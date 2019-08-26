Ну і всеzРадио написав:budivelnik написав:Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали
1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..
І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців
Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. .....
Розумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напасти
Дурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...
Мені все одно хто сильніший...zРадио написав:
Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы...
Просто до тупих ніяк не може дійти
Сила це не тільки кулаком по морді (це добре вміють москалики) , сила це і економіка чи право-чого москалики не розуміють...
Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією
Ті ж хто спить і бачить як їх дітей будуть в школах розстрілювати якісь басаєви , а головами територіальних частин будуть ставати вбивці солдат-типу кадирових - ті й далі можуть проводити політику по якій ймовірність снарядів по головам їх дітей -збільшується
Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.
Так що -кому подобається щуритись на китайський манер чи поміняти синагогу на мечеть - можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа.