. А добавлять к существующим действительно серьёзным общественным проблемам ещё и религиозные - только создаватьконфликты в обществе.Кстати, "в те времена" Реформация привела к многочисленным войнам. Пойдём тем же путём?

так і в нас також революційний процес відокремлення від імперії московської. бо вони просто так не відпустять.

так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.

так і в нас після томосу також залишиться православ'я.

а все інше вами дописане про доцільність - це ваше ІМХО. то так і пишіть будь ласка. так і в нас також революційний процес відокремлення від імперії московської. бо вони просто так не відпустять.так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.так і в нас після томосу також залишиться православ'я.а все інше вами дописане про доцільність - це ваше ІМХО. то так і пишіть будь ласка. mephala Повідомлень: 5329 З нами з: 07.04.14 Подякував: 72 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 16:02 mephala написав: так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.

так і в нас також потрібний розрив зі. а саме що ми залежимо від московського попа.



А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее



Такую дичь снова несешь ))) А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежееТакую дичь снова несешь ))) zРадио

Повідомлень: 3309 З нами з: 02.05.18 Подякував: 776 раз. Подякували: 1858 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 16:07 zРадио написав: mephala написав: так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа. так і в нас також потрібний розрив зі. а саме що ми залежимо від московського попа.

А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее

Такую дичь снова несешь ))) А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежееТакую дичь снова несешь ))) Як тільки турецькі війська почнуть вторгнення в Україну-з того моменту стамбульський буде такий самий як і московський..

Але поки що в Стамбульського розуму на порядок більше ніж в зетрадіо.... Як тільки турецькі війська почнуть вторгнення в Україну-з того моменту стамбульський буде такий самий як і московський..Але поки що в Стамбульського розуму на порядок більше ніж в зетрадіо.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21286 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 16:15 budivelnik написав: Як тільки турецькі війська почнуть вторгнення в Україну-з того моменту стамбульський буде такий самий як і московський..

Але поки що в Стамбульського розуму на порядок більше ніж в зетрадіо.... Як тільки турецькі війська почнуть вторгнення в Україну-з того моменту стамбульський буде такий самий як і московський..Але поки що в Стамбульського розуму на порядок більше ніж в зетрадіо....



А как насчет секуляризации общественной жизни - в 21-м то веке??? Не? Обязательно от одного хозяина к другому?..



Вот это и есть твой извращенный патриотизм - "геть від москви". Все равно куда и на каких условиях - за ценой ты не постоишь...



Что же касается турецких войск - ты просто поражаешь своей неграмотностью! Турция - это, как и РФ, страна-агрессор, оккупировавшая треть Кипра!



Если "главные поборники" захвата россией Крыма, а заодно и верные порохоботы Чубаров и Джемилев добьются таки крымско-татарской автономии, то турецкие войска в Украине не заставят себя ждать... А как насчет секуляризации общественной жизни - в 21-м то веке??? Не? Обязательно от одного хозяина к другому?..Вот это и есть твой извращенный патриотизм - "геть від москви". Все равно куда и на каких условиях - за ценой ты не постоишь...Что же касается турецких войск - ты просто поражаешь своей неграмотностью! Турция - это, как и РФ, страна-агрессор, оккупировавшая треть Кипра!Если "главные поборники" захвата россией Крыма, а заодно и верные порохоботы Чубаров и Джемилев добьются таки крымско-татарской автономии, то турецкие войска в Украине не заставят себя ждать... zРадио

Повідомлень: 3309 З нами з: 02.05.18 Подякував: 776 раз. Подякували: 1858 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 16:28 zРадио написав: mephala написав: так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.

так і в нас також потрібний розрив зі. а саме що ми залежимо від московського попа.



А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее



Такую дичь снова несешь ))) А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежееТакую дичь снова несешь )))

знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?

балаболка. знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?балаболка. mephala Повідомлень: 5329 З нами з: 07.04.14 Подякував: 72 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 16:54 mephala написав: zРадио написав: mephala написав: так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.

так і в нас також потрібний розрив зі. а саме що ми залежимо від московського попа.



А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее



Такую дичь снова несешь ))) А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежееТакую дичь снова несешь )))

знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?

балаболка. знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?балаболка.



Разница есть - я среагировал на твою пропаганду армовира (и тебе нечего возразить). Не думай, что я буду это спускать.



А вот ты тогда нарвался на просьбу не писать мне, потому что в надцатый раз задавал один и тот же вопрос, на который я уже устал отвечать Разница есть - я среагировал на твою пропаганду армовира (и тебе нечего возразить). Не думай, что я буду это спускать.А вот ты тогда нарвался на просьбу не писать мне, потому что в надцатый раз задавал один и тот же вопрос, на который я уже устал отвечать zРадио

Повідомлень: 3309 З нами з: 02.05.18 Подякував: 776 раз. Подякували: 1858 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3841384238433844 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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