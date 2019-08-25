Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:А ось тут я за турків.. І якщо москалі не віддадуть нам Крим по-доброму, я буду не проти, щоб його в москалів відвоювали турки.. все для нас буде легше,коли сніжна нігерія буде крім нас бодатись ще й з членом НАТО, а ми в той час відновимо історичну справедливість з ОРДЛО і Кубанню з Белгородщиною...
Ахахах ))) Я ж говорю - ты не ЗА Украину, ты ПРОТИВ раши. Причем здесь Крым???? "Смельчаки" Джемилев и Чубаров туда ни ногой, пока там российская армия - они хотят (и добиваются) автономии на контроллируемой Украиной территории!
budivelnik написав:А ось тут я за турків.. І якщо москалі не віддадуть нам Крим по-доброму, я буду не проти, щоб його в москалів відвоювали турки.. все для нас буде легше,коли сніжна нігерія буде крім нас бодатись ще й з членом НАТО, а ми в той час відновимо історичну справедливість з ОРДЛО і Кубанню з Белгородщиною...
Ахахах ))) Я ж говорю - ты не ЗА Украину, ты ПРОТИВ раши.
Ти за собою дивись.. Я проти педерації Ти за І хто з нас щиріший українець?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Вкладчик1234 написав:Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например
Ви в костромі в психіатора давно консультувались? А то у Вас якийсь дивний зсув по фазі... Нагадаю У нас в ОРДЛО ваші по живих людях як в тирі стріляють , раз в 3-10 днів-одного вбивають... а вас непокоїть щоб якійсь свинці не дай Бог ніжку не підвернули....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Вкладчик1234 написав:Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например
Ви в костромі в психіатора давно консультувались? А то у Вас якийсь дивний зсув по фазі... Нагадаю У нас в ОРДЛО ваші по живих людях як в тирі стріляють , раз в 3-10 днів-одного вбивають... а вас непокоїть щоб якійсь свинці не дай Бог ніжку не підвернули....
Опять тут разжигает "ваши", "наши". Ты за собой смотри, "европеец"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
budivelnik, интересно, что твой президент вчера или позавчера верещал, что нужно "называть вещи своими именами". А что ж он за 5 лет не назвал войну - войной? То АТО. Которое он "героически" закончил, правда не за 2 недели. И "внезапно" началось какое-то ССО. Которое идёт до сих пор.
Почему нет ни одного украинского документа с констатацией факта войны?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
budivelnik написав:А ось тут я за турків.. І якщо москалі не віддадуть нам Крим по-доброму, я буду не проти, щоб його в москалів відвоювали турки.. все для нас буде легше,коли сніжна нігерія буде крім нас бодатись ще й з членом НАТО, а ми в той час відновимо історичну справедливість з ОРДЛО і Кубанню з Белгородщиною...
Ахахах ))) Я ж говорю - ты не ЗА Украину, ты ПРОТИВ раши.
Ти за собою дивись.. Я проти педерації Ти за І хто з нас щиріший українець?
Где я за передацию, фантазер?
Ты уже обхезался однажды, не найдя ни единой цитаты! И сейчас снова нарываешься...
ЛАД написав:"В те времена" в Европе происходили существенные (революционные) общественные изменения, которые тогда в силу понятных причин обосновывались религиозными идеями и доводами. Требовался разрыв не столько с Папой Римским, а именно со старыми идеями. (кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?)
Ну как же.
Во-первых, католическая Испанская Империя. Современный Бенилюкс отделился (в течение довольно длительного времени) именно в результате освободительных войн с испанскими Габсбургами. Если помните. в свое время был хороший фильм "Легенда о Тиле". В нем еще главный герой предлагал испанскому королю поцеловать его в те уста, которыми он не говорит по фламандски Это как раз о тех событиях.
Во-вторых, католическая Священная Римская империя германской нации, преобразованная позже в Австро-Венгерскую империю. С этой империей воевали за независимость (и именно под знаменами Реформации): гуситы в Чехии, многочисленные германские княжества, герцогства, курфюства (надеюсь, я правильно написал это слово ) и так далее.
Бисмарк объединил на базе Пруссии протестанские княжества именно после войны с католической Французской империей. Это в-третьих.
Можно вспомнить еще Речь Посполитую, католическое образование на Востоке Европы от Балтийского до Черного морей, куда, кстати, входила и Украина. Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов.
Это так, навскидку.
ЛАД написав:Именно на разрыв с этими старыми идеями была направлена Реформация. И она не ставила себе целью "национальную идентичность". При этом католицизм во всех этих странах в большей или меньшей мере остался до сих пор.
Ну что же Вы такое говорите. Половина стран Европы, как минимум, протестанские, и национальные лидеры, возглавившие в свое время национально-освободительные движения, ставили своей целью именно "национальную идентичность".
ЛАД написав:Кстати, "в те времена" Реформация привела к многочисленным войнам. Пойдём тем же путём?
Сейчас не "те времена". Да и война, собственно, уже пять лет идет. И это факт. Получается, мы уже идем. Как будет дальше - не зависит от нашей дискуссии, мы можем только пытаться разобраться в происходящих процессах
Востаннє редагувалось AlexxK в Пон 26 сер, 2019 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Ты за собой смотри, "европеец"
Дык, конечно, европеец - и моргнуть не успеете, как он добежит до канадск... то есть польской границы (по мотивам О.Генри) Поэтому и риторика такая воинственная - не дай бог, конечно, но наблюдать за продвижением российских войск по территории Украины он может на диване с попкорном...
Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали 1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови.. І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців 2 Поки такі як ти будуть і далі патякати на російській в українському інфопросторі що їх пригнічують-до того часу в путіна залишається можливість і їх позахищати в Харкові-Одесі... 3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...
ПС Чомусь поляки не ризикнули повторити подвиги росіян і не поперли в так зване ними польське місто Львів... Може тому що сотні років українці захищали свою мову-віру, в той час коли москалізовані українці так і не спромоглись захистити навіть себе і свої родини в ОРДЛО криму.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
AlexxK написав:Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов.
і закінчилася союзом із православною Московією.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.