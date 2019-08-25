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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3841384238433844

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:57

  ЛАД написав:"В те времена" в Европе происходили существенные (революционные) общественные изменения, которые тогда в силу понятных причин обосновывались религиозными идеями и доводами. Требовался разрыв не столько с Папой Римским, а именно со старыми идеями. (кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?)
Именно на разрыв с этими старыми идеями была направлена Реформация. И она не ставила себе целью "национальную идентичность".
При этом католицизм во всех этих странах в большей или меньшей мере остался до сих пор.

Сегодня прикрываться религиозными идеями смысла нет. А добавлять к существующим действительно серьёзным общественным проблемам ещё и религиозные - только создавать лишние конфликты в обществе.
Кстати, "в те времена" Реформация привела к многочисленным войнам. Пойдём тем же путём?

так і в нас також революційний процес відокремлення від імперії московської. бо вони просто так не відпустять.
так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.
так і в нас після томосу також залишиться православ'я.
а все інше вами дописане про доцільність - це ваше ІМХО. то так і пишіть будь ласка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:02

  mephala написав:так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.


А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Такую дичь снова несешь )))
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:07

  zРадио написав:
  mephala написав:так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.

А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Такую дичь снова несешь )))
Як тільки турецькі війська почнуть вторгнення в Україну-з того моменту стамбульський буде такий самий як і московський..
Але поки що в Стамбульського розуму на порядок більше ніж в зетрадіо....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:15

  budivelnik написав:Як тільки турецькі війська почнуть вторгнення в Україну-з того моменту стамбульський буде такий самий як і московський..
Але поки що в Стамбульського розуму на порядок більше ніж в зетрадіо....


А как насчет секуляризации общественной жизни - в 21-м то веке??? Не? Обязательно от одного хозяина к другому?..

Вот это и есть твой извращенный патриотизм - "геть від москви". Все равно куда и на каких условиях - за ценой ты не постоишь...

Что же касается турецких войск - ты просто поражаешь своей неграмотностью! Турция - это, как и РФ, страна-агрессор, оккупировавшая треть Кипра!

Если "главные поборники" захвата россией Крыма, а заодно и верные порохоботы Чубаров и Джемилев добьются таки крымско-татарской автономии, то турецкие войска в Украине не заставят себя ждать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:28

  zРадио написав:
  mephala написав:так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.


А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Такую дичь снова несешь )))

знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?
балаболка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:54

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.


А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Такую дичь снова несешь )))

знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?
балаболка.


Разница есть - я среагировал на твою пропаганду армовира (и тебе нечего возразить). Не думай, что я буду это спускать.

А вот ты тогда нарвался на просьбу не писать мне, потому что в надцатый раз задавал один и тот же вопрос, на который я уже устал отвечать
zРадио
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