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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:43

  budivelnik написав:Історія довела
союз з росією - це стратегічний програш ,адже всі хто від цього союзу відмовились - сьогодні живуть краще ніж жили коли були в союзі, в той час ті хто в союзі залишались-сьогодні живуть гірше...
Висновок простий як двері-Хочеш щоб дітям було добре-греби від росії пошвидше і подальше....

А о каком союзе речь?
Всё бывшие республики вышли из СССР.
Например, Казахстан или Азербайджан какое сейчас имеют отношение к России?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:53

  budivelnik написав:Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали
1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..
І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців


Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. Однако, конечно же, не причиной! В Сирии никаких русскоязычных нет, но и там нашелся "высокий" повод для публичной позиции - воспрепятствовать проникновению радикальных исламистов в РФ.

Как видишь, повод найти нетрудно. Особенно с учетом множества прецедентов, созданных США/НАТО для вмешательства (в том числе военного) в чужие дела.

  budivelnik написав:2 Поки такі як ти будуть і далі патякати на російській в українському інфопросторі що їх пригнічують-до того часу в путіна залишається можливість і їх позахищати в Харкові-Одесі...


В этом весь порохобот - сначала сам использует оскорбительный глагол "патякати", а затем, когда ты ему отвечаешь, что "не патякаешь, а разговариваешь", он утверждаешь, что ты жалуешься путину на ущемления :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ну не провокатор, не?..

  budivelnik написав:3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...


Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:56

  flyman написав:Хмельницький був на службі у польського короля... а пограбувавши кучу міст і врешті Львів, якось його запал та козаків-патріотів зійшов на ніц.
Ось і вся казочка.
Ах да, вся мотивація була - особиста помста


Каким-то образом в Вашу "казочку" не поместились:

Битва при Желтых Водах.

Битва под Корсунем.

Битва под Пилявою.

Битва под Зборовом.

Битва под Берестечком.

Битва под Батогом.

Битва под Жванцем.

Поход на Варшаву в 1657-м году и последующие договоренности о разделе Польши.

Что ж Вы так подставляетесь?

Сказочник Вы наш! :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:57

Re: Політичні дискусії

Судя по тому, что и Меркель и Макрон анонсировали в ближайшее время встречу в Нормандском формате на высшем уровне для дальнейшего продвижения минских соглашений, намечается какой-то прорыв. Путин заявлял, что просто так встречаться не будет. А тут похоже и с ним, и с Зеленским наши западные друзья перетерли.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 22:21

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Тільки чомусь ти і тобі подібні не признали
1 Путін ввів війська що в Крим , що в ОРДЛО під прапором захисту російської мови..
І так ту мову позахищав на загарбаних територіях що рівень житлового будівництва в центрі Бандерівщини виріс в рази за рахунок грошей російськомвних українців

Снова обман! Я признавал и признаю, что защита русскоязычных была основным поводом и линией защиты для РФ. .....
Ну і все
Розумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напасти
Дурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...
  zРадио написав:
  budivelnik написав:3 Таким чином -снаряди над головами своїх дітей/внуків будуть літати від тупості тих хто не зрозумів що було причиною ,а що стало наслідком...

Кто не понял чего - того, что прав тот, кто сильнее??? В родной тебе Львов уже летали снаряды из Европы! Молись, чтобы это больше не повторилось. Опасность исходит ото всех сторон, а не только с Востока, как наивно полагают русофобы...
Мені все одно хто сильніший...
Просто до тупих ніяк не може дійти
Сила це не тільки кулаком по морді (це добре вміють москалики) , сила це і економіка чи право-чого москалики не розуміють...
Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією
Ті ж хто спить і бачить як їх дітей будуть в школах розстрілювати якісь басаєви , а головами територіальних частин будуть ставати вбивці солдат-типу кадирових - ті й далі можуть проводити політику по якій ймовірність снарядів по головам їх дітей -збільшується

Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.

Так що -кому подобається щуритись на китайський манер чи поміняти синагогу на мечеть - можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 22:33

Вторгнення російсткої армії на територію України в серпні 2014 року - подробиці

https://petrimazepa.com/vtorzhenie_v_uk ... hislennost
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 23:24

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:
А от стамбульского попа зависеть - идея, конечно, посвежее :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Такую дичь снова несешь )))

знову приповз а потім будеш волати щоб я відстав від тебе?
балаболка.


Разница есть - я среагировал на твою пропаганду армовира (и тебе нечего возразить). Не думай, что я буду это спускать.

А вот ты тогда нарвался на просьбу не писать мне, потому что в надцатый раз задавал один и тот же вопрос, на который я уже устал отвечать

злив зарахований. тепер я знаю що коли ти не в стані щось аргументовано довести то переходиш або на персональні образи або взагалі вимагаєш не турбувати тебе.
собівартість е/е на ТЕС вже обрахував? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 23:33

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А ещё смеялись с блинов с лопат.

Оце Європа!


Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.

головне потім вспіти їх назад повернути після гонгу і не сдохнути.
сумасшедші люди. так не жаліти своє здоров’я заради 5 хв. слави.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 01:19

  budivelnik написав:Ну і все
Розумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напасти
Дурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...


Ага-ага... не ты ли громче всех кричал, что агрессивный сосед - это не повод изменять своему укладу жизни и идти на компромиссы?

Отчетливо помню, как ты отмазывал Пороха за пленных моряков - мол, потенциальная реакция раши не является поводом обходить ее десятой дорогой.

Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. Откажешься - ты ж умный у нас? :mrgreen: Это твои слова!!

  budivelnik написав:Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією


И кто тебе мешает строить во Львове Европу для своих детей - россияне? :mrgreen: Я так и знал... А почему, интересно, жителям Ларнаки это не мешают делать турки?..

  budivelnik написав:Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.


Ну да, ну да, остров Змеиный - не претензия, массовая раздача венгерских, румынских и польских паспортов - не претензия, гармонизация законодательства в области реституции - не претензия... Да ты, я посмотрю, тот еще онолитик :mrgreen:

  budivelnik написав:можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа.


Снова выдумываешь - кто такое говорил?? Цитаты в студию!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 02:02

AlexxK
Простите, не буду полностью цитировать Ваш пост viewtopic.php?p=4733538#p4733538 - выйдет слишком длинно.
Первое. "Легенда о Тиле" - фильм не смотрел. Но в детстве-юности дважды или трижды перечитывал роман Шарля де Костера "Легенда об Уленшпигеле", по кот. снят фильм. Не буду утверждать, но, думаю, как обычно, фильм слабее книги.

Об империях я недаром задал вопрос. Вы как-то чересчур широко раздвигаете рамки событий. Испанская, Священная Римская империя германской нации, Французская существовали в разные времена (хотя частично пересекались, особенно 2 первые).
Кстати, какую Французскую империю Вы имеете ввиду?
Тогда можно добавить ещё и Британскую империю. :)

Слово "курфюрства" Вы написали неправильно - вторую букву "р" пропустили. :)
И по нашей теме - Священная Римская империя германской нации очень долго существовала не будучи чисто католической. Как минимум после Вестфальского мира (1648) и до конца империи в 1806 католики и протестанты были уравнены в правах и, более того, князья приобрели "право менять по желанию и свою веру , и веру своих подданных" (из Вики).
Фактически одновременное существование католиков и протестантов в империи было узаконено ещё Аугсбургским миром в 1555. А реально на практике это, как сами понимаете, произошло ещё раньше.

Половина стран Европы, как минимум, протестанские, и национальные лидеры, возглавившие в свое время национально-освободительные движения, ставили своей целью именно "национальную идентичность".

Где Вы такое увидели?
В той же "Легенде ..." такого нет. Думаю, в том, что нидерландцы не являются испанцами никто не сомневался и доказывать "национальную идентичность" им не приходилось. Точно так же в германских княжествах с разной религией не стоял, естественно, вопрос о "национальной идентичности" - все немцы.
Так что речь шла именно о новых идеях, связанных с развитием капитализма и отражавшихся в общественном сознании "в те времена" в виде новых религиозных идей протестантизма.
Нигде, ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".
В случае нашего томоса не вижу каких-то новых идей украинского православия по сравнению с российским или каким-либо другим. Единственная цель - смена патриарха московского на патриарха киевского.
Таким образом, никакой аналогии с историей Европы и Реформацией в нашем случае нет.
При этом нигде в Европе католицизм не был уничтожен, а у нас ставится задача именно ликвидации УПЦ МП, что, скорее всего, в обозримом будущем не произойдёт так же, как не исчез католицизм в протестантских странах.

В сегодняшних условиях в отличие от "тех времён" обращение к религии для решения общественных проблем явление явно реакционное и ведёт только к созданию лишних проблем и конфликтов.
Сейчас не "те времена". Да и война, собственно, уже пять лет идет. И это факт.

Сейчас война идёт из-за общественно-политических проблем и добавлять к ним ещё и религиозные явно не стоит. Многие люди будут против перехода в ПЦУ просто потому, что не любят, когда их заставляют что-то сделать. Тем более, что теперь ещё и не понятно куда переходить - в ПЦУ или в УПЦ КП Филарета.

Так что моя оценка томоса однозначно отрицательная, особенно с учетом того, что он был получен с активным участием президента страны.
Точнее, даже не самого по себе томоса, а именно процесса, в результате которого он был получен, и того шума, который устраивал по этому поводу президент светского государства.

mephala
Никаких "новых идей" и "революционных процессов" именно в томосе не вижу.
все інше вами дописане про доцільність - це ваше ІМХО. то так і пишіть будь ласка.

Любое мнение любого человека об общественно-политических процессах и явлениях есть его ИМХО и ничем другим быть не может. Поэтому нет смысла писать об этом каждый раз.
Другой вопрос в степени обоснованности этого ИМХО. Я, во всяком случае, стараюсь логически и с помощью фактов обосновать свои высказывания.
Как уж мне это удаётся в рамках форумного формата, другой вопрос. Возможно, не всегда. Но я рассчитываю на добросовестность собеседника и его желание понять высказанные мнения с учётом невозможности слишком длинного изложения. Это не всегда происходит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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