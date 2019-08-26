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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3846384738483849 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 27 сер, 2019 16:12 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок. Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.

Ну это ещё ладно. Люди и шпаги глотают, и палки колбасы целиком. Никто не страдает.



А когда 2 свиноматки, при детях, валяясь на траве и выпрыгивая из трусов, чуть не четвертовали поросенка голыми руками - это просто дикари.



В настоящей Европе даже на бойне сделано так, чтоб животное минимально страдало.



Разруха не в клозетах



Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например Ну это ещё ладно. Люди и шпаги глотают, и палки колбасы целиком. Никто не страдает.А когда 2 свиноматки, при детях, валяясь на траве и выпрыгивая из трусов, чуть не четвертовали поросенка голыми руками - это просто дикари.В настоящей Европе даже на бойне сделано так, чтоб животное минимально страдало.Разруха не в клозетахЯ представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например



Полно видео, как баранов (или козлов, кто там их разберет) свежуют посреди Масквы.



Но понятное дело, такое волгарям смотреть нельзя. Запрещают. Полно видео, как баранов (или козлов, кто там их разберет) свежуют посреди Масквы.Но понятное дело, такое волгарям смотреть нельзя. Запрещают. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4769 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 16:28



Суд постановил взыскать из бюджета в пользу Портнова 7 млн грн

https://news.liga.net/politics/news/sud-postanovil-vzyskat-iz-byudjeta-v-polzu-portnova-7-mln-grn



Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с Портнова

https://news.liga.net/politics/news/gpu-prosit-kanadu-snyat-sanktsii-s-portnova Какая прелесть. Поздравляю, зефилы, вы это сделали вместе. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4769 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 16:42 Sommer написав: Какая прелесть. Поздравляю, зефилы, вы это сделали вместе.



Суд постановил взыскать из бюджета в пользу Портнова 7 млн грн

https://news.liga.net/politics/news/sud-postanovil-vzyskat-iz-byudjeta-v-polzu-portnova-7-mln-grn



Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с Портнова

https://news.liga.net/politics/news/gpu-prosit-kanadu-snyat-sanktsii-s-portnova Какая прелесть. Поздравляю, зефилы, вы это сделали вместе.



Значит Порошенко&Ко, придя к власти, пошли путем политических преследований папередника. Тот же в свою очередь, защищаясь от преследований, выиграл все суды - и европейские, и украинские. А спасибо за это нужно сказать избирателям Зеленского?



Ухаха. Воистину, порохобот - это диагноз Значит Порошенко&Ко, придя к власти, пошли путем политических преследований папередника. Тот же в свою очередь, защищаясь от преследований, выиграл все суды - и европейские, и украинские. А спасибо за это нужно сказать избирателям Зеленского?Ухаха. Воистину, порохобот - это диагноз zРадио

Повідомлень: 3319 З нами з: 02.05.18 Подякував: 777 раз. Подякували: 1856 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 16:44 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвитку.

Були б у вас інші думки - не булоб у нас війни.

1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвитку.Були б у вас інші думки - не булоб у нас війни.



Снова лжешь! Я отвечаю только за себя, но и от других перечисленных тобой форумчан никогда не слышал поддержки российского вектора.



На сегодняшний день я выступаю за нейтралитет - это только таким... кастратам, как ты, нужен хозяин



budivelnik написав: 2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напали

2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напали



Потому что они стали странами НАТО, пока РФ была слаба. Наши горе-элиты упустили удобный момент. Теперь остается выжидать, иначе потеряем бОльшую часть территорий.



budivelnik написав: 3 Деколи в мене складається враження що ти кастрат..

Тільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.

3 Деколи в мене складається враження що ти кастрат..Тільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.



Уже прокомментировал выше. Только импотентам вроде тебя нужен старший брат, поэтому понятия суверенитет и нейтралитет им чужды. Всю свою энергию они тратят на поиск спонсора и защитника на стороне, вместо того, чтобы принять ответственность за свою семью и за свою страну на себя! Снова лжешь! Я отвечаю только за себя, но и от других перечисленных тобой форумчан никогда не слышал поддержки российского вектора.На сегодняшний день я выступаю за нейтралитет - это только таким... кастратам, как ты, нужен хозяинПотому что они стали странами НАТО, пока РФ была слаба. Наши горе-элиты упустили удобный момент. Теперь остается выжидать, иначе потеряем бОльшую часть территорий.Уже прокомментировал выше. Только импотентам вроде тебя нужен старший брат, поэтому понятия суверенитет и нейтралитет им чужды. Всю свою энергию они тратят на поиск спонсора и защитника на стороне, вместо того, чтобы принять ответственность за свою семью и за свою страну на себя!



Вот ниша, которую заняла Литва, например. Она как по мне не завидна. Правда, и нам сейчас завидовать особо не в чем, ну, разве что кроме атомной энергетики, мозгам по написанию ПО, земле с остатками чернозема.



Оказывается, с 1993 года Литва стала самым большим вторичным рынком легковых автомобилей для жителей стран СНГ. Авторынки стали градообразующими предприятиями для нескольких городов. Например, в Мариямполе почти 40% населения так или иначе связано с автобизнесом!!! И это при условии, что производства автомобилей в Литве нет!!!



Другими словами, как только ниша закроется, то масштабный кризис неминуем.



https://baltnews.lt/authors/20190504/10 ... rinok.html Вот ниша, которую заняла Литва, например. Она как по мне не завидна. Правда, и нам сейчас завидовать особо не в чем, ну, разве что кроме атомной энергетики, мозгам по написанию ПО, земле с остатками чернозема.Оказывается, с 1993 года Литва стала самым большим вторичным рынком легковых автомобилей для жителей стран СНГ. Авторынки стали градообразующими предприятиями для нескольких городов. Например, в Мариямполе почти 40% населения так или иначе связано с автобизнесом!!! И это при условии, что производства автомобилей в Литве нет!!!Другими словами, как только ниша закроется, то масштабный кризис неминуем. buratinyo

Повідомлень: 1148 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2101 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 16:55 bolex написав: flyman написав: Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.

Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.

Брехуууун..... Окупація Криму була запланована та виконана Рашистською Федерацією набагато раніше, ніж почалося те, що окупантські посіпаки звуть "провокаціями щодо вступу в НАТО" Брехуууун..... Окупація Криму була запланована та виконана Рашистською Федерацією набагато раніше, ніж почалося те, що окупантські посіпаки звуть "провокаціями щодо вступу в НАТО"

Виляние хвостом перед НАТО началось еще при Кучме. Но тогда хоть основание было - Кучма торговался с Путиным за сохранение цены на газ 50 долларов и за сохранение прочих плюшек, которые менее развитое государство может получить от более мощного в экономическом смысле соседа. Виляние хвостом перед НАТО началось еще при Кучме. Но тогда хоть основание было - Кучма торговался с Путиным за сохранение цены на газ 50 долларов и за сохранение прочих плюшек, которые менее развитое государство может получить от более мощного в экономическом смысле соседа. buratinyo

Повідомлень: 1148 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2101 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3846384738483849 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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