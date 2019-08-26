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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:50
ЛАД написав:
Спасибо за интересный пост
Да пожалуйста. В следующем году будет юбилей – 400 лет Хотинской битвы (ныне Хотинский район, Черновицкая область, Украина), которая прославила гетмана Конашевича-Сагайдачного на всю Европу. Так что через год наваяю еще один интересный пост.
ЛАД написав:
Мы начали с аналогий томоса и Реформации
Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи. И сейчас в Украине именно это и происходит, с исторической точки зрения.
ЛАД написав:
Отказ от Папы вообще всё же не то же самое, что отказ от одного патриарха в пользу другого (наш случай). У нас речь идет именно "о замене патриарха московского на киевского", Варфоломей изначально рассматривается как промежуточный этап.
Это Вы сами придумали или прочитали у кого-то? Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.
ЛАД написав:
То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность".
Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность. А термин "национальная идентичность" я позаимствовал у Вас и употребил его, в общем-то, в ироническом смысле. Будем считать, что не сработало.
ЛАД написав:
Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП.
Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно.
ЛАД написав:
Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей.
Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости.
ЛАД написав:
Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента.
Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости.
ЛАД написав:
Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить.
"Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!"
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:06
AlexxK написав:
.. Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.
..
Денисенко по дороге только развели, как котенка. Ну что ж, днепровской братве Нарик сотоварищи не впервой
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:19
AlexxK написав: ЛАД написав:
Спасибо за интересный пост
Да пожалуйста. В следующем году будет юбилей – 400 лет Хотинской битвы (ныне Хотинский район, Черновицкая область, Украина), которая прославила гетмана Конашевича-Сагайдачного на всю Европу. Так что через год наваяю еще один интересный пост.
ЛАД написав:
Мы начали с аналогий томоса и Реформации
Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи. И сейчас в Украине именно это и происходит, с исторической точки зрения.
ЛАД написав:
Отказ от Папы вообще всё же не то же самое, что отказ от одного патриарха в пользу другого (наш случай). У нас речь идет именно "о замене патриарха московского на киевского", Варфоломей изначально рассматривается как промежуточный этап.
Это Вы сами придумали или прочитали у кого-то? Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.
ЛАД написав:
То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность".
Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность. А термин "национальная идентичность" я позаимствовал у Вас и употребил его, в общем-то, в ироническом смысле. Будем считать, что не сработало.
ЛАД написав:
Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП.
Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно.
ЛАД написав:
Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей.
Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости.
ЛАД написав:
Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента.
Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости.
ЛАД написав:
Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить.
"Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!"
Помнится. при посещении собора во Франкфурте на Майне я высказал гиду удивление, что само убранство храма выглядит бедновато. Он ответил:
- А чему Вы удивляетесь - одной из главной целей иконоборцев (т.е. последователей Лютера под флагом борьбы с иконами и статуями) было ОГРАБЛЕНИЕ ХРАМОВ. Церковное убранство не просто уничтожали - целью было расхищение окладов из золота, украшенных драгоценными камнями, золотая посуда, обрамленные в переплеты с драгоценными камнями тексты Библии, позолоченные двери, и множество других ценнейших предметов культа, которые несли на себе печать богатства.
Увы, но если князья северогерманских княжеств, подписывая Протестацию,возможно и боролись с папистами, то рядовые участники движения думали о несколько иных материях.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:20
budivelnik написав: zРадио написав:
Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО.
1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвитку
Були б у вас інші думки - не булоб у нас війни.
2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напали3 Деколи в мене складається враження що ти кастрат..
Тільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.
Сьогодні педерація сильний ворог і вона погрожує... але не тобі, а твоїм нащадкам,адже якщо сьогодні ми оскалили зуби проти сильного-завтра,коли педераційники ослабнуть(а історія показує що всі проходять фази як посилення так і ослаблення) моїм дітям буде легше прийти в НАТО і жити так само як сьогодні живуть хочаб Прибалти (це при тому що особисто я живу так як німці).
в НАТО Туреччина та Греція, і це не заважеє першій окупувати частину другої.
так що НАТО не панацея, а тільки зайве подражнення РФ.
Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.
П.С.
деколи в мене складається враження що ... будівельника час від часу тре каструвати в бан, для обміркування правил поведінки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:27
flyman написав:
..
в НАТО Туреччина та Греція, і це не заважеє першій окупувати частину другої.
так що НАТО не панацея, а тільки зайве подражнення РФ.
Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.
П.С.
деколи в мене складається враження що ... будівельника час від часу тре каструвати в бан, для обміркування правил поведінки
согласен с каждым словом, включая выводы внизу
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:36
sequence написав: AlexxK написав:
.. Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.
..
Денисенко по дороге только развели, как котенка. Ну что ж, днепровской братве Нарик сотоварищи не впервой
Именно это и подразумевал, когда писал о "некоей одиозной личности в момент вручения томоса". Тут все очень неоднозначно, и что к чему мы узнаем нескоро. Если вообще узнаем.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:50
flyman написав:
Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.
Брехуууун..... Окупація Криму була запланована та виконана Рашистською Федерацією набагато раніше, ніж почалося те, що окупантські посіпаки звуть "провокаціями щодо вступу в НАТО"
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