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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3843384438453846 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 26 сер, 2019 18:53 flyman написав: AlexxK написав: Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов. Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов. і закінчилася союзом із православною Московією. і закінчилася союзом із православною Московією. Всі війни закінчуються союзами з меншими ворогами проти більшого ворога..

Наприклад Спочатку був союз СРСР з гітлерівською Німеччиною (поки ділили Польщу) , а потім союз СРСР проти гітлерівської Німеччини з прообразом майбутнього НАТО , а потім холодна війна з цим самим НАТО....



Так що союзи це справа потрібна, головне щоб від них були виграші а не програші...

Історія довела

союз з росією - це стратегічний програш ,адже всі хто від цього союзу відмовились - сьогодні живуть краще ніж жили коли були в союзі, в той час ті хто в союзі залишались-сьогодні живуть гірше...

Висновок простий як двері-Хочеш щоб дітям було добре-греби від росії пошвидше і подальше.... Всі війни закінчуються союзами з меншими ворогами проти більшого ворога..Наприклад Спочатку був союз СРСР з гітлерівською Німеччиною (поки ділили Польщу) , а потім союз СРСР проти гітлерівської Німеччини з прообразом майбутнього НАТО , а потім холодна війна з цим самим НАТО....Так що союзи це справа потрібна, головне щоб від них були виграші а не програші...Історія довеласоюз з росією - це стратегічний програш ,адже всі хто від цього союзу відмовились - сьогодні живуть краще ніж жили коли були в союзі, в той час ті хто в союзі залишались-сьогодні живуть гірше...Висновок простий як двері-Хочеш щоб дітям було добре-греби від росії пошвидше і подальше.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21291 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 19:06 flyman написав: AlexxK написав: Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов. Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов.

і закінчилася союзом із православною Московією. і закінчилася союзом із православною Московією.





И это правда . Сначала союзом, потом и поглощением.



Но именно тогда в массовом сознании начали происходить изменения, связанные с осознанием своего "отличия" от поляков и "московитов". Усиленные боевой мощью запорожских козаков и ненавистью "крипаков", эти изменения вылились в освободительную войну. Но не добились своего при Хмельницком, а при последователях потеряли и то, что завоевали. И это правда. Сначала союзом, потом и поглощением.Но именно тогда в массовом сознании начали происходить изменения, связанные с осознанием своего "отличия" от поляков и "московитов". Усиленные боевой мощью запорожских козаков и ненавистью "крипаков", эти изменения вылились в освободительную войну. Но не добились своего при Хмельницком, а при последователях потеряли и то, что завоевали. AlexxK Повідомлень: 43 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 19:13 AlexxK написав: flyman написав: AlexxK написав: Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов. Национально-освободительная война Богдана Хмельницкого проходила именно под знаменами православия и именно против католических панов и ксендзов.

і закінчилася союзом із православною Московією. і закінчилася союзом із православною Московією.





И это правда . Сначала союзом, потом и поглощением.



Но именно тогда в массовом сознании начали происходить изменения, связанные с осознанием своего "отличия" от поляков и "московитов". Усиленные боевой мощью запорожских козаков и ненавистью "крипаков", эти изменения вылились в освободительную войну. Но не добились своего при Хмельницком, а при последователях потеряли и то, что завоевали. И это правда. Сначала союзом, потом и поглощением.Но именно тогда в массовом сознании начали происходить изменения, связанные с осознанием своего "отличия" от поляков и "московитов". Усиленные боевой мощью запорожских козаков и ненавистью "крипаков", эти изменения вылились в освободительную войну. Но не добились своего при Хмельницком, а при последователях потеряли и то, что завоевали.

Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.

Ось і вся казочка.

Ах да, вся мотивація була - особиста помста Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.Ось і вся казочка.Ах да, вся мотивація була - особиста помста В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16044 З нами з: 09.03.14 Подякував: 945 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 19:38 Вкладчик1234 написав: Жители села на Волыни в ходе конкурса едва не разорвали на части поросят



ВИДЕО 18+



В селе Забороль Волынской области на празднике по случаю дня общины местные жители едва не разорвали маленьких поросят. Об этом пишет издание «Волинські Новини».



Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа. Жители села в ходе конкурса, который проводили на местном стадионе, жестоко хватали маленьких поросят и начинали тянуть в разные стороны.



Глава Заборольской ОТО Валерий Боярский в комментарии журналистам пояснил, что суть конкурса – первым поймать поросенка, тогда победитель сможет забрать его себе. Такой конкурс проводился и в предыдущие годы.



По словам Боярского, животные не пострадали и сейчас они находятся дома у селян, которые победили в конкурсе.



«А если говорить о гуманности, то через некоторое время этих поросят ждет такая же судьба, как всех свиней, это жизнь», — добавил глава ОТО.



Впрочем, многие остались недовольны проведением подобного конкурса. Луцкий режиссер Александр Стеренчук написал заявление в полицию на организаторов и участников конкурса из-за жестокого обращения с животными.



Очевидцы также рассказали, что мероприятие проходило на глазах у детей. От увиденного они были шокированы, а некоторые начали плакать.





https://twitter.com/InfoResist/status/1166004549909434369



А ещё смеялись с блинов с лопат.



Оце Європа! А ещё смеялись с блинов с лопат.Оце Європа!

Очень похоже на национальную казахскую и киргизскую игру "кок-пар" или "кок-бору", а проще "козлодрание" Очень похоже на национальную казахскую и киргизскую игру "кок-пар" или "кок-бору", а проще "козлодрание" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1729 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 19:40 flyman написав: Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.

Ось і вся казочка.

Ах да, вся мотивація була - особиста помста Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.Ось і вся казочка.Ах да, вся мотивація була - особиста помста

Еще он отметился невиданными ранее в Польше еврейскими погромами Еще он отметился невиданными ранее в Польше еврейскими погромами Востаннє редагувалось shapo в Пон 26 сер, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1729 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 19:40 budivelnik написав: Всі війни закінчуються союзами з меншими ворогами проти більшого ворога..

Наприклад Спочатку був союз СРСР з гітлерівською Німеччиною (поки ділили Польщу) , а потім союз СРСР проти гітлерівської Німеччини з прообразом майбутнього НАТО , а потім холодна війна з цим самим НАТО....

Всі війни закінчуються союзами з меншими ворогами проти більшого ворога..Наприклад Спочатку був союз СРСР з гітлерівською Німеччиною (поки ділили Польщу) , а потім союз СРСР проти гітлерівської Німеччини з прообразом майбутнього НАТО , а потім холодна війна з цим самим НАТО....



Спочатку?

Спочатку то, взагалі, був союз Великобританії з гітлерівською Німеччиною, де ділили не Польщу, а Австрію та Чехословакію... Без судетської військової промисловості (в першу черту - заводи Шкода) Гітлер би й Францію не здолав - обсяг виробництва техніки там перевищував загально-британський!



PS: но ты продолжай-продолжай рассказывать свои басни в жанре фольк Спочатку?Спочатку то, взагалі, був союз Великобританії з гітлерівською Німеччиною, де ділили не Польщу, а Австрію та Чехословакію... Без судетської військової промисловості (в першу черту - заводи Шкода) Гітлер би й Францію не здолав - обсяг виробництва техніки там перевищував загально-британський!PS: но ты продолжай-продолжай рассказывать свои басни в жанре фольк zРадио

Повідомлень: 3314 З нами з: 02.05.18 Подякував: 776 раз. Подякували: 1859 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 19:43 budivelnik написав: Історія довела

союз з росією - це стратегічний програш ,адже всі хто від цього союзу відмовились - сьогодні живуть краще ніж жили коли були в союзі, в той час ті хто в союзі залишались-сьогодні живуть гірше...

Висновок простий як двері-Хочеш щоб дітям було добре-греби від росії пошвидше і подальше.... Історія довеласоюз з росією - це стратегічний програш ,адже всі хто від цього союзу відмовились - сьогодні живуть краще ніж жили коли були в союзі, в той час ті хто в союзі залишались-сьогодні живуть гірше...Висновок простий як двері-Хочеш щоб дітям було добре-греби від росії пошвидше і подальше....

А о каком союзе речь?

Всё бывшие республики вышли из СССР.

Например, Казахстан или Азербайджан какое сейчас имеют отношение к России? А о каком союзе речь?Всё бывшие республики вышли из СССР.Например, Казахстан или Азербайджан какое сейчас имеют отношение к России? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1729 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 19:53 budivelnik написав: Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали

1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..

І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців

Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців



Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. Однако, конечно же, не причиной! В Сирии никаких русскоязычных нет, но и там нашелся "высокий" повод для публичной позиции - воспрепятствовать проникновению радикальных исламистов в РФ.



Как видишь, повод найти нетрудно. Особенно с учетом множества прецедентов, созданных США/НАТО для вмешательства (в том числе военного) в чужие дела.



budivelnik написав: 2 Поки такі як ти будуть і далі патякати на російській в українському інфопросторі що їх пригнічують-до того часу в путіна залишається можливість і їх позахищати в Харкові-Одесі...

2 Поки такі як ти будуть і далі патякати на російській в українському інфопросторі що їх пригнічують-до того часу в путіна залишається можливість і їх позахищати в Харкові-Одесі...



В этом весь порохобот - сначала сам использует оскорбительный глагол "патякати", а затем, когда ты ему отвечаешь, что "не патякаешь, а разговариваешь", он утверждаешь, что ты жалуешься путину на ущемления Ну не провокатор, не?..



budivelnik написав: 3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...

3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...



Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы... Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. Однако, конечно же, не причиной! В Сирии никаких русскоязычных нет, но и там нашелся "высокий" повод для публичной позиции - воспрепятствовать проникновению радикальных исламистов в РФ.Как видишь, повод найти нетрудно. Особенно с учетом множества прецедентов, созданных США/НАТО для вмешательства (в том числе военного) в чужие дела.В этом весь порохобот - сначала сам использует оскорбительный глагол "патякати", а затем, когда ты ему отвечаешь, что "не патякаешь, а разговариваешь", он утверждаешь, что ты жалуешься путину на ущемленияНу не провокатор, не?..Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы... zРадио

Повідомлень: 3314 З нами з: 02.05.18 Подякував: 776 раз. Подякували: 1859 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 19:56 flyman написав: Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.

Ось і вся казочка.

Ах да, вся мотивація була - особиста помста Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.Ось і вся казочка.Ах да, вся мотивація була - особиста помста



Каким-то образом в Вашу "казочку" не поместились:



Битва при Желтых Водах.



Битва под Корсунем.



Битва под Пилявою.



Битва под Зборовом.



Битва под Берестечком.



Битва под Батогом.



Битва под Жванцем.



Поход на Варшаву в 1657-м году и последующие договоренности о разделе Польши.



Что ж Вы так подставляетесь?



Сказочник Вы наш! Каким-то образом в Вашу "казочку" не поместились:Битва при Желтых Водах.Битва под Корсунем.Битва под Пилявою.Битва под Зборовом.Битва под Берестечком.Битва под Батогом.Битва под Жванцем.Поход на Варшаву в 1657-м году и последующие договоренности о разделе Польши.Что ж Вы так подставляетесь?Сказочник Вы наш! AlexxK Повідомлень: 43 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3843384438453846 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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