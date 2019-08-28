AlexxK
Простите, не буду полностью цитировать Ваш пост viewtopic.php?p=4733538#p4733538
- выйдет слишком длинно.
Первое. "Легенда о Тиле" - фильм не смотрел. Но в детстве-юности дважды или трижды перечитывал роман Шарля де Костера "Легенда об Уленшпигеле", по кот. снят фильм. Не буду утверждать, но, думаю, как обычно, фильм слабее книги.
Об империях я недаром задал вопрос. Вы как-то чересчур широко раздвигаете рамки событий. Испанская, Священная Римская империя германской нации, Французская существовали в разные времена (хотя частично пересекались, особенно 2 первые).
Кстати, какую Французскую империю Вы имеете ввиду?
Тогда можно добавить ещё и Британскую империю.
Слово "курфюрства" Вы написали неправильно - вторую букву "р" пропустили.
И по нашей теме - Священная Римская империя германской нации очень долго существовала не будучи чисто католической. Как минимум после Вестфальского мира (1648) и до конца империи в 1806 католики и протестанты были уравнены в правах и, более того, князья приобрели "право менять по желанию и свою веру , и веру своих подданных" (из Вики).
Фактически одновременное существование католиков и протестантов в империи было узаконено ещё Аугсбургским миром в 1555. А реально на практике это, как сами понимаете, произошло ещё раньше.
Половина стран Европы, как минимум, протестанские, и национальные лидеры, возглавившие в свое время национально-освободительные движения, ставили своей целью именно "национальную идентичность".
Где Вы такое увидели?
В той же "Легенде ..." такого нет. Думаю, в том, что нидерландцы не являются испанцами никто не сомневался и доказывать "национальную идентичность" им не приходилось. Точно так же в германских княжествах с разной религией не стоял, естественно, вопрос о "национальной идентичности" - все немцы.
Так что речь шла именно о новых идеях
, связанных с развитием капитализма и отражавшихся в общественном сознании "в те времена" в виде новых религиозных идей
протестантизма.Нигде
, ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".
В случае нашего томоса не вижу каких-то новых идей украинского православия по сравнению с российским или каким-либо другим. Единственная цель - смена патриарха московского на патриарха киевского.
Таким образом, никакой аналогии с историей Европы и Реформацией в нашем случае нет
.
При этом нигде в Европе католицизм не был уничтожен, а у нас ставится задача именно ликвидации УПЦ МП, что, скорее всего, в обозримом будущем не произойдёт так же, как не исчез католицизм в протестантских странах.
В сегодняшних условиях в отличие от "тех времён" обращение к религии
для решения общественных
проблем явление явно реакционное и ведёт только к созданию лишних
проблем и конфликтов.
Сейчас не "те времена". Да и война, собственно, уже пять лет идет. И это факт.
Сейчас война идёт из-за общественно-политических проблем и добавлять к ним ещё и религиозные явно не стоит. Многие люди будут против перехода в ПЦУ просто потому, что не любят, когда их заставляют
что-то сделать. Тем более, что теперь ещё и не понятно куда переходить - в ПЦУ или в УПЦ КП Филарета.
Так что моя оценка томоса однозначно отрицательная, особенно с учетом того, что он был получен с активным участием президента страны.
Точнее, даже не самого по себе томоса, а именно процесса, в результате которого он был получен, и того шума, который устраивал по этому поводу президент светского
государства.mephala
Никаких "новых идей" и "революционных процессов" именно в томосе не вижу.
Любое
все інше вами дописане про доцільність - це ваше ІМХО. то так і пишіть будь ласка.
мнение любого
человека об общественно-политических процессах и явлениях есть его ИМХО и ничем другим быть не может. Поэтому нет смысла писать об этом каждый раз.
Другой вопрос в степени обоснованности этого ИМХО. Я, во всяком случае, стараюсь логически и с помощью фактов обосновать свои высказывания.
Как уж мне это удаётся в рамках форумного формата, другой вопрос. Возможно, не всегда. Но я рассчитываю на добросовестность собеседника и его желание понять высказанные мнения с учётом невозможности слишком длинного изложения. Это не всегда происходит.