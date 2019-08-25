Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:А ось тут я за турків.. І якщо москалі не віддадуть нам Крим по-доброму, я буду не проти, щоб його в москалів відвоювали турки.. все для нас буде легше,коли сніжна нігерія буде крім нас бодатись ще й з членом НАТО, а ми в той час відновимо історичну справедливість з ОРДЛО і Кубанню з Белгородщиною...
Ахахах ))) Я ж говорю - ты не ЗА Украину, ты ПРОТИВ раши. Причем здесь Крым???? "Смельчаки" Джемилев и Чубаров туда ни ногой, пока там российская армия - они хотят (и добиваются) автономии на контроллируемой Украиной территории!
budivelnik написав:А ось тут я за турків.. І якщо москалі не віддадуть нам Крим по-доброму, я буду не проти, щоб його в москалів відвоювали турки.. все для нас буде легше,коли сніжна нігерія буде крім нас бодатись ще й з членом НАТО, а ми в той час відновимо історичну справедливість з ОРДЛО і Кубанню з Белгородщиною...
Ахахах ))) Я ж говорю - ты не ЗА Украину, ты ПРОТИВ раши.
Ти за собою дивись.. Я проти педерації Ти за І хто з нас щиріший українець?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Вкладчик1234 написав:Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например
Ви в костромі в психіатора давно консультувались? А то у Вас якийсь дивний зсув по фазі... Нагадаю У нас в ОРДЛО ваші по живих людях як в тирі стріляють , раз в 3-10 днів-одного вбивають... а вас непокоїть щоб якійсь свинці не дай Бог ніжку не підвернули....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Вкладчик1234 написав:Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например
Ви в костромі в психіатора давно консультувались? А то у Вас якийсь дивний зсув по фазі... Нагадаю У нас в ОРДЛО ваші по живих людях як в тирі стріляють , раз в 3-10 днів-одного вбивають... а вас непокоїть щоб якійсь свинці не дай Бог ніжку не підвернули....
Опять тут разжигает "ваши", "наши". Ты за собой смотри, "европеец"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
budivelnik, интересно, что твой президент вчера или позавчера верещал, что нужно "называть вещи своими именами". А что ж он за 5 лет не назвал войну - войной? То АТО. Которое он "героически" закончил, правда не за 2 недели. И "внезапно" началось какое-то ССО. Которое идёт до сих пор.
Почему нет ни одного украинского документа с констатацией факта войны?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
budivelnik написав:А ось тут я за турків.. І якщо москалі не віддадуть нам Крим по-доброму, я буду не проти, щоб його в москалів відвоювали турки.. все для нас буде легше,коли сніжна нігерія буде крім нас бодатись ще й з членом НАТО, а ми в той час відновимо історичну справедливість з ОРДЛО і Кубанню з Белгородщиною...
Ахахах ))) Я ж говорю - ты не ЗА Украину, ты ПРОТИВ раши.
Ти за собою дивись.. Я проти педерації Ти за І хто з нас щиріший українець?
Где я за передацию, фантазер?
Ты уже обхезался однажды, не найдя ни единой цитаты! И сейчас снова нарываешься...