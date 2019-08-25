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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3842384338443845

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 17:58

  budivelnik написав:А ось тут я за турків..
І якщо москалі не віддадуть нам Крим по-доброму, я буду не проти, щоб його в москалів відвоювали турки.. все для нас буде легше,коли сніжна нігерія буде крім нас бодатись ще й з членом НАТО, а ми в той час відновимо історичну справедливість з ОРДЛО і Кубанню з Белгородщиною...


Ахахах ))) Я ж говорю - ты не ЗА Украину, ты ПРОТИВ раши. Причем здесь Крым???? "Смельчаки" Джемилев и Чубаров туда ни ногой, пока там российская армия - они хотят (и добиваются) автономии на контроллируемой Украиной территории!

Джемилев просит выделить часть Херсонской области для создания АР Крым
https://censor.net.ua/news/317380/djemi ... ya_ar_krym

https://glavred.info/opinions/506032-op ... nomii.html

И не дай бог им убедить в этом таких же лже-патриотов (русофобов, а не украинофилов), как ты, только наделенных властью...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:03

  zРадио написав:
  budivelnik написав:А ось тут я за турків..
І якщо москалі не віддадуть нам Крим по-доброму, я буду не проти, щоб його в москалів відвоювали турки.. все для нас буде легше,коли сніжна нігерія буде крім нас бодатись ще й з членом НАТО, а ми в той час відновимо історичну справедливість з ОРДЛО і Кубанню з Белгородщиною...
Ахахах ))) Я ж говорю - ты не ЗА Украину, ты ПРОТИВ раши.
Ти за собою дивись..
Я проти педерації
Ти за
І хто з нас щиріший українець?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:05

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например
Ви в костромі в психіатора давно консультувались?
А то у Вас якийсь дивний зсув по фазі...
Нагадаю
У нас в ОРДЛО ваші по живих людях як в тирі стріляють , раз в 3-10 днів-одного вбивають...
а вас непокоїть щоб якійсь свинці не дай Бог ніжку не підвернули....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:08

  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например
Ви в костромі в психіатора давно консультувались?
А то у Вас якийсь дивний зсув по фазі...
Нагадаю
У нас в ОРДЛО ваші по живих людях як в тирі стріляють , раз в 3-10 днів-одного вбивають...
а вас непокоїть щоб якійсь свинці не дай Бог ніжку не підвернули....

Опять тут разжигает "ваши", "наши". Ты за собой смотри, "европеец"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:15

budivelnik, интересно, что твой президент вчера или позавчера верещал, что нужно "называть вещи своими именами".
А что ж он за 5 лет не назвал войну - войной? То АТО. Которое он "героически" закончил, правда не за 2 недели. И "внезапно" началось какое-то ССО. Которое идёт до сих пор.

Почему нет ни одного украинского документа с констатацией факта войны?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:20

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:А ось тут я за турків..
І якщо москалі не віддадуть нам Крим по-доброму, я буду не проти, щоб його в москалів відвоювали турки.. все для нас буде легше,коли сніжна нігерія буде крім нас бодатись ще й з членом НАТО, а ми в той час відновимо історичну справедливість з ОРДЛО і Кубанню з Белгородщиною...
Ахахах ))) Я ж говорю - ты не ЗА Украину, ты ПРОТИВ раши.
Ти за собою дивись..
Я проти педерації
Ти за
І хто з нас щиріший українець?


Где я за передацию, фантазер?

Ты уже обхезался однажды, не найдя ни единой цитаты! И сейчас снова нарываешься...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:26

  Вкладчик1234 написав:Ты за собой смотри, "европеец"


Дык, конечно, европеец - и моргнуть не успеете, как он добежит до канадск... то есть польской границы (по мотивам О.Генри) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Поэтому и риторика воинственная - не дай бог, но наблюдать продвижение российских войск по территории Украины он может на диване с попкорном...
zРадио
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