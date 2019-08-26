Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Я как-то присутствовал у нас на конкурсе по поеданию вареников - жесть - победитель сожрал за 60 секунд большую миску вареников, прямо как большая глотка из известного фильма, горло выпрямил, изогнулся, рот округлил, и просто кидал напрямую вареники в желудок.
Ну это ещё ладно. Люди и шпаги глотают, и палки колбасы целиком. Никто не страдает.
А когда 2 свиноматки, при детях, валяясь на траве и выпрыгивая из трусов, чуть не четвертовали поросенка голыми руками - это просто дикари.
В настоящей Европе даже на бойне сделано так, чтоб животное минимально страдало.
Разруха не в клозетах
Я представляю какой бы крик поднялся, если бы это видео было из какой-то Костромы, например
Полно видео, как баранов (или козлов, кто там их разберет) свежуют посреди Масквы.
Но понятное дело, такое волгарям смотреть нельзя. Запрещают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Значит Порошенко&Ко, придя к власти, пошли путем политических преследований папередника. Тот же в свою очередь, защищаясь от преследований, выиграл все суды - и европейские, и украинские. А спасибо за это нужно сказать избирателям Зеленского?
budivelnik написав:1 Основна причина-це підтримка таких як ти ,або Лад ,або Фріз , ... і ще з пару мільйонів - російського вектору розвитку. Були б у вас інші думки - не булоб у нас війни.
Снова лжешь! Я отвечаю только за себя, но и от других перечисленных тобой форумчан никогда не слышал поддержки российского вектора.
На сегодняшний день я выступаю за нейтралитет - это только таким... кастратам, как ты, нужен хозяин
budivelnik написав:2 Чомусь країни Балтії і Польща-стали членами НАТО і як це не дивно прозвучить для тебе-на них москалі не напали
Потому что они стали странами НАТО, пока РФ была слаба. Наши горе-элиты упустили удобный момент. Теперь остается выжидать, иначе потеряем бОльшую часть территорий.
budivelnik написав:3 Деколи в мене складається враження що ти кастрат.. Тільки кастрований може не переживати за майбутнє своїх нащадків-бо в кастратів нащадків бути не може.
Уже прокомментировал выше. Только импотентам вроде тебя нужен старший брат, поэтому понятия суверенитет и нейтралитет им чужды. Всю свою энергию они тратят на поиск спонсора и защитника на стороне, вместо того, чтобы принять ответственность за свою семью и за свою страну на себя!
Вот ниша, которую заняла Литва, например. Она как по мне не завидна. Правда, и нам сейчас завидовать особо не в чем, ну, разве что кроме атомной энергетики, мозгам по написанию ПО, земле с остатками чернозема.
Оказывается, с 1993 года Литва стала самым большим вторичным рынком легковых автомобилей для жителей стран СНГ. Авторынки стали градообразующими предприятиями для нескольких городов. Например, в Мариямполе почти 40% населения так или иначе связано с автобизнесом!!! И это при условии, что производства автомобилей в Литве нет!!!
Другими словами, как только ниша закроется, то масштабный кризис неминуем.
flyman написав:Якби не було різного роду провокацій щодо вступу України в НАТО та розмов про те щоб вигнати бази РФ з Криму, то результат взаємин Україна-РФ-НАТО-ЄС був би зовсім іншим.
Брехуууун..... Окупація Криму була запланована та виконана Рашистською Федерацією набагато раніше, ніж почалося те, що окупантські посіпаки звуть "провокаціями щодо вступу в НАТО"
Виляние хвостом перед НАТО началось еще при Кучме. Но тогда хоть основание было - Кучма торговался с Путиным за сохранение цены на газ 50 долларов и за сохранение прочих плюшек, которые менее развитое государство может получить от более мощного в экономическом смысле соседа.
порошенко пішов ротердам+ пішов слідом за ним. нас чекає земля обетована та мана небесна тепер?
Пошук по гілці "роттердам+" видає 20 стор. де зефіли-зрадофіли клянуть Порошенка, а що тепер?
"Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену на уголь на данный момент, - Богданов Формула "Роттердам+" на сегодня дает самую низкую цену на уголь, она была эффективным прозрачным инструментом, который обеспечивал бесперебойную работу украинской электроэнергетики. Об этом написал заместитель председателя Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Руслан Богданов на своей страничке в Facebook. "Из всех возможных вариантов закупки угля, самый выгодный получается, если считать по методике "Роттердам+". Потому, что при покупке угля в Колумбии или США цена будет 1,9 тыс. грн за тонну, при покупке в ЮАР – 1,8 тыс. грн за тонну. А если считать по "Роттердам+" получается – 1,7 тыс. грн. за тонну. Для справки – цена покупки угля у наших госшахт составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 4 тыс. грн)", - написал Богданов. Он отметил, что для подготовки к отопительному сезону Украине необходимо сейчас наращивать импорт угля, поскольку его запасы на складах на данный момент почти вдвое ниже, чем в августе прошлого года, а возможностей резко увеличить собственную добычу нет. "С запасами угля дела обстоят неважно – сейчас его на складах почти в два раза меньше, чем в августе прошлого года. По состоянию на данный момент, в среднем за день на угольные склады загружается 49 тыс. т угля, а расходуется 73 тыс. т. При таких темпах угля на складах ТЭС хватит до середины октября. Как раз к началу отопительного сезона уголь может закончиться, если не активизировать его загрузку на склады. Резко активизировать внутреннюю добычу не получится, поэтому нужно наращивать импорт", - полагает Богданов. По его мнению, так называемое дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, а обвинения правоохранителей о нанесении ущерба в связи с ее внедрением безосновательны. "Не берусь судить насчет юридической составляющей, но с экономической точки зрения, как минимум, не все так просто – если по методике "Роттердам+" получается самая низкая цена, то теряется смысл обвинений в нанесении ущерба… Тот факт, что расчет по методике "Роттердам+" обеспечивает наиболее низкую цену, однозначно указывает – формула "Роттердам+" была эффективным прозрачным инструментом, обеспечивающим бесперебойную работу украинской электроэнергетики", - подчеркнул Богданов. Напомним, ранее экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков также отмечал, что формула "Роттердам +" дает самую низкую цену угля на сегодня. Ряд экспертов заявляли, что дело "Роттердам+" свидетельствует о некомпетентности и политической зангажированности НАБУ, поскольку примененная в формуле методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы, целесообразность и экономическая обоснованность ее использования в Украине не вызывает сомнений. https://kp.ua/economics/645509-rotterda ... t-bohdanov
Vip написав:Пошук по гілці "роттердам+" видає 20 стор. де зефіли-зрадофіли клянуть Порошенка, а що тепер? Розвели як котят?
А кто такой этот Богданов - независимый эксперт? Нет - прислуга, получившая свои объедки со стола хозяев...
PS: а еще порохоботам не помешало бы разобраться, что помимо завышения закупочной стоимости угля, формула Роттердам+ еще и завышает стоимость ТЭС, добавляемую при сжигании угля для получения электричества. Так что коррупция там далеко не углем единым Уголь и его логистика - это только цветочки...
Президент Владимир Зеленский пока не будет проводить обещанную пресс-конференцию по итогам 100 дней своего президентства.
На вопрос, когда состоится анонсированная ею же пресс-конференция по итогам первых 100 дней, Мендель ответила, что она будет позже - "возможно, осенью". Она объяснила это тем, что "президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы".
Плохому танцору... пианино мешает наверное.
Ну что, зефилы? Вытираете желтые слезы умиления? Ваш избранный вас опять обманул, какое счастье?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Как может быть наличие фиктивно выполненных работ по несуществующей доставке угля из Роттердама может быть самым дешевым вариантом ?
може, в порівнянні із фіктивною доставкою з ПАР або Америки. Богданов про це якраз і пише.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.