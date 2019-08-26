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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3847384838493850

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:43

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/video/otchet-zelenskogo-o-100-dnyah-prezidentstva-pokajut-na-11-video

Президент Владимир Зеленский пока не будет проводить обещанную пресс-конференцию по итогам 100 дней своего президентства.

На вопрос, когда состоится анонсированная ею же пресс-конференция по итогам первых 100 дней, Мендель ответила, что она будет позже - "возможно, осенью". Она объяснила это тем, что "президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы".


Плохому танцору... пианино мешает наверное. :mrgreen:

Ну что, зефилы? Вытираете желтые слезы умиления? Ваш избранный вас опять обманул, какое счастье?

ну міг би на піаніно зіграти... хіба ні, мабуть уже розучився
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 3847384838493850
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