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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 сер, 2019 15:57
ЛАД написав:
"В те времена" в Европе происходили существенные (революционные) общественные изменения, которые тогда в силу понятных причин обосновывались религиозными идеями и доводами. Требовался разрыв не столько с Папой Римским, а именно со старыми идеями. (кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?)
Именно на разрыв с этими старыми идеями была направлена Реформация. И она не ставила себе целью "национальную идентичность".
При этом католицизм во всех этих странах в большей или меньшей мере остался до сих пор.
Сегодня прикрываться религиозными идеями смысла нет. А добавлять к существующим действительно серьёзным общественным проблемам ещё и религиозные - только создавать лишние
конфликты в обществе.
Кстати, "в те времена" Реформация привела к многочисленным войнам. Пойдём тем же путём?
так і в нас також революційний процес відокремлення від імперії московської. бо вони просто так не відпустять.
так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа.
так і в нас після томосу також залишиться православ'я.
а все інше вами дописане про доцільність - це ваше ІМХО. то так і пишіть будь ласка.
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mephala
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Додано: Пон 26 сер, 2019 16:02
mephala написав:
так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями
. а саме що ми залежимо від московського попа.
А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее
Такую дичь снова несешь )))
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zРадио
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Додано: Пон 26 сер, 2019 16:07
zРадио написав: mephala написав:
так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями
. а саме що ми залежимо від московського попа.
А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее
Такую дичь снова несешь )))
Як тільки турецькі війська почнуть вторгнення в Україну-з того моменту стамбульський буде такий самий як і московський..
Але поки що в Стамбульського розуму на порядок більше ніж в зетрадіо....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 26 сер, 2019 16:15
budivelnik написав:
Як тільки турецькі війська почнуть вторгнення в Україну-з того моменту стамбульський буде такий самий як і московський..
Але поки що в Стамбульського розуму на порядок більше ніж в зетрадіо....
А как насчет секуляризации общественной жизни - в 21-м то веке??? Не? Обязательно от одного хозяина к другому?..
Вот это и есть твой извращенный патриотизм - "геть від москви". Все равно куда и на каких условиях - за ценой ты не постоишь...
Что же касается турецких войск - ты просто поражаешь своей неграмотностью! Турция - это, как и РФ, страна-агрессор, оккупировавшая треть Кипра!
Если "главные поборники" захвата россией Крыма, а заодно и верные порохоботы Чубаров и Джемилев добьются таки крымско-татарской автономии, то турецкие войска в Украине не заставят себя ждать...
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Додано: Пон 26 сер, 2019 16:28
zРадио написав: mephala написав:
так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями
. а саме що ми залежимо від московського попа.
А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее
Такую дичь снова несешь )))
знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?
балаболка.
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mephala
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Додано: Пон 26 сер, 2019 16:54
mephala написав: zРадио написав: mephala написав:
так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями
. а саме що ми залежимо від московського попа.
А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее
Такую дичь снова несешь )))
знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?
балаболка.
Разница есть - я среагировал на твою пропаганду армовира (и тебе нечего возразить). Не думай, что я буду это спускать.
А вот ты тогда нарвался на просьбу не писать мне, потому что в надцатый раз задавал один и тот же вопрос, на который я уже устал отвечать
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zРадио
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