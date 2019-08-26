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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3844384538463847 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 26 сер, 2019 22:21 zРадио написав: budivelnik написав: Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали

1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..

І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців

Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. ..... Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. ..... Ну і все

Розумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напасти

Дурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...

zРадио написав: budivelnik написав: 3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком... 3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...

Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы... Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы... Мені все одно хто сильніший...

Просто до тупих ніяк не може дійти

Сила це не тільки кулаком по морді (це добре вміють москалики) , сила це і економіка чи право-чого москалики не розуміють...

Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією

Ті ж хто спить і бачить як їх дітей будуть в школах розстрілювати якісь басаєви , а головами територіальних частин будуть ставати вбивці солдат-типу кадирових - ті й далі можуть проводити політику по якій ймовірність снарядів по головам їх дітей -збільшується



Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.



Так що -кому подобається щуритись на китайський манер чи поміняти синагогу на мечеть - можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа. Ну і всеРозумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напастиДурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...Мені все одно хто сильніший...Просто до тупих ніяк не може дійтиСила це не тільки кулаком по морді (це добре вміють москалики) , сила це і економіка чи право-чого москалики не розуміють...Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росієюТі ж хто спить і бачить як їх дітей будуть в школах розстрілювати якісь басаєви , а головами територіальних частин будуть ставати вбивці солдат-типу кадирових - ті й далі можуть проводити політику по якій ймовірність снарядів по головам їх дітей -збільшуєтьсяЯ ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.Так що -кому подобається щуритись на китайський манер чи поміняти синагогу на мечеть - можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21292 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 22:33



https://petrimazepa.com/vtorzhenie_v_uk ... hislennost Вторгнення російсткої армії на територію України в серпні 2014 року - подробиці Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20370 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 23:24 zРадио написав: mephala написав: zРадио написав:

А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее



Такую дичь снова несешь ))) А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежееТакую дичь снова несешь )))

знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?

балаболка. знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?балаболка.



Разница есть - я среагировал на твою пропаганду армовира (и тебе нечего возразить). Не думай, что я буду это спускать.



А вот ты тогда нарвался на просьбу не писать мне, потому что в надцатый раз задавал один и тот же вопрос, на который я уже устал отвечать Разница есть - я среагировал на твою пропаганду армовира (и тебе нечего возразить). Не думай, что я буду это спускать.А вот ты тогда нарвался на просьбу не писать мне, потому что в надцатый раз задавал один и тот же вопрос, на который я уже устал отвечать

злив зарахований. тепер я знаю що коли ти не в стані щось аргументовано довести то переходиш або на персональні образи або взагалі вимагаєш не турбувати тебе.

собівартість е/е на ТЕС вже обрахував? злив зарахований. тепер я знаю що коли ти не в стані щось аргументовано довести то переходиш або на персональні образи або взагалі вимагаєш не турбувати тебе.собівартість е/е на ТЕС вже обрахував? mephala Повідомлень: 5331 З нами з: 07.04.14 Подякував: 72 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 23:33 freeze написав: Вкладчик1234 написав: А ещё смеялись с блинов с лопат.



Оце Європа! А ещё смеялись с блинов с лопат.Оце Європа!



Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок. Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.

головне потім вспіти їх назад повернути після гонгу і не сдохнути.

сумасшедші люди. так не жаліти своє здоров’я заради 5 хв. слави. головне потім вспіти їх назад повернути після гонгу і не сдохнути.сумасшедші люди. так не жаліти своє здоров’я заради 5 хв. слави. mephala Повідомлень: 5331 З нами з: 07.04.14 Подякував: 72 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3844384538463847 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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