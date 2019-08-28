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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 38443845384638473848 ... 3856> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 26 сер, 2019 19:43 budivelnik написав: Історія довела

союз з росією - це стратегічний програш ,адже всі хто від цього союзу відмовились - сьогодні живуть краще ніж жили коли були в союзі, в той час ті хто в союзі залишались-сьогодні живуть гірше...

Висновок простий як двері-Хочеш щоб дітям було добре-греби від росії пошвидше і подальше.... Історія довеласоюз з росією - це стратегічний програш ,адже всі хто від цього союзу відмовились - сьогодні живуть краще ніж жили коли були в союзі, в той час ті хто в союзі залишались-сьогодні живуть гірше...Висновок простий як двері-Хочеш щоб дітям було добре-греби від росії пошвидше і подальше....

А о каком союзе речь?

Всё бывшие республики вышли из СССР.

Например, Казахстан или Азербайджан какое сейчас имеют отношение к России? А о каком союзе речь?Всё бывшие республики вышли из СССР.Например, Казахстан или Азербайджан какое сейчас имеют отношение к России? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1760 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 19:53 budivelnik написав: Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали

1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..

І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців

Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців



Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. Однако, конечно же, не причиной! В Сирии никаких русскоязычных нет, но и там нашелся "высокий" повод для публичной позиции - воспрепятствовать проникновению радикальных исламистов в РФ.



Как видишь, повод найти нетрудно. Особенно с учетом множества прецедентов, созданных США/НАТО для вмешательства (в том числе военного) в чужие дела.



budivelnik написав: 2 Поки такі як ти будуть і далі патякати на російській в українському інфопросторі що їх пригнічують-до того часу в путіна залишається можливість і їх позахищати в Харкові-Одесі...

2 Поки такі як ти будуть і далі патякати на російській в українському інфопросторі що їх пригнічують-до того часу в путіна залишається можливість і їх позахищати в Харкові-Одесі...



В этом весь порохобот - сначала сам использует оскорбительный глагол "патякати", а затем, когда ты ему отвечаешь, что "не патякаешь, а разговариваешь", он утверждаешь, что ты жалуешься путину на ущемления Ну не провокатор, не?..



budivelnik написав: 3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...

3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...



Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы... Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. Однако, конечно же, не причиной! В Сирии никаких русскоязычных нет, но и там нашелся "высокий" повод для публичной позиции - воспрепятствовать проникновению радикальных исламистов в РФ.Как видишь, повод найти нетрудно. Особенно с учетом множества прецедентов, созданных США/НАТО для вмешательства (в том числе военного) в чужие дела.В этом весь порохобот - сначала сам использует оскорбительный глагол "патякати", а затем, когда ты ему отвечаешь, что "не патякаешь, а разговариваешь", он утверждаешь, что ты жалуешься путину на ущемленияНу не провокатор, не?..Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы... zРадио

Повідомлень: 3333 З нами з: 02.05.18 Подякував: 778 раз. Подякували: 1855 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 19:56 flyman написав: Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.

Ось і вся казочка.

Ах да, вся мотивація була - особиста помста Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.Ось і вся казочка.Ах да, вся мотивація була - особиста помста



Каким-то образом в Вашу "казочку" не поместились:



Битва при Желтых Водах.



Битва под Корсунем.



Битва под Пилявою.



Битва под Зборовом.



Битва под Берестечком.



Битва под Батогом.



Битва под Жванцем.



Поход на Варшаву в 1657-м году и последующие договоренности о разделе Польши.



Что ж Вы так подставляетесь?



Сказочник Вы наш! Каким-то образом в Вашу "казочку" не поместились:Битва при Желтых Водах.Битва под Корсунем.Битва под Пилявою.Битва под Зборовом.Битва под Берестечком.Битва под Батогом.Битва под Жванцем.Поход на Варшаву в 1657-м году и последующие договоренности о разделе Польши.Что ж Вы так подставляетесь?Сказочник Вы наш! AlexxK Повідомлень: 59 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 20:57 Re: Політичні дискусії Судя по тому, что и Меркель и Макрон анонсировали в ближайшее время встречу в Нормандском формате на высшем уровне для дальнейшего продвижения минских соглашений, намечается какой-то прорыв. Путин заявлял, что просто так встречаться не будет. А тут похоже и с ним, и с Зеленским наши западные друзья перетерли. freeze 4 Повідомлень: 12626 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3641 раз. Подякували: 5295 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 22:21 zРадио написав: budivelnik написав: Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали

1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..

І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців

Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. ..... Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. ..... Ну і все

Розумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напасти

Дурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...

zРадио написав: budivelnik написав: 3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком... 3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...

Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы... Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы... Мені все одно хто сильніший...

Просто до тупих ніяк не може дійти

Сила це не тільки кулаком по морді (це добре вміють москалики) , сила це і економіка чи право-чого москалики не розуміють...

Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією

Ті ж хто спить і бачить як їх дітей будуть в школах розстрілювати якісь басаєви , а головами територіальних частин будуть ставати вбивці солдат-типу кадирових - ті й далі можуть проводити політику по якій ймовірність снарядів по головам їх дітей -збільшується



Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.



Так що -кому подобається щуритись на китайський манер чи поміняти синагогу на мечеть - можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа. Ну і всеРозумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напастиДурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...Мені все одно хто сильніший...Просто до тупих ніяк не може дійтиСила це не тільки кулаком по морді (це добре вміють москалики) , сила це і економіка чи право-чого москалики не розуміють...Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росієюТі ж хто спить і бачить як їх дітей будуть в школах розстрілювати якісь басаєви , а головами територіальних частин будуть ставати вбивці солдат-типу кадирових - ті й далі можуть проводити політику по якій ймовірність снарядів по головам їх дітей -збільшуєтьсяЯ ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.Так що -кому подобається щуритись на китайський манер чи поміняти синагогу на мечеть - можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 22:33



https://petrimazepa.com/vtorzhenie_v_uk ... hislennost Вторгнення російсткої армії на територію України в серпні 2014 року - подробиці Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20371 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 23:24 zРадио написав: mephala написав: zРадио написав:

А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее



Такую дичь снова несешь ))) А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежееТакую дичь снова несешь )))

знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?

балаболка. знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?балаболка.



Разница есть - я среагировал на твою пропаганду армовира (и тебе нечего возразить). Не думай, что я буду это спускать.



А вот ты тогда нарвался на просьбу не писать мне, потому что в надцатый раз задавал один и тот же вопрос, на который я уже устал отвечать Разница есть - я среагировал на твою пропаганду армовира (и тебе нечего возразить). Не думай, что я буду это спускать.А вот ты тогда нарвался на просьбу не писать мне, потому что в надцатый раз задавал один и тот же вопрос, на который я уже устал отвечать

злив зарахований. тепер я знаю що коли ти не в стані щось аргументовано довести то переходиш або на персональні образи або взагалі вимагаєш не турбувати тебе.

собівартість е/е на ТЕС вже обрахував? злив зарахований. тепер я знаю що коли ти не в стані щось аргументовано довести то переходиш або на персональні образи або взагалі вимагаєш не турбувати тебе.собівартість е/е на ТЕС вже обрахував? mephala Повідомлень: 5336 З нами з: 07.04.14 Подякував: 72 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 23:33 freeze написав: Вкладчик1234 написав: А ещё смеялись с блинов с лопат.



Оце Європа! А ещё смеялись с блинов с лопат.Оце Європа!



Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок. Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.

головне потім вспіти їх назад повернути після гонгу і не сдохнути.

сумасшедші люди. так не жаліти своє здоров’я заради 5 хв. слави. головне потім вспіти їх назад повернути після гонгу і не сдохнути.сумасшедші люди. так не жаліти своє здоров’я заради 5 хв. слави. mephala Повідомлень: 5336 З нами з: 07.04.14 Подякував: 72 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 01:19 budivelnik написав: Ну і все

Розумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напасти

Дурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...

Ну і всеРозумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напастиДурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...



Ага-ага... не ты ли громче всех кричал, что агрессивный сосед - это не повод изменять своему укладу жизни и идти на компромиссы?



Отчетливо помню, как ты отмазывал Пороха за пленных моряков - мол, потенциальная реакция раши не является поводом обходить ее десятой дорогой.



Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. Откажешься - ты ж умный у нас? Это твои слова!!



budivelnik написав: Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією

Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією



И кто тебе мешает строить во Львове Европу для своих детей - россияне? Я так и знал... А почему, интересно, жителям Ларнаки это не мешают делать турки?..



budivelnik написав: Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.

Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.



Ну да, ну да, остров Змеиный - не претензия, массовая раздача венгерских, румынских и польских паспортов - не претензия, гармонизация законодательства в области реституции - не претензия... Да ты, я посмотрю, тот еще онолитик



budivelnik написав: можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа. можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа.



Снова выдумываешь - кто такое говорил?? Цитаты в студию! Ага-ага... не ты ли громче всех кричал, что агрессивный сосед - это не повод изменять своему укладу жизни и идти на компромиссы?Отчетливо помню, как ты отмазывал Пороха за пленных моряков - мол, потенциальная реакция раши не является поводом обходить ее десятой дорогой.Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. Откажешься - ты ж умный у нас?Это твои слова!!И кто тебе мешает строить во Львове Европу для своих детей - россияне?Я так и знал... А почему, интересно, жителям Ларнаки это не мешают делать турки?..Ну да, ну да, остров Змеиный - не претензия, массовая раздача венгерских, румынских и польских паспортов - не претензия, гармонизация законодательства в области реституции - не претензия... Да ты, я посмотрю, тот еще онолитикСнова выдумываешь - кто такое говорил?? Цитаты в студию! zРадио

Повідомлень: 3333 З нами з: 02.05.18 Подякував: 778 раз. Подякували: 1855 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 02:02 AlexxK

Простите, не буду полностью цитировать Ваш пост

Первое. "Легенда о Тиле" - фильм не смотрел. Но в детстве-юности дважды или трижды перечитывал роман Шарля де Костера "Легенда об Уленшпигеле", по кот. снят фильм. Не буду утверждать, но, думаю, как обычно, фильм слабее книги.



Об империях я недаром задал вопрос. Вы как-то чересчур широко раздвигаете рамки событий. Испанская, Священная Римская империя германской нации, Французская существовали в разные времена (хотя частично пересекались, особенно 2 первые).

Кстати, какую Французскую империю Вы имеете ввиду?

Тогда можно добавить ещё и Британскую империю.



Слово "курфюрства" Вы написали неправильно - вторую букву "р" пропустили.

И по нашей теме - Священная Римская империя германской нации очень долго существовала не будучи чисто католической. Как минимум после Вестфальского мира (1648) и до конца империи в 1806 католики и протестанты были уравнены в правах и, более того, князья приобрели "право менять по желанию и свою веру , и веру своих подданных" (из Вики).

Фактически одновременное существование католиков и протестантов в империи было узаконено ещё Аугсбургским миром в 1555. А реально на практике это, как сами понимаете, произошло ещё раньше.



Половина стран Европы, как минимум, протестанские, и национальные лидеры, возглавившие в свое время национально-освободительные движения, ставили своей целью именно "национальную идентичность".

Где Вы такое увидели?

В той же "Легенде ..." такого нет. Думаю, в том, что нидерландцы не являются испанцами никто не сомневался и доказывать "национальную идентичность" им не приходилось. Точно так же в германских княжествах с разной религией не стоял, естественно, вопрос о "национальной идентичности" - все немцы.

Так что речь шла именно о новых идеях , связанных с развитием капитализма и отражавшихся в общественном сознании "в те времена" в виде новых религиозных идей протестантизма.

Нигде , ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".

В случае нашего томоса не вижу каких-то новых идей украинского православия по сравнению с российским или каким-либо другим. Единственная цель - смена патриарха московского на патриарха киевского.

Таким образом, никакой аналогии с историей Европы и Реформацией в нашем случае нет .

При этом нигде в Европе католицизм не был уничтожен, а у нас ставится задача именно ликвидации УПЦ МП, что, скорее всего, в обозримом будущем не произойдёт так же, как не исчез католицизм в протестантских странах.



В сегодняшних условиях в отличие от "тех времён" обращение к религии для решения общественных проблем явление явно реакционное и ведёт только к созданию лишних проблем и конфликтов.

Сейчас не "те времена". Да и война, собственно, уже пять лет идет. И это факт.

Сейчас война идёт из-за общественно-политических проблем и добавлять к ним ещё и религиозные явно не стоит. Многие люди будут против перехода в ПЦУ просто потому, что не любят, когда их заставляют что-то сделать. Тем более, что теперь ещё и не понятно куда переходить - в ПЦУ или в УПЦ КП Филарета.



Так что моя оценка томоса однозначно отрицательная, особенно с учетом того, что он был получен с активным участием президента страны.

Точнее, даже не самого по себе томоса, а именно процесса, в результате которого он был получен, и того шума, который устраивал по этому поводу президент светского государства.



mephala

Никаких "новых идей" и "революционных процессов" именно в томосе не вижу.

все інше вами дописане про доцільність - це ваше ІМХО. то так і пишіть будь ласка.

Любое мнение любого человека об общественно-политических процессах и явлениях есть его ИМХО и ничем другим быть не может. Поэтому нет смысла писать об этом каждый раз.

Другой вопрос в степени обоснованности этого ИМХО. Я, во всяком случае, стараюсь логически и с помощью фактов обосновать свои высказывания.

Как уж мне это удаётся в рамках форумного формата, другой вопрос. Возможно, не всегда. Но я рассчитываю на добросовестность собеседника и его желание понять высказанные мнения с учётом невозможности слишком длинного изложения. Это не всегда происходит. Простите, не буду полностью цитировать Ваш пост viewtopic.php?p=4733538#p4733538 - выйдет слишком длинно.Первое. "Легенда о Тиле" - фильм не смотрел. Но в детстве-юности дважды или трижды перечитывал роман Шарля де Костера "Легенда об Уленшпигеле", по кот. снят фильм. Не буду утверждать, но, думаю, как обычно, фильм слабее книги.Об империях я недаром задал вопрос. Вы как-то чересчур широко раздвигаете рамки событий. Испанская, Священная Римская империя германской нации, Французская существовали в разные времена (хотя частично пересекались, особенно 2 первые).Кстати, какую Французскую империю Вы имеете ввиду?Тогда можно добавить ещё и Британскую империю.Слово "курфюрства" Вы написали неправильно - вторую букву "р" пропустили.И по нашей теме - Священная Римская империя германской нации очень долго существовала не будучи чисто католической. Как минимум после Вестфальского мира (1648) и до конца империи в 1806 католики и протестанты были уравнены в правах и, более того, князья приобрели "право менять по желанию и свою веру , и веру своих подданных" (из Вики).Фактически одновременное существование католиков и протестантов в империи было узаконено ещё Аугсбургским миром в 1555. А реально на практике это, как сами понимаете, произошло ещё раньше.Где Вы такое увидели?В той же "Легенде ..." такого нет. Думаю, в том, что нидерландцы не являются испанцами никто не сомневался и доказывать "национальную идентичность" им не приходилось. Точно так же в германских княжествах с разной религией не стоял, естественно, вопрос о "национальной идентичности" - все немцы.Так что речь шла именно, связанных с развитием капитализма и отражавшихся в общественном сознании "в те времена" в видепротестантизма., ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".В случае нашего томоса не вижу каких-то новых идей украинского православия по сравнению с российским или каким-либо другим. Единственная цель - смена патриарха московского на патриарха киевского.Таким образом,При этом нигде в Европе католицизм не был уничтожен, а у нас ставится задача именно ликвидации УПЦ МП, что, скорее всего, в обозримом будущем не произойдёт так же, как не исчез католицизм в протестантских странах.В сегодняшних условиях в отличие от "тех времён" обращение кдля решенияпроблем явление явно реакционное и ведёт только к созданиюпроблем и конфликтов.Сейчас война идёт из-за общественно-политических проблем и добавлять к ним ещё и религиозные явно не стоит. Многие люди будут против перехода в ПЦУ просто потому, что не любят, когда ихчто-то сделать. Тем более, что теперь ещё и не понятно куда переходить - в ПЦУ или в УПЦ КП Филарета.Так что моя оценка томоса однозначно отрицательная, особенно с учетом того, что он был получен с активным участием президента страны.Точнее, даже не самого по себе томоса, а именно процесса, в результате которого он был получен, и того шума, который устраивал по этому поводу президентгосударства.Никаких "новых идей" и "революционных процессов" именно в томосе не вижу.мнениечеловека об общественно-политических процессах и явлениях есть его ИМХО и ничем другим быть не может. Поэтому нет смысла писать об этом каждый раз.Другой вопрос в степени обоснованности этого ИМХО. Я, во всяком случае, стараюсь логически и с помощью фактов обосновать свои высказывания.Как уж мне это удаётся в рамках форумного формата, другой вопрос. Возможно, не всегда. Но я рассчитываю на добросовестность собеседника и его желание понять высказанные мнения с учётом невозможности слишком длинного изложения. Это не всегда происходит. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13911 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 38443845384638473848 ... 3856> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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