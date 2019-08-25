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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:53

  flyman написав:
  AlexxK написав:Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов.
і закінчилася союзом із православною Московією.
Всі війни закінчуються союзами з меншими ворогами проти більшого ворога..
Наприклад Спочатку був союз СРСР з гітлерівською Німеччиною (поки ділили Польщу) , а потім союз СРСР проти гітлерівської Німеччини з прообразом майбутнього НАТО , а потім холодна війна з цим самим НАТО....

Так що союзи це справа потрібна, головне щоб від них були виграші а не програші...
Історія довела
союз з росією - це стратегічний програш ,адже всі хто від цього союзу відмовились - сьогодні живуть краще ніж жили коли були в союзі, в той час ті хто в союзі залишались-сьогодні живуть гірше...
Висновок простий як двері-Хочеш щоб дітям було добре-греби від росії пошвидше і подальше....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:06

  flyman написав:
  AlexxK написав:Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов.

і закінчилася союзом із православною Московією.



И это правда :( . Сначала союзом, потом и поглощением.

Но именно тогда в массовом сознании начали происходить изменения, связанные с осознанием своего "отличия" от поляков и "московитов". Усиленные боевой мощью запорожских козаков и ненавистью "крипаков", эти изменения вылились в освободительную войну. Но не добились своего при Хмельницком, а при последователях потеряли и то, что завоевали.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:13

  AlexxK написав:
  flyman написав:
  AlexxK написав:Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов.

і закінчилася союзом із православною Московією.



И это правда :( . Сначала союзом, потом и поглощением.

Но именно тогда в массовом сознании начали происходить изменения, связанные с осознанием своего "отличия" от поляков и "московитов". Усиленные боевой мощью запорожских козаков и ненавистью "крипаков", эти изменения вылились в освободительную войну. Но не добились своего при Хмельницком, а при последователях потеряли и то, что завоевали.

Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.
Ось і вся казочка.
Ах да, вся мотивація була - особиста помста
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:38

  Вкладчик1234 написав:Жители села на Волыни в ходе конкурса едва не разорвали на части поросят

ВИДЕО 18+

В селе Забороль Волынской области на празднике по случаю дня общины местные жители едва не разорвали маленьких поросят. Об этом пишет издание «Волинські Новини».

Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа. Жители села в ходе конкурса, который проводили на местном стадионе, жестоко хватали маленьких поросят и начинали тянуть в разные стороны.

Глава Заборольской ОТО Валерий Боярский в комментарии журналистам пояснил, что суть конкурса – первым поймать поросенка, тогда победитель сможет забрать его себе. Такой конкурс проводился и в предыдущие годы.

По словам Боярского, животные не пострадали и сейчас они находятся дома у селян, которые победили в конкурсе.

«А если говорить о гуманности, то через некоторое время этих поросят ждет такая же судьба, как всех свиней, это жизнь», — добавил глава ОТО.

Впрочем, многие остались недовольны проведением подобного конкурса. Луцкий режиссер Александр Стеренчук написал заявление в полицию на организаторов и участников конкурса из-за жестокого обращения с животными.

Очевидцы также рассказали, что мероприятие проходило на глазах у детей. От увиденного они были шокированы, а некоторые начали плакать.


https://twitter.com/InfoResist/status/1166004549909434369

А ещё смеялись с блинов с лопат.

Оце Європа!

Очень похоже на национальную казахскую и киргизскую игру "кок-пар" или "кок-бору", а проще "козлодрание"
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:40

  flyman написав:Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.
Ось і вся казочка.
Ах да, вся мотивація була - особиста помста

Еще он отметился невиданными ранее в Польше еврейскими погромами
Востаннє редагувалось shapo в Пон 26 сер, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:40

  budivelnik написав:Всі війни закінчуються союзами з меншими ворогами проти більшого ворога..
Наприклад Спочатку був союз СРСР з гітлерівською Німеччиною (поки ділили Польщу) , а потім союз СРСР проти гітлерівської Німеччини з прообразом майбутнього НАТО , а потім холодна війна з цим самим НАТО....


Спочатку? :mrgreen:
Спочатку то, взагалі, був союз Великобританії з гітлерівською Німеччиною, де ділили не Польщу, а Австрію та Чехословакію... Без судетської військової промисловості (в першу черту - заводи Шкода) Гітлер би й Францію не здолав - обсяг виробництва техніки там перевищував загально-британський!

PS: но ты продолжай-продолжай рассказывать свои басни в жанре фольк :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:43

  budivelnik написав:Історія довела
союз з росією - це стратегічний програш ,адже всі хто від цього союзу відмовились - сьогодні живуть краще ніж жили коли були в союзі, в той час ті хто в союзі залишались-сьогодні живуть гірше...
Висновок простий як двері-Хочеш щоб дітям було добре-греби від росії пошвидше і подальше....

А о каком союзе речь?
Всё бывшие республики вышли из СССР.
Например, Казахстан или Азербайджан какое сейчас имеют отношение к России?
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:53

  budivelnik написав:Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали
1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..
І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців


Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. Однако, конечно же, не причиной! В Сирии никаких русскоязычных нет, но и там нашелся "высокий" повод для публичной позиции - воспрепятствовать проникновению радикальных исламистов в РФ.

Как видишь, повод найти нетрудно. Особенно с учетом множества прецедентов, созданных США/НАТО для вмешательства (в том числе военного) в чужие дела.

  budivelnik написав:2 Поки такі як ти будуть і далі патякати на російській в українському інфопросторі що їх пригнічують-до того часу в путіна залишається можливість і їх позахищати в Харкові-Одесі...


В этом весь порохобот - сначала сам использует оскорбительный глагол "патякати", а затем, когда ты ему отвечаешь, что "не патякаешь, а разговариваешь", он утверждаешь, что ты жалуешься путину на ущемления :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ну не провокатор, не?..

  budivelnik написав:3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...


Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы...
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:56

  flyman написав:Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.
Ось і вся казочка.
Ах да, вся мотивація була - особиста помста


Каким-то образом в Вашу "казочку" не поместились:

Битва при Желтых Водах.

Битва под Корсунем.

Битва под Пилявою.

Битва под Зборовом.

Битва под Берестечком.

Битва под Батогом.

Битва под Жванцем.

Поход на Варшаву в 1657-м году и последующие договоренности о разделе Польши.

Что ж Вы так подставляетесь?

Сказочник Вы наш! :D
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