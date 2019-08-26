Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3844384538463847 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 26 сер, 2019 23:33 freeze написав: Вкладчик1234 написав: А ещё смеялись с блинов с лопат.



Оце Європа! А ещё смеялись с блинов с лопат.Оце Європа!



Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок. Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.

головне потім вспіти їх назад повернути після гонгу і не сдохнути.

сумасшедші люди. так не жаліти своє здоров’я заради 5 хв. слави. головне потім вспіти їх назад повернути після гонгу і не сдохнути.сумасшедші люди. так не жаліти своє здоров’я заради 5 хв. слави. mephala Повідомлень: 5332 З нами з: 07.04.14 Подякував: 72 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 01:19 budivelnik написав: Ну і все

Розумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напасти

Дурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...

Ну і всеРозумні постараються зменшити кількість причин по яким на них можна напастиДурні будуть колотись-плакати-але жерти кактус і розповідати що їх притісняють аж до момента їх повної асиміляції і знищення ...



Ага-ага... не ты ли громче всех кричал, что агрессивный сосед - это не повод изменять своему укладу жизни и идти на компромиссы?



Отчетливо помню, как ты отмазывал Пороха за пленных моряков - мол, потенциальная реакция раши не является поводом обходить ее десятой дорогой.



Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. Откажешься - ты ж умный у нас? Это твои слова!!



budivelnik написав: Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією

Тому мені і моїм дітям по дорозі з Європою і не по дорозі з росією



И кто тебе мешает строить во Львове Европу для своих детей - россияне? Я так и знал... А почему, интересно, жителям Ларнаки это не мешают делать турки?..



budivelnik написав: Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.

Я ж досить розумний щоб знати- за останні 70 років Україна жодного разу не відбивалась від Захорду і постійно отримувала різноманітні претензії зі Сходу.



Ну да, ну да, остров Змеиный - не претензия, массовая раздача венгерских, румынских и польских паспортов - не претензия, гармонизация законодательства в области реституции - не претензия... Да ты, я посмотрю, тот еще онолитик



budivelnik написав: можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа. можуть і далі фантазувати про те що москальщина краще зло ніж Європа.



Снова выдумываешь - кто такое говорил?? Цитаты в студию! Ага-ага... не ты ли громче всех кричал, что агрессивный сосед - это не повод изменять своему укладу жизни и идти на компромиссы?Отчетливо помню, как ты отмазывал Пороха за пленных моряков - мол, потенциальная реакция раши не является поводом обходить ее десятой дорогой.Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. Откажешься - ты ж умный у нас?Это твои слова!!И кто тебе мешает строить во Львове Европу для своих детей - россияне?Я так и знал... А почему, интересно, жителям Ларнаки это не мешают делать турки?..Ну да, ну да, остров Змеиный - не претензия, массовая раздача венгерских, румынских и польских паспортов - не претензия, гармонизация законодательства в области реституции - не претензия... Да ты, я посмотрю, тот еще онолитикСнова выдумываешь - кто такое говорил?? Цитаты в студию! zРадио

Повідомлень: 3314 З нами з: 02.05.18 Подякував: 777 раз. Подякували: 1856 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 02:02 AlexxK

Простите, не буду полностью цитировать Ваш пост

Первое. "Легенда о Тиле" - фильм не смотрел. Но в детстве-юности дважды или трижды перечитывал роман Шарля де Костера "Легенда об Уленшпигеле", по кот. снят фильм. Не буду утверждать, но, думаю, как обычно, фильм слабее книги.



Об империях я недаром задал вопрос. Вы как-то чересчур широко раздвигаете рамки событий. Испанская, Священная Римская империя германской нации, Французская существовали в разные времена (хотя частично пересекались, особенно 2 первые).

Кстати, какую Французскую империю Вы имеете ввиду?

Тогда можно добавить ещё и Британскую империю.



Слово "курфюрства" Вы написали неправильно - вторую букву "р" пропустили.

И по нашей теме - Священная Римская империя германской нации очень долго существовала не будучи чисто католической. Как минимум после Вестфальского мира (1648) и до конца империи в 1806 католики и протестанты были уравнены в правах и, более того, князья приобрели "право менять по желанию и свою веру , и веру своих подданных" (из Вики).

Фактически одновременное существование католиков и протестантов в империи было узаконено ещё Аугсбургским миром в 1555. А реально на практике это, как сами понимаете, произошло ещё раньше.



Половина стран Европы, как минимум, протестанские, и национальные лидеры, возглавившие в свое время национально-освободительные движения, ставили своей целью именно "национальную идентичность".

Где Вы такое увидели?

В той же "Легенде ..." такого нет. Думаю, в том, что нидерландцы не являются испанцами никто не сомневался и доказывать "национальную идентичность" им не приходилось. Точно так же в германских княжествах с разной религией не стоял, естественно, вопрос о "национальной идентичности" - все немцы.

Так что речь шла именно о новых идеях , связанных с развитием капитализма и отражавшихся в общественном сознании "в те времена" в виде новых религиозных идей протестантизма.

Нигде , ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".

В случае нашего томоса не вижу каких-то новых идей украинского православия по сравнению с российским или каким-либо другим. Единственная цель - смена патриарха московского на патриарха киевского.

Таким образом, никакой аналогии с историей Европы и Реформацией в нашем случае нет .

При этом нигде в Европе католицизм не был уничтожен, а у нас ставится задача именно ликвидации УПЦ МП, что, скорее всего, в обозримом будущем не произойдёт так же, как не исчез католицизм в протестантских странах.



В сегодняшних условиях в отличие от "тех времён" обращение к религии для решения общественных проблем явление явно реакционное и ведёт только к созданию лишних проблем и конфликтов.

Сейчас не "те времена". Да и война, собственно, уже пять лет идет. И это факт.

Сейчас война идёт из-за общественно-политических проблем и добавлять к ним ещё и религиозные явно не стоит. Многие люди будут против перехода в ПЦУ просто потому, что не любят, когда их заставляют что-то сделать. Тем более, что теперь ещё и не понятно куда переходить - в ПЦУ или в УПЦ КП Филарета.



Так что моя оценка томоса однозначно отрицательная, особенно с учетом того, что он был получен с активным участием президента страны.

Точнее, даже не самого по себе томоса, а именно процесса, в результате которого он был получен, и того шума, который устраивал по этому поводу президент светского государства.



mephala

Никаких "новых идей" и "революционных процессов" именно в томосе не вижу.

все інше вами дописане про доцільність - це ваше ІМХО. то так і пишіть будь ласка.

Любое мнение любого человека об общественно-политических процессах и явлениях есть его ИМХО и ничем другим быть не может. Поэтому нет смысла писать об этом каждый раз.

Другой вопрос в степени обоснованности этого ИМХО. Я, во всяком случае, стараюсь логически и с помощью фактов обосновать свои высказывания.

Как уж мне это удаётся в рамках форумного формата, другой вопрос. Возможно, не всегда. Но я рассчитываю на добросовестность собеседника и его желание понять высказанные мнения с учётом невозможности слишком длинного изложения. Это не всегда происходит. Простите, не буду полностью цитировать Ваш пост viewtopic.php?p=4733538#p4733538 - выйдет слишком длинно.Первое. "Легенда о Тиле" - фильм не смотрел. Но в детстве-юности дважды или трижды перечитывал роман Шарля де Костера "Легенда об Уленшпигеле", по кот. снят фильм. Не буду утверждать, но, думаю, как обычно, фильм слабее книги.Об империях я недаром задал вопрос. Вы как-то чересчур широко раздвигаете рамки событий. Испанская, Священная Римская империя германской нации, Французская существовали в разные времена (хотя частично пересекались, особенно 2 первые).Кстати, какую Французскую империю Вы имеете ввиду?Тогда можно добавить ещё и Британскую империю.Слово "курфюрства" Вы написали неправильно - вторую букву "р" пропустили.И по нашей теме - Священная Римская империя германской нации очень долго существовала не будучи чисто католической. Как минимум после Вестфальского мира (1648) и до конца империи в 1806 католики и протестанты были уравнены в правах и, более того, князья приобрели "право менять по желанию и свою веру , и веру своих подданных" (из Вики).Фактически одновременное существование католиков и протестантов в империи было узаконено ещё Аугсбургским миром в 1555. А реально на практике это, как сами понимаете, произошло ещё раньше.Где Вы такое увидели?В той же "Легенде ..." такого нет. Думаю, в том, что нидерландцы не являются испанцами никто не сомневался и доказывать "национальную идентичность" им не приходилось. Точно так же в германских княжествах с разной религией не стоял, естественно, вопрос о "национальной идентичности" - все немцы.Так что речь шла именно, связанных с развитием капитализма и отражавшихся в общественном сознании "в те времена" в видепротестантизма., ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".В случае нашего томоса не вижу каких-то новых идей украинского православия по сравнению с российским или каким-либо другим. Единственная цель - смена патриарха московского на патриарха киевского.Таким образом,При этом нигде в Европе католицизм не был уничтожен, а у нас ставится задача именно ликвидации УПЦ МП, что, скорее всего, в обозримом будущем не произойдёт так же, как не исчез католицизм в протестантских странах.В сегодняшних условиях в отличие от "тех времён" обращение кдля решенияпроблем явление явно реакционное и ведёт только к созданиюпроблем и конфликтов.Сейчас война идёт из-за общественно-политических проблем и добавлять к ним ещё и религиозные явно не стоит. Многие люди будут против перехода в ПЦУ просто потому, что не любят, когда ихчто-то сделать. Тем более, что теперь ещё и не понятно куда переходить - в ПЦУ или в УПЦ КП Филарета.Так что моя оценка томоса однозначно отрицательная, особенно с учетом того, что он был получен с активным участием президента страны.Точнее, даже не самого по себе томоса, а именно процесса, в результате которого он был получен, и того шума, который устраивал по этому поводу президентгосударства.Никаких "новых идей" и "революционных процессов" именно в томосе не вижу.мнениечеловека об общественно-политических процессах и явлениях есть его ИМХО и ничем другим быть не может. Поэтому нет смысла писать об этом каждый раз.Другой вопрос в степени обоснованности этого ИМХО. Я, во всяком случае, стараюсь логически и с помощью фактов обосновать свои высказывания.Как уж мне это удаётся в рамках форумного формата, другой вопрос. Возможно, не всегда. Но я рассчитываю на добросовестность собеседника и его желание понять высказанные мнения с учётом невозможности слишком длинного изложения. Это не всегда происходит. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13898 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4241 раз. Подякували: 3937 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 09:23 ЛАД написав: Об империях я недаром задал вопрос. Вы как-то чересчур широко раздвигаете рамки событий. Об империях я недаром задал вопрос. Вы как-то чересчур широко раздвигаете рамки событий.

В нашей дискуссии я широко использую исторический материал – это мне необходимо для аргументации своей тезы. Так делают все историки.

ЛАД написав: Испанская, Священная Римская империя германской нации, Французская существовали в разные времена (хотя частично пересекались, особенно 2 первые). Испанская, Священная Римская империя германской нации, Французская существовали в разные времена (хотя частично пересекались, особенно 2 первые).

Ничего себе частично!

Испанская империя существовала с XV столетия до (в случае с африканскими владениями) конца XX века.

Священная Римская империя германской нации - надгосударственный союз итальянских, немецких, балканских, франкских и западно-славянских государств и народов, существовавший с 962 по 1806 годы.



Пе́рвая импе́рия (фр. Le Premier Empire) — эпоха империи Наполеона Бонапарта во Франции с 1804 по 1815 год.

Втора́я импе́рия (фр. Second Empire, официально — Францу́зская импе́рия, Empire des Français) — период бонапартистской диктатуры в истории Франции с 1852 по 1870 годы.

Французская колониальная империя (фр. L’Empire colonial français) — совокупность колониальных владений Франции в период между 1534—1980 годами.



ЛАД написав: Кстати, какую Французскую империю Вы имеете ввиду? Кстати, какую Французскую империю Вы имеете ввиду?

Вторую.

ЛАД написав: Слово "курфюрства" Вы написали неправильно - вторую букву "р" пропустили. Слово "курфюрства" Вы написали неправильно - вторую букву "р" пропустили.

Это был тест на внимательность – как говорил уважаемый ДС.

ЛАД написав:

И по нашей теме - Священная Римская империя германской нации очень долго существовала не будучи чисто католической. Как минимум после Вестфальского мира (1648) и до конца империи в 1806 католики и протестанты были уравнены в правах и, более того, князья приобрели "право менять по желанию и свою веру , и веру своих подданных" (из Вики).

Фактически одновременное существование католиков и протестантов в империи было узаконено ещё Аугсбургским миром в 1555. А реально на практике это, как сами понимаете, произошло ещё раньше. И по нашей теме - Священная Римская империя германской нации очень долго существовала не будучи чисто католической. Как минимум после Вестфальского мира (1648) и до конца империи в 1806 католики и протестанты были уравнены в правах и, более того, князья приобрели "право менять по желанию и свою веру , и веру своих подданных" (из Вики).Фактически одновременное существование католиков и протестантов в империи было узаконено ещё Аугсбургским миром в 1555. А реально на практике это, как сами понимаете, произошло ещё раньше.

Речь не о сосуществовании католичества и протестантизма в той или иной империи или монархии, а об национально-освободительных движениях, оформлявшихся в том числе и на противопоставлении господствующей религии. Все императоры Священной империи были католиками, и отрыв от метрополии в сознании людей происходил в то числе и в плане противопоставления католицизму.

ЛАД написав: Где Вы такое увидели?

В той же "Легенде ..." такого нет. Думаю, в том, что нидерландцы не являются испанцами никто не сомневался и доказывать "национальную идентичность" им не приходилось. Точно так же в германских княжествах с разной религией не стоял, естественно, вопрос о "национальной идентичности" - все немцы. Где Вы такое увидели?В той же "Легенде ..." такого нет. Думаю, в том, что нидерландцы не являются испанцами никто не сомневался и доказывать "национальную идентичность" им не приходилось. Точно так же в германских княжествах с разной религией не стоял, естественно, вопрос о "национальной идентичности" - все немцы.

«Легенда…» - роман, а мы обсуждаем исторические события. Тут желательно изучать первоисточники, а не судить о событиях и мотивах, двигавших народные массы, по произведениям литературы. В конце концов, каждый автор литературного произведения в той или иной мере тенденциозен либо заангажирован.



И, кстати, в мире не существует такой нации – немцы. И гитлеровцы во времена правления Гитлера в Германии – не фашисты.

ЛАД написав: Нигде , ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского". , ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".

Вы просили добавить Британскую империю? Пожалуйста. Отказ от подчинения Папе Римскому в пользу Английского короля.



Кроме того, суть протестантизма в том числе и в отказе от Папы Римского как посредника между верующим и Богом. Так что можно и просто отказаться, а не ради кого-то.



И в случае с томосом речь не идет о замене патриарха московского на киевского. Все христианские религии Восточного обряда номинально подчиняются Вселенскому Патриарху, в том числе и Русская Православная церковь Московского патриархата. А теперь и ПЦУ. Убрана, так сказать, «паразитная шестерня».

ЛАД написав: В случае нашего томоса не вижу каких-то новых идей украинского православия по сравнению с российским или каким-либо другим. Единственная цель - смена патриарха московского на патриарха киевского.

Таким образом, никакой аналогии с историей Европы и Реформацией в нашем случае нет . В случае нашего томоса не вижу каких-то новых идей украинского православия по сравнению с российским или каким-либо другим. Единственная цель - смена патриарха московского на патриарха киевского.Таким образом,

А я ее и не ищу. Я пытаюсь объяснить происходящие процессы в сознании людей (верующих, прежде всего) с помощью исторических примеров, чтобы было понятней. У нас своя история.

ЛАД написав: При этом нигде в Европе католицизм не был уничтожен, а у нас ставится задача именно ликвидации УПЦ МП, что, скорее всего, в обозримом будущем не произойдёт так же, как не исчез католицизм в протестантских странах. При этом нигде в Европе католицизм не был уничтожен, а у нас ставится задача именно ликвидации УПЦ МП, что, скорее всего, в обозримом будущем не произойдёт так же, как не исчез католицизм в протестантских странах.

А вот это неправда. УПЦ МП официально существует, приходы функционируют. Поменяли ее статус на иностранный – это да.

ЛАД написав: В сегодняшних условиях в отличие от "тех времён" обращение к религии для решения общественных проблем явление явно реакционное и ведёт только к созданию лишних проблем и конфликтов В сегодняшних условиях в отличие от "тех времён" обращение кдля решенияпроблем явление явно реакционное и ведёт только к созданиюпроблем и конфликтов

Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных. Общественные проблемы решаются в светской сфере – выборы, ВР, КМ и т.д.

ЛАД написав: Сейчас война идёт из-за общественно-политических проблем и добавлять к ним ещё и религиозные явно не стоит. Многие люди будут против перехода в ПЦУ просто потому, что не любят, когда их заставляют что-то сделать. Тем более, что теперь ещё и не понятно куда переходить - в ПЦУ или в УПЦ КП Филарета. Сейчас война идёт из-за общественно-политических проблем и добавлять к ним ещё и религиозные явно не стоит. Многие люди будут против перехода в ПЦУ просто потому, что не любят, когда ихчто-то сделать. Тем более, что теперь ещё и не понятно куда переходить - в ПЦУ или в УПЦ КП Филарета.

Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской. Решаться эта проблема начала еще при Ющенко, когда про Донбасс и Крым и помыслить не могли. Поэтому никто никуда религиозные проблемы специально не добавлял, просто так совпало, что Порошенко закончил процесс именно во время войны с Россией.

ЛАД написав: Так что моя оценка томоса однозначно отрицательная, особенно с учетом того, что он был получен с активным участием президента страны.

Точнее, даже не самого по себе томоса, а именно процесса, в результате которого он был получен, и того шума, который устраивал по этому поводу президент светского государства. Так что моя оценка томоса однозначно отрицательная, особенно с учетом того, что он был получен с активным участием президента страны.Точнее, даже не самого по себе томоса, а именно процесса, в результате которого он был получен, и того шума, который устраивал по этому поводу президент светского государства.

Оценка томоса как такового – это одно, а оценка процесса, в результате которого он был получен (имеется ввиду, вероятно, присутствие одной одиозной личности в момент вручения томоса) - это совсем другое. По поводу шума со стороны президента и «томос-туров» уже писал. На выборах их автор понес политическую ответственность за такие дела. В нашей дискуссии я широко использую исторический материал – это мне необходимо для аргументации своей тезы. Так делают все историки.Ничего себе частично!Испанская империя существовала с XV столетия до (в случае с африканскими владениями) конца XX века.Священная Римская империя германской нации - надгосударственный союз итальянских, немецких, балканских, франкских и западно-славянских государств и народов, существовавший с 962 по 1806 годы.Пе́рвая импе́рия (фр. Le Premier Empire) — эпоха империи Наполеона Бонапарта во Франции с 1804 по 1815 год.Втора́я импе́рия (фр. Second Empire, официально — Францу́зская импе́рия, Empire des Français) — период бонапартистской диктатуры в истории Франции с 1852 по 1870 годы.Французская колониальная империя (фр. L’Empire colonial français) — совокупность колониальных владений ФранцииВторую.Это был тест на внимательность – как говорил уважаемый ДС.Речь не о сосуществовании католичества и протестантизма в той или иной империи или монархии, а об национально-освободительных движениях, оформлявшихся в том числе и на противопоставлении господствующей религии. Все императоры Священной империи были католиками, и отрыв от метрополии в сознании людей происходил в то числе и в плане противопоставления католицизму.«Легенда…» - роман, а мы обсуждаем исторические события. Тут желательно изучать первоисточники, а не судить о событиях и мотивах, двигавших народные массы, по произведениям литературы. В конце концов, каждый автор литературного произведения в той или иной мере тенденциозен либо заангажирован.И, кстати, в мире не существует такой нации – немцы. И гитлеровцы во времена правления Гитлера в Германии – не фашисты.Вы просили добавить Британскую империю? Пожалуйста. Отказ от подчинения Папе Римскому в пользу Английского короля.Кроме того, суть протестантизма в том числе и в отказе от Папы Римского как посредника между верующим и Богом. Так что можно и просто отказаться, а не ради кого-то.И в случае с томосом речь не идет о замене патриарха московского на киевского. Все христианские религии Восточного обряда номинально подчиняются Вселенскому Патриарху, в том числе и Русская Православная церковь Московского патриархата. А теперь и ПЦУ. Убрана, так сказать, «паразитная шестерня».А я ее и не ищу. Я пытаюсь объяснить происходящие процессы в сознании людей (верующих, прежде всего) с помощью исторических примеров, чтобы было понятней. У нас своя история.А вот это неправда. УПЦ МП официально существует, приходы функционируют. Поменяли ее статус на иностранный – это да.Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных. Общественные проблемы решаются в светской сфере – выборы, ВР, КМ и т.д.Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской. Решаться эта проблема начала еще при Ющенко, когда про Донбасс и Крым и помыслить не могли. Поэтому никто никуда религиозные проблемы специально не добавлял, просто так совпало, что Порошенко закончил процесс именно во время войны с Россией.Оценка томоса как такового – это одно, а оценка процесса, в результате которого он был получен (имеется ввиду, вероятно, присутствие одной одиозной личности в момент вручения томоса) - это совсем другое. По поводу шума со стороны президента и «томос-туров» уже писал. На выборах их автор понес политическую ответственность за такие дела. AlexxK Повідомлень: 45 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 10:44 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. 1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвитку

Були б у вас інші думки - не булоб у нас війни.

2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напали

3 Деколи в мене складається враження що ти кастрат..

Тільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.

Сьогодні педерація сильний ворог і вона погрожує... але не тобі, а твоїм нащадкам,адже якщо сьогодні ми оскалили зуби проти сильного-завтра,коли педераційники ослабнуть(а історія показує що всі проходять фази як посилення так і ослаблення) моїм дітям буде легше прийти в НАТО і жити так само як сьогодні живуть хочаб Прибалти (це при тому що особисто я живу так як німці). 1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвиткуБули б у вас інші думки - не булоб у нас війни.2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напали3 Деколи в мене складається враження що ти кастрат..Тільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.Сьогодні педерація сильний ворог і вона погрожує... але не тобі, а твоїм нащадкам,адже якщо сьогодні ми оскалили зуби проти сильного-завтра,коли педераційники ослабнуть(а історія показує що всі проходять фази як посилення так і ослаблення) моїм дітям буде легше прийти в НАТО і жити так само як сьогодні живуть хочаб Прибалти (це при тому що особисто я живу так як німці). в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21292 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 11:32 budivelnik

Помнится, Вы в свое время брали на себя односторонние обязательства не оскорблять оппонентов в целях, так сказать, укрепления взаимопонимания между противоборствующими лагерями. Или не было такого и я что-то путаю? Помнится, Вы в свое время брали на себя односторонние обязательства не оскорблять оппонентов в целях, так сказать, укрепления взаимопонимания между противоборствующими лагерями. Или не было такого и я что-то путаю? AlexxK Повідомлень: 45 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3844384538463847 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм