Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.
Ну это ещё ладно. Люди и шпаги глотают, и палки колбасы целиком. Никто не страдает.
А когда 2 свиноматки, при детях, валяясь на траве и выпрыгивая из трусов, чуть не четвертовали поросенка голыми руками - это просто дикари.
В настоящей Европе даже на бойне сделано так, чтоб животное минимально страдало.
Разруха не в клозетах
Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например
Полно видео, как баранов (или козлов, кто там их разберет) свежуют посреди Масквы.
Но понятное дело, такое волгарям смотреть нельзя. Запрещают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Значит Порошенко&Ко, придя к власти, пошли путем политических преследований папередника. Тот же в свою очередь, защищаясь от преследований, выиграл все суды - и европейские, и украинские. А спасибо за это нужно сказать избирателям Зеленского?
budivelnik написав:1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвитку. Були б у вас інші думки - не булоб у нас війни.
Снова лжешь! Я отвечаю только за себя, но и от других перечисленных тобой форумчан никогда не слышал поддержки российского вектора.
На сегодняшний день я выступаю за нейтралитет - это только таким... кастратам, как ты, нужен хозяин
budivelnik написав:2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напали
Потому что они стали странами НАТО, пока РФ была слаба. Наши горе-элиты упустили удобный момент. Теперь остается выжидать, иначе потеряем бОльшую часть территорий.
budivelnik написав:3 Деколи в мене складається враження що ти кастрат.. Тільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.
Уже прокомментировал выше. Только импотентам вроде тебя нужен старший брат, поэтому понятия суверенитет и нейтралитет им чужды. Всю свою энергию они тратят на поиск спонсора и защитника на стороне, вместо того, чтобы принять ответственность за свою семью и за свою страну на себя!
Вот ниша, которую заняла Литва, например. Она как по мне не завидна. Правда, и нам сейчас завидовать особо не в чем, ну, разве что кроме атомной энергетики, мозгам по написанию ПО, земле с остатками чернозема.
Оказывается, с 1993 года Литва стала самым большим вторичным рынком легковых автомобилей для жителей стран СНГ. Авторынки стали градообразующими предприятиями для нескольких городов. Например, в Мариямполе почти 40% населения так или иначе связано с автобизнесом!!! И это при условии, что производства автомобилей в Литве нет!!!
Другими словами, как только ниша закроется, то масштабный кризис неминуем.
flyman написав:Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.
Брехуууун..... Окупація Криму була запланована та виконана Рашистською Федерацією набагато раніше, ніж почалося те, що окупантські посіпаки звуть "провокаціями щодо вступу в НАТО"
Виляние хвостом перед НАТО началось еще при Кучме. Но тогда хоть основание было - Кучма торговался с Путиным за сохранение цены на газ 50 долларов и за сохранение прочих плюшек, которые менее развитое государство может получить от более мощного в экономическом смысле соседа.
порошенко пішов ротердам+ пішов слідом за ним. нас чекає земля обетована та мана небесна тепер?
Пошук по гілці "роттердам+" видає 20 стор. де зефіли-зрадофіли клянуть Порошенка, а що тепер?
"Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену на уголь на данный момент, - Богданов Формула "Роттердам+" на сегодня дает самую низкую цену на уголь, она была эффективным прозрачным инструментом, который обеспечивал бесперебойную работу украинской электроэнергетики. Об этом написал заместитель председателя Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Руслан Богданов на своей страничке в Facebook. "Из всех возможных вариантов закупки угля, самый выгодный получается, если считать по методике "Роттердам+". Потому, что при покупке угля в Колумбии или США цена будет 1,9 тыс. грн за тонну, при покупке в ЮАР – 1,8 тыс. грн за тонну. А если считать по "Роттердам+" получается – 1,7 тыс. грн. за тонну. Для справки – цена покупки угля у наших госшахт составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 4 тыс. грн)", - написал Богданов. Он отметил, что для подготовки к отопительному сезону Украине необходимо сейчас наращивать импорт угля, поскольку его запасы на складах на данный момент почти вдвое ниже, чем в августе прошлого года, а возможностей резко увеличить собственную добычу нет. "С запасами угля дела обстоят неважно – сейчас его на складах почти в два раза меньше, чем в августе прошлого года. По состоянию на данный момент, в среднем за день на угольные склады загружается 49 тыс. т угля, а расходуется 73 тыс. т. При таких темпах угля на складах ТЭС хватит до середины октября. Как раз к началу отопительного сезона уголь может закончиться, если не активизировать его загрузку на склады. Резко активизировать внутреннюю добычу не получится, поэтому нужно наращивать импорт", - полагает Богданов. По его мнению, так называемое дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, а обвинения правоохранителей о нанесении ущерба в связи с ее внедрением безосновательны. "Не берусь судить насчет юридической составляющей, но с экономической точки зрения, как минимум, не все так просто – если по методике "Роттердам+" получается самая низкая цена, то теряется смысл обвинений в нанесении ущерба… Тот факт, что расчет по методике "Роттердам+" обеспечивает наиболее низкую цену, однозначно указывает – формула "Роттердам+" была эффективным прозрачным инструментом, обеспечивающим бесперебойную работу украинской электроэнергетики", - подчеркнул Богданов. Напомним, ранее экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков также отмечал, что формула "Роттердам +" дает самую низкую цену угля на сегодня. Ряд экспертов заявляли, что дело "Роттердам+" свидетельствует о некомпетентности и политической зангажированности НАБУ, поскольку примененная в формуле методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы, целесообразность и экономическая обоснованность ее использования в Украине не вызывает сомнений. https://kp.ua/economics/645509-rotterda ... t-bohdanov