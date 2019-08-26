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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 сер, 2019 23:33
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
А ещё смеялись с блинов с лопат.
Оце Європа!
Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.
головне потім вспіти їх назад повернути після гонгу і не сдохнути.
сумасшедші люди. так не жаліти своє здоров’я заради 5 хв. слави.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 01:19
budivelnik написав:
Ну і все
Розумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напасти
Дурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...
Ага-ага... не ты ли громче всех кричал, что агрессивный сосед - это не повод изменять своему укладу жизни и идти на компромиссы?
Отчетливо помню, как ты отмазывал Пороха за пленных моряков - мол, потенциальная реакция раши не является поводом обходить ее десятой дорогой.
Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. Откажешься - ты ж умный у нас?
Это твои слова!!
budivelnik написав:
Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією
И кто тебе мешает строить во Львове Европу для своих детей - россияне?
Я так и знал... А почему, интересно, жителям Ларнаки это не мешают делать турки?..
budivelnik написав:
Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.
Ну да, ну да, остров Змеиный - не претензия, массовая раздача венгерских, румынских и польских паспортов - не претензия, гармонизация законодательства в области реституции - не претензия... Да ты, я посмотрю, тот еще онолитик
budivelnik написав:
можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа.
Снова выдумываешь - кто такое говорил?? Цитаты в студию!
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Додано: Вів 27 сер, 2019 02:02
AlexxK
Простите, не буду полностью цитировать Ваш пост viewtopic.php?p=4733538#p4733538
- выйдет слишком длинно.
Первое. "Легенда о Тиле" - фильм не смотрел. Но в детстве-юности дважды или трижды перечитывал роман Шарля де Костера "Легенда об Уленшпигеле", по кот. снят фильм. Не буду утверждать, но, думаю, как обычно, фильм слабее книги.
Об империях я недаром задал вопрос. Вы как-то чересчур широко раздвигаете рамки событий. Испанская, Священная Римская империя германской нации, Французская существовали в разные времена (хотя частично пересекались, особенно 2 первые).
Кстати, какую Французскую империю Вы имеете ввиду?
Тогда можно добавить ещё и Британскую империю.
Слово "курфюрства" Вы написали неправильно - вторую букву "р" пропустили.
И по нашей теме - Священная Римская империя германской нации очень долго существовала не будучи чисто католической. Как минимум после Вестфальского мира (1648) и до конца империи в 1806 католики и протестанты были уравнены в правах и, более того, князья приобрели "право менять по желанию и свою веру , и веру своих подданных" (из Вики).
Фактически одновременное существование католиков и протестантов в империи было узаконено ещё Аугсбургским миром в 1555. А реально на практике это, как сами понимаете, произошло ещё раньше.
Половина стран Европы, как минимум, протестанские, и национальные лидеры, возглавившие в свое время национально-освободительные движения, ставили своей целью именно "национальную идентичность".
Где Вы такое увидели?
В той же "Легенде ..." такого нет. Думаю, в том, что нидерландцы не являются испанцами никто не сомневался и доказывать "национальную идентичность" им не приходилось. Точно так же в германских княжествах с разной религией не стоял, естественно, вопрос о "национальной идентичности" - все немцы.
Так что речь шла именно о новых идеях
, связанных с развитием капитализма и отражавшихся в общественном сознании "в те времена" в виде новых религиозных идей
протестантизма.Нигде
, ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".
В случае нашего томоса не вижу каких-то новых идей украинского православия по сравнению с российским или каким-либо другим. Единственная цель - смена патриарха московского на патриарха киевского.
Таким образом, никакой аналогии с историей Европы и Реформацией в нашем случае нет
.
При этом нигде в Европе католицизм не был уничтожен, а у нас ставится задача именно ликвидации УПЦ МП, что, скорее всего, в обозримом будущем не произойдёт так же, как не исчез католицизм в протестантских странах.
В сегодняшних условиях в отличие от "тех времён" обращение к религии
для решения общественных
проблем явление явно реакционное и ведёт только к созданию лишних
проблем и конфликтов.
Сейчас не "те времена". Да и война, собственно, уже пять лет идет. И это факт.
Сейчас война идёт из-за общественно-политических проблем и добавлять к ним ещё и религиозные явно не стоит. Многие люди будут против перехода в ПЦУ просто потому, что не любят, когда их заставляют
что-то сделать. Тем более, что теперь ещё и не понятно куда переходить - в ПЦУ или в УПЦ КП Филарета.
Так что моя оценка томоса однозначно отрицательная, особенно с учетом того, что он был получен с активным участием президента страны.
Точнее, даже не самого по себе томоса, а именно процесса, в результате которого он был получен, и того шума, который устраивал по этому поводу президент светского
государства.mephala
Никаких "новых идей" и "революционных процессов" именно в томосе не вижу.
Любое
все інше вами дописане про доцільність - це ваше ІМХО. то так і пишіть будь ласка.
мнение любого
человека об общественно-политических процессах и явлениях есть его ИМХО и ничем другим быть не может. Поэтому нет смысла писать об этом каждый раз.
Другой вопрос в степени обоснованности этого ИМХО. Я, во всяком случае, стараюсь логически и с помощью фактов обосновать свои высказывания.
Как уж мне это удаётся в рамках форумного формата, другой вопрос. Возможно, не всегда. Но я рассчитываю на добросовестность собеседника и его желание понять высказанные мнения с учётом невозможности слишком длинного изложения. Это не всегда происходит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 07:59
zРадио написав: budivelnik написав:
Ну і все
Розумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напасти
Дурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...
Ага-ага... не ты ли громче всех кричал, что агрессивный сосед - это не повод изменять своему укладу жизни и идти на компромиссы?
Отчетливо помню, как ты отмазывал Пороха за пленных моряков - мол, потенциальная реакция раши не является поводом обходить ее десятой дорогой.
Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. Откажешься - ты ж умный у нас?
Это твои слова!!
budivelnik написав:
Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією
И кто тебе мешает строить во Львове Европу для своих детей - россияне?
Я так и знал... А почему, интересно, жителям Ларнаки это не мешают делать турки?..
budivelnik написав:
Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.
Ну да, ну да, остров Змеиный - не претензия, массовая раздача венгерских, румынских и польских паспортов - не претензия, гармонизация законодательства в области реституции - не претензия... Да ты, я посмотрю, тот еще онолитик
budivelnik написав:
можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа.
Снова выдумываешь - кто такое говорил?? Цитаты в студию!
зРадіо, ти все ще безробітний? Строчиш тут антиукраїнські пости, замість того, щоб працевлаштуватись?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:23
ЛАД написав:
Об империях я недаром задал вопрос. Вы как-то чересчур широко раздвигаете рамки событий.
В нашей дискуссии я широко использую исторический материал – это мне необходимо для аргументации своей тезы. Так делают все историки.
ЛАД написав:
Испанская, Священная Римская империя германской нации, Французская существовали в разные времена (хотя частично пересекались, особенно 2 первые).
Ничего себе частично!
Испанская империя существовала с XV столетия до (в случае с африканскими владениями) конца XX века.
Священная Римская империя германской нации - надгосударственный союз итальянских, немецких, балканских, франкских и западно-славянских государств и народов, существовавший с 962 по 1806 годы.
Пе́рвая импе́рия (фр. Le Premier Empire) — эпоха империи Наполеона Бонапарта во Франции с 1804 по 1815 год.
Втора́я импе́рия (фр. Second Empire, официально — Францу́зская импе́рия, Empire des Français) — период бонапартистской диктатуры в истории Франции с 1852 по 1870 годы.
Французская колониальная империя (фр. L’Empire colonial français) — совокупность колониальных владений Франции в период между 1534—1980 годами.
ЛАД написав:
Кстати, какую Французскую империю Вы имеете ввиду?
Вторую.
ЛАД написав:
Слово "курфюрства" Вы написали неправильно - вторую букву "р" пропустили.
Это был тест на внимательность – как говорил уважаемый ДС.
ЛАД написав:
И по нашей теме - Священная Римская империя германской нации очень долго существовала не будучи чисто католической. Как минимум после Вестфальского мира (1648) и до конца империи в 1806 католики и протестанты были уравнены в правах и, более того, князья приобрели "право менять по желанию и свою веру , и веру своих подданных" (из Вики).
Фактически одновременное существование католиков и протестантов в империи было узаконено ещё Аугсбургским миром в 1555. А реально на практике это, как сами понимаете, произошло ещё раньше.
Речь не о сосуществовании католичества и протестантизма в той или иной империи или монархии, а об национально-освободительных движениях, оформлявшихся в том числе и на противопоставлении господствующей религии. Все императоры Священной империи были католиками, и отрыв от метрополии в сознании людей происходил в то числе и в плане противопоставления католицизму.
ЛАД написав:
Где Вы такое увидели?
В той же "Легенде ..." такого нет. Думаю, в том, что нидерландцы не являются испанцами никто не сомневался и доказывать "национальную идентичность" им не приходилось. Точно так же в германских княжествах с разной религией не стоял, естественно, вопрос о "национальной идентичности" - все немцы.
«Легенда…» - роман, а мы обсуждаем исторические события. Тут желательно изучать первоисточники, а не судить о событиях и мотивах, двигавших народные массы, по произведениям литературы. В конце концов, каждый автор литературного произведения в той или иной мере тенденциозен либо заангажирован.
И, кстати, в мире не существует такой нации – немцы. И гитлеровцы во времена правления Гитлера в Германии – не фашисты.
ЛАД написав:Нигде
, ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".
Вы просили добавить Британскую империю? Пожалуйста. Отказ от подчинения Папе Римскому в пользу Английского короля.
Кроме того, суть протестантизма в том числе и в отказе от Папы Римского как посредника между верующим и Богом. Так что можно и просто отказаться, а не ради кого-то.
И в случае с томосом речь не идет о замене патриарха московского на киевского. Все христианские религии Восточного обряда номинально подчиняются Вселенскому Патриарху, в том числе и Русская Православная церковь Московского патриархата. А теперь и ПЦУ. Убрана, так сказать, «паразитная шестерня».
ЛАД написав:
В случае нашего томоса не вижу каких-то новых идей украинского православия по сравнению с российским или каким-либо другим. Единственная цель - смена патриарха московского на патриарха киевского.
Таким образом, никакой аналогии с историей Европы и Реформацией в нашем случае нет
.
А я ее и не ищу. Я пытаюсь объяснить происходящие процессы в сознании людей (верующих, прежде всего) с помощью исторических примеров, чтобы было понятней. У нас своя история.
ЛАД написав:
При этом нигде в Европе католицизм не был уничтожен, а у нас ставится задача именно ликвидации УПЦ МП, что, скорее всего, в обозримом будущем не произойдёт так же, как не исчез католицизм в протестантских странах.
А вот это неправда. УПЦ МП официально существует, приходы функционируют. Поменяли ее статус на иностранный – это да.
ЛАД написав:
В сегодняшних условиях в отличие от "тех времён" обращение к религии
для решения общественных
проблем явление явно реакционное и ведёт только к созданию лишних
проблем и конфликтов
Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных. Общественные проблемы решаются в светской сфере – выборы, ВР, КМ и т.д.
ЛАД написав:
Сейчас война идёт из-за общественно-политических проблем и добавлять к ним ещё и религиозные явно не стоит. Многие люди будут против перехода в ПЦУ просто потому, что не любят, когда их заставляют
что-то сделать. Тем более, что теперь ещё и не понятно куда переходить - в ПЦУ или в УПЦ КП Филарета.
Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской. Решаться эта проблема начала еще при Ющенко, когда про Донбасс и Крым и помыслить не могли. Поэтому никто никуда религиозные проблемы специально не добавлял, просто так совпало, что Порошенко закончил процесс именно во время войны с Россией.
ЛАД написав:
Так что моя оценка томоса однозначно отрицательная, особенно с учетом того, что он был получен с активным участием президента страны.
Точнее, даже не самого по себе томоса, а именно процесса, в результате которого он был получен, и того шума, который устраивал по этому поводу президент светского государства.
Оценка томоса как такового – это одно, а оценка процесса, в результате которого он был получен (имеется ввиду, вероятно, присутствие одной одиозной личности в момент вручения томоса) - это совсем другое. По поводу шума со стороны президента и «томос-туров» уже писал. На выборах их автор понес политическую ответственность за такие дела.
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