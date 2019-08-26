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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3845384638473848 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 27 сер, 2019 13:50 ЛАД написав: Спасибо за интересный пост Спасибо за интересный пост

Да пожалуйста. В следующем году будет юбилей – 400 лет Хотинской битвы (ныне Хотинский район, Черновицкая область, Украина), которая прославила гетмана Конашевича-Сагайдачного на всю Европу. Так что через год наваяю еще один интересный пост.

ЛАД написав: Мы начали с аналогий томоса и Реформации Мы начали с аналогий томоса и Реформации

Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи. И сейчас в Украине именно это и происходит, с исторической точки зрения.

ЛАД написав: Отказ от Папы вообще всё же не то же самое, что отказ от одного патриарха в пользу другого (наш случай). У нас речь идет именно "о замене патриарха московского на киевского", Варфоломей изначально рассматривается как промежуточный этап. Отказ от Папы вообще всё же не то же самое, что отказ от одного патриарха в пользу другого (наш случай). У нас речь идет именно "о замене патриарха московского на киевского", Варфоломей изначально рассматривается как промежуточный этап.

Это Вы сами придумали или прочитали у кого-то? Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.

ЛАД написав: То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность". То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность".

Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность. А термин "национальная идентичность" я позаимствовал у Вас и употребил его, в общем-то, в ироническом смысле. Будем считать, что не сработало.

ЛАД написав: Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП. Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП.

Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно.

ЛАД написав: Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей. Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей.

Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости.

ЛАД написав: Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента. Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента.

Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости.

ЛАД написав: Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить. Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить.

"Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!" Да пожалуйста. В следующем году будет юбилей – 400 лет Хотинской битвы (ныне Хотинский район, Черновицкая область, Украина), которая прославила гетмана Конашевича-Сагайдачного на всю Европу. Так что через год наваяю еще один интересный пост.Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи. И сейчас в Украине именно это и происходит, с исторической точки зрения.Это Вы сами придумали или прочитали у кого-то? Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность. А термин "национальная идентичность" я позаимствовал у Вас и употребил его, в общем-то, в ироническом смысле. Будем считать, что не сработало.Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно.Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости.Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости."Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!" AlexxK Повідомлень: 49 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 14:06 AlexxK написав: .. Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.

.. .. Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом... Денисенко по дороге только развели, как котенка. Ну что ж, днепровской братве Нарик сотоварищи не впервой Денисенко по дороге только развели, как котенка. Ну что ж, днепровской братве Нарик сотоварищи не впервой sequence Повідомлень: 2835 З нами з: 29.12.15 Подякував: 331 раз. Подякували: 725 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 14:19 AlexxK написав: ЛАД написав: Спасибо за интересный пост Спасибо за интересный пост

Да пожалуйста. В следующем году будет юбилей – 400 лет Хотинской битвы (ныне Хотинский район, Черновицкая область, Украина), которая прославила гетмана Конашевича-Сагайдачного на всю Европу. Так что через год наваяю еще один интересный пост.

ЛАД написав: Мы начали с аналогий томоса и Реформации Мы начали с аналогий томоса и Реформации

Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи. И сейчас в Украине именно это и происходит, с исторической точки зрения.

ЛАД написав: Отказ от Папы вообще всё же не то же самое, что отказ от одного патриарха в пользу другого (наш случай). У нас речь идет именно "о замене патриарха московского на киевского", Варфоломей изначально рассматривается как промежуточный этап. Отказ от Папы вообще всё же не то же самое, что отказ от одного патриарха в пользу другого (наш случай). У нас речь идет именно "о замене патриарха московского на киевского", Варфоломей изначально рассматривается как промежуточный этап.

Это Вы сами придумали или прочитали у кого-то? Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.

ЛАД написав: То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность". То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность".

Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность. А термин "национальная идентичность" я позаимствовал у Вас и употребил его, в общем-то, в ироническом смысле. Будем считать, что не сработало.

ЛАД написав: Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП. Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП.

Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно.

ЛАД написав: Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей. Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей.

Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости.

ЛАД написав: Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента. Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента.

Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости.

ЛАД написав: Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить. Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить.

"Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!" Да пожалуйста. В следующем году будет юбилей – 400 лет Хотинской битвы (ныне Хотинский район, Черновицкая область, Украина), которая прославила гетмана Конашевича-Сагайдачного на всю Европу. Так что через год наваяю еще один интересный пост.Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи. И сейчас в Украине именно это и происходит, с исторической точки зрения.Это Вы сами придумали или прочитали у кого-то? Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность. А термин "национальная идентичность" я позаимствовал у Вас и употребил его, в общем-то, в ироническом смысле. Будем считать, что не сработало.Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно.Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости.Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости."Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!"

Помнится. при посещении собора во Франкфурте на Майне я высказал гиду удивление, что само убранство храма выглядит бедновато. Он ответил:

- А чему Вы удивляетесь - одной из главной целей иконоборцев (т.е. последователей Лютера под флагом борьбы с иконами и статуями) было ОГРАБЛЕНИЕ ХРАМОВ. Церковное убранство не просто уничтожали - целью было расхищение окладов из золота, украшенных драгоценными камнями, золотая посуда, обрамленные в переплеты с драгоценными камнями тексты Библии, позолоченные двери, и множество других ценнейших предметов культа, которые несли на себе печать богатства.

Увы, но если князья северогерманских княжеств, подписывая Протестацию,возможно и боролись с папистами, то рядовые участники движения думали о несколько иных материях. Помнится. при посещении собора во Франкфурте на Майне я высказал гиду удивление, что само убранство храма выглядит бедновато. Он ответил:- А чему Вы удивляетесь - одной из главной целей иконоборцев (т.е. последователей Лютера под флагом борьбы с иконами и статуями) было ОГРАБЛЕНИЕ ХРАМОВ. Церковное убранство не просто уничтожали - целью было расхищение окладов из золота, украшенных драгоценными камнями, золотая посуда, обрамленные в переплеты с драгоценными камнями тексты Библии, позолоченные двери, и множество других ценнейших предметов культа, которые несли на себе печать богатства.Увы, но если князья северогерманских княжеств, подписывая Протестацию,возможно и боролись с папистами, то рядовые участники движения думали о несколько иных материях. Волгарь Повідомлень: 7004 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 14:20 budivelnik написав: zРадио написав: Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. Ну и вишенка на тортике: основная причина, по которой на нас может напасть РФ - это интеграция Украины в НАТО. 1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвитку

Були б у вас інші думки - не булоб у нас війни.

2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напали

3 Деколи в мене складається враження що ти кастрат..

Тільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.

Сьогодні педерація сильний ворог і вона погрожує... але не тобі, а твоїм нащадкам,адже якщо сьогодні ми оскалили зуби проти сильного-завтра,коли педераційники ослабнуть(а історія показує що всі проходять фази як посилення так і ослаблення) моїм дітям буде легше прийти в НАТО і жити так само як сьогодні живуть хочаб Прибалти (це при тому що особисто я живу так як німці). 1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвиткуБули б у вас інші думки - не булоб у нас війни.2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напалиТільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.Сьогодні педерація сильний ворог і вона погрожує... але не тобі, а твоїм нащадкам,адже якщо сьогодні ми оскалили зуби проти сильного-завтра,коли педераційники ослабнуть(а історія показує що всі проходять фази як посилення так і ослаблення) моїм дітям буде легше прийти в НАТО і жити так само як сьогодні живуть хочаб Прибалти (це при тому що особисто я живу так як німці).

в НАТО Туреччина та Греція, і це не заважеє першій окупувати частину другої.

так що НАТО не панацея, а тільки зайве подражнення РФ.

Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.



П.С.

деколи в мене складається враження що ... будівельника час від часу тре каструвати в бан, для обміркування правил поведінки в НАТО Туреччина та Греція, і це не заважеє першій окупувати частину другої.так що НАТО не панацея, а тільки зайве подражнення РФ.Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.П.С.деколи в мене складається враження що ... будівельника час від часу тре каструвати в бан, для обміркування правил поведінки В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16038 З нами з: 09.03.14 Подякував: 945 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 14:27 flyman написав: ..

в НАТО Туреччина та Греція, і це не заважеє першій окупувати частину другої.

так що НАТО не панацея, а тільки зайве подражнення РФ.

Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.



П.С.

деколи в мене складається враження що ... будівельника час від часу тре каструвати в бан, для обміркування правил поведінки ..в НАТО Туреччина та Греція, і це не заважеє першій окупувати частину другої.так що НАТО не панацея, а тільки зайве подражнення РФ.Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.П.С.деколи в мене складається враження що ... будівельника час від часу тре каструвати в бан, для обміркування правил поведінки

согласен с каждым словом, включая выводы внизу согласен с каждым словом, включая выводы внизу sequence Повідомлень: 2835 З нами з: 29.12.15 Подякував: 331 раз. Подякували: 725 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 14:36 sequence написав: AlexxK написав: .. Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.

.. .. Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом... Денисенко по дороге только развели, как котенка. Ну что ж, днепровской братве Нарик сотоварищи не впервой Денисенко по дороге только развели, как котенка. Ну что ж, днепровской братве Нарик сотоварищи не впервой

Именно это и подразумевал, когда писал о "некоей одиозной личности в момент вручения томоса". Тут все очень неоднозначно, и что к чему мы узнаем нескоро. Если вообще узнаем. Именно это и подразумевал, когда писал о "некоей одиозной личности в момент вручения томоса". Тут все очень неоднозначно, и что к чему мы узнаем нескоро. Если вообще узнаем. AlexxK Повідомлень: 49 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 14:50 flyman написав: Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.

Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.

Брехуууун..... Окупація Криму була запланована та виконана Рашистською Федерацією набагато раніше, ніж почалося те, що окупантські посіпаки звуть "провокаціями щодо вступу в НАТО" Брехуууун..... Окупація Криму була запланована та виконана Рашистською Федерацією набагато раніше, ніж почалося те, що окупантські посіпаки звуть "провокаціями щодо вступу в НАТО" bolex

Повідомлень: 7184 З нами з: 27.02.09 Подякував: 1893 раз. Подякували: 1491 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3845384638473848 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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