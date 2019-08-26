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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3844384538463847

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 22:21

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали
1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..
І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців

Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. .....
Ну і все
Розумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напасти
Дурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...
  zРадио написав:
  budivelnik написав:3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...

Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы...
Мені все одно хто сильніший...
Просто до тупих ніяк не може дійти
Сила це не тільки кулаком по морді (це добре вміють москалики) , сила це і економіка чи право-чого москалики не розуміють...
Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією
Ті ж хто спить і бачить як їх дітей будуть в школах розстрілювати якісь басаєви , а головами територіальних частин будуть ставати вбивці солдат-типу кадирових - ті й далі можуть проводити політику по якій ймовірність снарядів по головам їх дітей -збільшується

Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.

Так що -кому подобається щуритись на китайський манер чи поміняти синагогу на мечеть - можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 22:33

Вторгнення російсткої армії на територію України в серпні 2014 року - подробиці

https://petrimazepa.com/vtorzhenie_v_uk ... hislennost
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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