Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:"В те времена" в Европе происходили существенные (революционные) общественные изменения, которые тогда в силу понятных причин обосновывались религиозными идеями и доводами. Требовался разрыв не столько с Папой Римским, а именно со старыми идеями. (кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?) Именно на разрыв с этими старыми идеями была направлена Реформация. И она не ставила себе целью "национальную идентичность". При этом католицизм во всех этих странах в большей или меньшей мере остался до сих пор.
Сегодня прикрываться религиозными идеями смысла нет. А добавлять к существующим действительно серьёзным общественным проблемам ещё и религиозные - только создавать лишние конфликты в обществе. Кстати, "в те времена" Реформация привела к многочисленным войнам. Пойдём тем же путём?
так і в нас також революційний процес відокремлення від імперії московської. бо вони просто так не відпустять. так і в нас також потрібний розрив зі старими ідеями. а саме що ми залежимо від московського попа. так і в нас після томосу також залишиться православ'я. а все інше вами дописане про доцільність - це ваше ІМХО. то так і пишіть будь ласка.
budivelnik написав:Як тільки турецькі війська почнуть вторгнення в Україну-з того моменту стамбульський буде такий самий як і московський.. Але поки що в Стамбульського розуму на порядок більше ніж в зетрадіо....
А как насчет секуляризации общественной жизни - в 21-м то веке??? Не? Обязательно от одного хозяина к другому?..
Вот это и есть твой извращенный патриотизм - "геть від москви". Все равно куда и на каких условиях - за ценой ты не постоишь...
Что же касается турецких войск - ты просто поражаешь своей неграмотностью! Турция - это, как и РФ, страна-агрессор, оккупировавшая треть Кипра!
Если "главные поборники" захвата россией Крыма, а заодно и верные порохоботы Чубаров и Джемилев добьются таки крымско-татарской автономии, то турецкие войска в Украине не заставят себя ждать...
budivelnik написав:Як тільки турецькі війська почнуть вторгнення в Україну-з того моменту стамбульський буде такий самий як і московський.. Але поки що в Стамбульського розуму на порядок більше ніж в зетрадіо....
Вот это и есть твой извращенный патриотизм - "геть від москви". Все равно куда и на каких условиях - за ценой ты не постоишь...
Ти задовбав з своєю москвофілією. Для мене від агресора-це на порядок краще ніж з агресором.. А для тебе? Чи московія для тебе не агресор і не відкусила Крим і ОРДЛО?
zРадио написав:Что же касается турецких войск - ты просто поражаешь своей неграмотностью! Турция - это, как и РФ, страна-агрессор, оккупировавшая треть Кипра!
Можеш показати сьогодні чи на протязі останніх 100 років турецькі війська на території України? Не можеш-то йди й не звізди
zРадио написав:Если "главные поборники" захвата россией Крыма, а заодно и верные порохоботы Чубаров и Джемилев добьются таки крымско-татарской автономии, то турецкие войска в Украине не заставят себя ждать...
А ось тут я за турків.. І якщо москалі не віддадуть нам Крим по-доброму, я буду не проти, щоб його в москалів відвоювали турки.. все для нас буде легше,коли сніжна нігерія буде крім нас бодатись ще й з членом НАТО, а ми в той час відновимо історичну справедливість з ОРДЛО і Кубанню з Белгородщиною...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Жители села на Волыни в ходе конкурса едва не разорвали на части поросят
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В селе Забороль Волынской области на празднике по случаю дня общины местные жители едва не разорвали маленьких поросят. Об этом пишет издание «Волинські Новини».
Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа. Жители села в ходе конкурса, который проводили на местном стадионе, жестоко хватали маленьких поросят и начинали тянуть в разные стороны.
Глава Заборольской ОТО Валерий Боярский в комментарии журналистам пояснил, что суть конкурса – первым поймать поросенка, тогда победитель сможет забрать его себе. Такой конкурс проводился и в предыдущие годы.
По словам Боярского, животные не пострадали и сейчас они находятся дома у селян, которые победили в конкурсе.
«А если говорить о гуманности, то через некоторое время этих поросят ждет такая же судьба, как всех свиней, это жизнь», — добавил глава ОТО.
Впрочем, многие остались недовольны проведением подобного конкурса. Луцкий режиссер Александр Стеренчук написал заявление в полицию на организаторов и участников конкурса из-за жестокого обращения с животными.
Очевидцы также рассказали, что мероприятие проходило на глазах у детей. От увиденного они были шокированы, а некоторые начали плакать.
Вкладчик1234 написав:А ещё смеялись с блинов с лопат.
Оце Європа!
Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.
freeze написав:Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.
Ну это ещё ладно. Люди и шпаги глотают, и палки колбасы целиком. Никто не страдает.
А когда 2 свиноматки, при детях, валяясь на траве и выпрыгивая из трусов, чуть не четвертовали поросенка голыми руками - это просто дикари.
В настоящей Европе даже на бойне сделано так, чтоб животное минимально страдало.
Разруха не в клозетах
Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 26 сер, 2019 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин