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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3845384638473848

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:50

  ЛАД написав:Спасибо за интересный пост

Да пожалуйста. В следующем году будет юбилей – 400 лет Хотинской битвы (ныне Хотинский район, Черновицкая область, Украина), которая прославила гетмана Конашевича-Сагайдачного на всю Европу. Так что через год наваяю еще один интересный пост. :D
  ЛАД написав:Мы начали с аналогий томоса и Реформации

Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи. И сейчас в Украине именно это и происходит, с исторической точки зрения.
  ЛАД написав:Отказ от Папы вообще всё же не то же самое, что отказ от одного патриарха в пользу другого (наш случай). У нас речь идет именно "о замене патриарха московского на киевского", Варфоломей изначально рассматривается как промежуточный этап.

Это Вы сами придумали или прочитали у кого-то? Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.
  ЛАД написав:То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность".

Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность. А термин "национальная идентичность" я позаимствовал у Вас и употребил его, в общем-то, в ироническом смысле. Будем считать, что не сработало. :D
  ЛАД написав:Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП.

Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно. :D
  ЛАД написав:Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей.

Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости.
  ЛАД написав:Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента.

Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости.
  ЛАД написав:Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить.

"Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!" :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:06

  AlexxK написав:.. Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.
..
Денисенко по дороге только развели, как котенка. Ну что ж, днепровской братве Нарик сотоварищи не впервой
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:19

  AlexxK написав:
  ЛАД написав:Спасибо за интересный пост

Да пожалуйста. В следующем году будет юбилей – 400 лет Хотинской битвы (ныне Хотинский район, Черновицкая область, Украина), которая прославила гетмана Конашевича-Сагайдачного на всю Европу. Так что через год наваяю еще один интересный пост. :D
  ЛАД написав:Мы начали с аналогий томоса и Реформации

Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи. И сейчас в Украине именно это и происходит, с исторической точки зрения.
  ЛАД написав:Отказ от Папы вообще всё же не то же самое, что отказ от одного патриарха в пользу другого (наш случай). У нас речь идет именно "о замене патриарха московского на киевского", Варфоломей изначально рассматривается как промежуточный этап.

Это Вы сами придумали или прочитали у кого-то? Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.
  ЛАД написав:То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность".

Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность. А термин "национальная идентичность" я позаимствовал у Вас и употребил его, в общем-то, в ироническом смысле. Будем считать, что не сработало. :D
  ЛАД написав:Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП.

Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно. :D
  ЛАД написав:Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей.

Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости.
  ЛАД написав:Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента.

Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости.
  ЛАД написав:Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить.

"Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!" :D

Помнится. при посещении собора во Франкфурте на Майне я высказал гиду удивление, что само убранство храма выглядит бедновато. Он ответил:
- А чему Вы удивляетесь - одной из главной целей иконоборцев (т.е. последователей Лютера под флагом борьбы с иконами и статуями) было ОГРАБЛЕНИЕ ХРАМОВ. Церковное убранство не просто уничтожали - целью было расхищение окладов из золота, украшенных драгоценными камнями, золотая посуда, обрамленные в переплеты с драгоценными камнями тексты Библии, позолоченные двери, и множество других ценнейших предметов культа, которые несли на себе печать богатства.
Увы, но если князья северогерманских княжеств, подписывая Протестацию,возможно и боролись с папистами, то рядовые участники движения думали о несколько иных материях.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:20

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО.
1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвитку
Були б у вас інші думки - не булоб у нас війни.
2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напали
3 Деколи в мене складається враження що ти кастрат..
Тільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.
Сьогодні педерація сильний ворог і вона погрожує... але не тобі, а твоїм нащадкам,адже якщо сьогодні ми оскалили зуби проти сильного-завтра,коли педераційники ослабнуть(а історія показує що всі проходять фази як посилення так і ослаблення) моїм дітям буде легше прийти в НАТО і жити так само як сьогодні живуть хочаб Прибалти (це при тому що особисто я живу так як німці).

в НАТО Туреччина та Греція, і це не заважеє першій окупувати частину другої.
так що НАТО не панацея, а тільки зайве подражнення РФ.
Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.

П.С.
деколи в мене складається враження що ... будівельника час від часу тре каструвати в бан, для обміркування правил поведінки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:27

  flyman написав:..
в НАТО Туреччина та Греція, і це не заважеє першій окупувати частину другої.
так що НАТО не панацея, а тільки зайве подражнення РФ.
Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.

П.С.
деколи в мене складається враження що ... будівельника час від часу тре каструвати в бан, для обміркування правил поведінки

согласен с каждым словом, включая выводы внизу :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:36

  sequence написав:
  AlexxK написав:.. Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.
..
Денисенко по дороге только развели, как котенка. Ну что ж, днепровской братве Нарик сотоварищи не впервой

Именно это и подразумевал, когда писал о "некоей одиозной личности в момент вручения томоса". Тут все очень неоднозначно, и что к чему мы узнаем нескоро. Если вообще узнаем.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:50

  flyman написав:Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.

Брехуууун..... Окупація Криму була запланована та виконана Рашистською Федерацією набагато раніше, ніж почалося те, що окупантські посіпаки звуть "провокаціями щодо вступу в НАТО"
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:22

  AlexxK написав:..
Именно это и подразумевал, когда писал о "некоей одиозной личности в момент вручения томоса". Тут все очень неоднозначно, и что к чему мы узнаем нескоро. Если вообще узнаем.

незадолго до тех событий, летом, я возвращался в одном купе с Москвы с батюшкой с Лавры (МП), который был в теме. Тогда как раз торговались - он мне и суммы озвучивал, у него инсайд был суровый, греческий.
ПАПу жмотом назвал, ну вообще не удивил
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