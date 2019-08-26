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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3846384738483849

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:12

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.

Ну это ещё ладно. Люди и шпаги глотают, и палки колбасы целиком. Никто не страдает.

А когда 2 свиноматки, при детях, валяясь на траве и выпрыгивая из трусов, чуть не четвертовали поросенка голыми руками - это просто дикари.

В настоящей Европе даже на бойне сделано так, чтоб животное минимально страдало.

Разруха не в клозетах :)

Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например


Полно видео, как баранов (или козлов, кто там их разберет) свежуют посреди Масквы.

Но понятное дело, такое волгарям смотреть нельзя. Запрещают. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:28

Какая прелесть. Поздравляю, зефилы, вы это сделали вместе. :mrgreen:

Суд постановил взыскать из бюджета в пользу Портнова 7 млн грн
https://news.liga.net/politics/news/sud-postanovil-vzyskat-iz-byudjeta-v-polzu-portnova-7-mln-grn

Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с Портнова
https://news.liga.net/politics/news/gpu-prosit-kanadu-snyat-sanktsii-s-portnova
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:42

  Sommer написав:Какая прелесть. Поздравляю, зефилы, вы это сделали вместе. :mrgreen:

Суд постановил взыскать из бюджета в пользу Портнова 7 млн грн
https://news.liga.net/politics/news/sud-postanovil-vzyskat-iz-byudjeta-v-polzu-portnova-7-mln-grn

Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с Портнова
https://news.liga.net/politics/news/gpu-prosit-kanadu-snyat-sanktsii-s-portnova


Значит Порошенко&Ко, придя к власти, пошли путем политических преследований папередника. Тот же в свою очередь, защищаясь от преследований, выиграл все суды - и европейские, и украинские. А спасибо за это нужно сказать избирателям Зеленского? :mrgreen:

Ухаха. Воистину, порохобот - это диагноз :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:44

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвитку.
Були б у вас інші думки - не булоб у нас війни.


Снова лжешь! Я отвечаю только за себя, но и от других перечисленных тобой форумчан никогда не слышал поддержки российского вектора.

На сегодняшний день я выступаю за нейтралитет - это только таким... кастратам, как ты, нужен хозяин :mrgreen:

  budivelnik написав:2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напали


Потому что они стали странами НАТО, пока РФ была слаба. Наши горе-элиты упустили удобный момент. Теперь остается выжидать, иначе потеряем бОльшую часть территорий.

  budivelnik написав:3 Деколи в мене складається враження що ти кастрат..
Тільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.


Уже прокомментировал выше. Только импотентам вроде тебя нужен старший брат, поэтому понятия суверенитет и нейтралитет им чужды. Всю свою энергию они тратят на поиск спонсора и защитника на стороне, вместо того, чтобы принять ответственность за свою семью и за свою страну на себя!


Вот ниша, которую заняла Литва, например. Она как по мне не завидна. Правда, и нам сейчас завидовать особо не в чем, ну, разве что кроме атомной энергетики, мозгам по написанию ПО, земле с остатками чернозема.

Оказывается, с 1993 года Литва стала самым большим вторичным рынком легковых автомобилей для жителей стран СНГ. Авторынки стали градообразующими предприятиями для нескольких городов. Например, в Мариямполе почти 40% населения так или иначе связано с автобизнесом!!! И это при условии, что производства автомобилей в Литве нет!!!

Другими словами, как только ниша закроется, то масштабный кризис неминуем.

https://baltnews.lt/authors/20190504/10 ... rinok.html
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:55

  bolex написав:
  flyman написав:Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.

Брехуууун..... Окупація Криму була запланована та виконана Рашистською Федерацією набагато раніше, ніж почалося те, що окупантські посіпаки звуть "провокаціями щодо вступу в НАТО"

Виляние хвостом перед НАТО началось еще при Кучме. Но тогда хоть основание было - Кучма торговался с Путиным за сохранение цены на газ 50 долларов и за сохранение прочих плюшек, которые менее развитое государство может получить от более мощного в экономическом смысле соседа.
buratinyo
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