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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3847384838493850

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:43

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/video/otchet-zelenskogo-o-100-dnyah-prezidentstva-pokajut-na-11-video

Президент Владимир Зеленский пока не будет проводить обещанную пресс-конференцию по итогам 100 дней своего президентства.

На вопрос, когда состоится анонсированная ею же пресс-конференция по итогам первых 100 дней, Мендель ответила, что она будет позже - "возможно, осенью". Она объяснила это тем, что "президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы".


Плохому танцору... пианино мешает наверное. :mrgreen:

Ну что, зефилы? Вытираете желтые слезы умиления? Ваш избранный вас опять обманул, какое счастье?

ну міг би на піаніно зіграти... хіба ні, мабуть уже розучився
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:15

  AlexxK написав:budivelnik
Помнится, Вы в свое время брали на себя односторонние обязательства не оскорблять оппонентов в целях, так сказать, укрепления взаимопонимания между противоборствующими лагерями. Или не было такого и я что-то путаю? :roll:
Давайте уточнимо
Я брав на себе обовязки не принижувати опонентів...
Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Лада)
Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....

А от не ображати ворогів, тобто людей які пишуть за гроші проросійську пропоганду- я не обіцяв,тим більше не обіцяв поважати зетрадіо який заявляючи що живе в Україні на 5 році відмови від російськовиготовлених батончиків не знав що ми їх офіційно купуємо не з російської а з європейської фабрики.
Поясніть мені-особисто Ви за 5 років,якби Вас цікавило-поцікавились би місцем виготовлення батончика який їсте самі або купуєте дітям хоча б раз в місяць? а от радіо -не знав і не цікавився-звідси просте припущення-це московит який маскується під українця.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:37

  budivelnik написав:пропоганду


Сказал ксенофоб, не знающий ни одного языка...

PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:05

  zРадио написав:
  budivelnik написав:пропоганду
Сказал ксенофоб, не знающий ни одного языка...
1 Я пишу швидко і не перевіряю написане
2 Якщо перевірити на цих сторінках моє написання
пропоганду-пропаганду - буде 50 на 50% - з чим це повязано - сам не можу зрозуміти
3 Орфографічно/стилістичних помилок-в мене море , відсутність ком.великі/малі літери, відсутність апострофів... але я пишу не романи ,а по суті.
Суть в моїх повідомленнях визначається відносно лекгко
  zРадио написав:PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам
Те що ти ворог-я для себе вирішив
І твоя ворожість не в тому що ти не знав про шоколадні батончики...
Твоя ворожість в тотальному обливанні брудом всіх і вся...
Таким чином я пишу свої повідомлення про тебе -не для себе, а для інших, а вже вони нехай і вирішують правий я і ти той самий волгарь тільки в іншій упаковці.-
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:17

Re: Політичні дискусії

врезайте краники в радиаторы отопления не жадничайте как раз время готовиться к новому отопительному сезону ! и думать о своем комфорте и косвенно комфортно станет и вашим соседям и всей Украине . Но это только в паралельной реальности так как есть анекдот :
поймал Украинец золотую рыбку и она молвит ему отпусти меня будет у тебя все что пожелаешь а у твоего соседа в два раза больше
- хочу большой дом
у соседа сразу два
...
- хочу что бы у моей коровы один глаз выбило ...

  Starikan написав:
  Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если топят как в совдепе дырявый барак.

Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района.
Кто будет всё это регулировать в обычном доме?
да блин "чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні" а я бы перефразировал " чого бідні бо жадні ! чого жадні - бо дурні " . Если коротко то нашему народу не впадло открыть форточку и спать с открытой форточкой слушая как другие прогревают зимой моторы и не глушат их, между делом в европе за это штраф, а у нас и летом остановился под окнами на 15 минут и НЕ выключил двигатель ! орать безполезно было в авто не услышит ! разве что выходить и ругаться\ драться :( . Но я отвлекся ! Элементарно Ватсон натять сварщика толкового который "врежет"\приварит\прикрутит один краник между батареей и стояком в 99% случаев наша система подключения ( однотрубная) это позволяет и просто в твою батрею будет проходить меньше тепла , а дальше по стояку вниз будет идти к соседям , но так как индивидуального учета нету и даже домовой не везде и самосознание на низком уровне то зачем заморачиваться, между делом такие краники даже кое где присутствуют но от старости требуют замены ... да это вложение денег в свой комфорт и комфорт других но это пусть одноразово $20 стояк или меньше если оптом делать за раз нанял мастера и он пару дней по соседях поработал краники поврезал . во ! https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiato ... eniya.html
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:21

  budivelnik написав:Таким чином я пишу свої повідомлення про тебе -не для себе, а для інших, а вже вони нехай і вирішують правий я і ти той самий волгарь тільки в іншій упаковці.-


Так ты пишешь откровенное вранье! Я тоже могу написать, что ты - пассивный скотоложец, а другие пусть решают, прав я, или неправ. Откуда я это взял - мне так показалось, имею право на собственное мнение...

Вот это и есть твоя логика!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:28

  budivelnik написав:Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Лада)
Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....



Это ж какой педрылой надо быть, чтоб хотеть в СССР??? :shock:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:37

ЗЫ-2 Для обосранцев, ностальгирующих за СССР. Там даже посрать нормально нельзя было. Вы б не ностальгировали за этой дикостью и отсталосью, а мечтали бы посрать при настоящем капитализме. Черти забитые. :?

Libo
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