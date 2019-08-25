Додано: Пон 26 сер, 2019 18:35

ЛАД написав: "В те времена" в Европе происходили существенные (революционные) общественные изменения, которые тогда в силу понятных причин обосновывались религиозными идеями и доводами. Требовался разрыв не столько с Папой Римским, а именно со старыми идеями. (кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?)

"В те времена" в Европе происходили существенные (революционные) общественные изменения, которые тогда в силу понятных причин обосновывались религиозными идеями и доводами. Требовался разрыв не столько с Папой Римским, а именно со старыми идеями. (кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?)

ЛАД написав: Именно на разрыв с этими старыми идеями была направлена Реформация. И она не ставила себе целью "национальную идентичность".

При этом католицизм во всех этих странах в большей или меньшей мере остался до сих пор. Именно на разрыв с этими старыми идеями была направлена Реформация. И она не ставила себе целью "национальную идентичность".При этом католицизм во всех этих странах в большей или меньшей мере остался до сих пор.

ЛАД написав: Кстати, "в те времена" Реформация привела к многочисленным войнам. Пойдём тем же путём? Кстати, "в те времена" Реформация привела к многочисленным войнам. Пойдём тем же путём?

Ну как же.Во-первых, католическая Испанская Империя. Современный Бенилюкс отделился (в течение довольно длительного времени) именно в результате освободительных войн с испанскими Габсбургами. Если помните. в свое время был хороший фильм "Легенда о Тиле". В нем еще главный герой предлагал испанскому королю поцеловать его в те уста, которыми он не говорит по фламандскиЭто как раз о тех событиях.Во-вторых, католическая Священная Римская империя германской нации, преобразованная позже в Австро-Венгерскую империю. С этой империей воевали за независимость (и именно под знаменами Реформации): гуситы в Чехии, многочисленные германские княжества, герцогства, курфюства (надеюсь, я правильно написал это слово) и так далее.Бисмарк объединил на базе Пруссии протестанские княжества именно после войны с католической Французской империей. Это в-третьих.Можно вспомнить еще Речь Посполитую, католическое образование на Востоке Европы от Балтийского до Черного морей, куда, кстати, входила и Украина. Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов.Это так, навскидку.Ну что же Вы такое говорите. Половина стран Европы, как минимум, протестанские, и национальные лидеры, возглавившие в свое время национально-освободительные движения, ставили своей целью именно "национальную идентичность".Сейчас не "те времена". Да и война, собственно, уже пять лет идет. И это факт.Получается, мы уже идем.Как будет дальше - не зависит от нашей дискуссии, мы можем только пытаться разобраться в происходящих процессах