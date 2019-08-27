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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3847384838493850 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 27 сер, 2019 19:43 Sommer написав: https://news.liga.net/politics/video/otchet-zelenskogo-o-100-dnyah-prezidentstva-pokajut-na-11-video



Президент Владимир Зеленский пока не будет проводить обещанную пресс-конференцию по итогам 100 дней своего президентства.



На вопрос, когда состоится анонсированная ею же пресс-конференция по итогам первых 100 дней, Мендель ответила, что она будет позже - "возможно, осенью". Она объяснила это тем, что " президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы ".



Плохому танцору... пианино мешает наверное.



Ну что, зефилы? Вытираете желтые слезы умиления? Ваш избранный вас опять обманул, какое счастье? Плохому танцору... пианино мешает наверное.Ну что, зефилы? Вытираете желтые слезы умиления? Ваш избранный вас опять обманул, какое счастье?

ну міг би на піаніно зіграти... хіба ні, мабуть уже розучився ну міг би на піаніно зіграти... хіба ні, мабуть уже розучився В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16042 З нами з: 09.03.14 Подякував: 946 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 22:15 AlexxK написав: budivelnik

Помнится, Вы в свое время брали на себя односторонние обязательства не оскорблять оппонентов в целях, так сказать, укрепления взаимопонимания между противоборствующими лагерями. Или не было такого и я что-то путаю? Помнится, Вы в свое время брали на себя односторонние обязательства не оскорблять оппонентов в целях, так сказать, укрепления взаимопонимания между противоборствующими лагерями. Или не было такого и я что-то путаю? Давайте уточнимо

Я брав на себе обовязки не принижувати опонентів...

Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Лада)

Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....



А от не ображати ворогів, тобто людей які пишуть за гроші проросійську пропоганду- я не обіцяв,тим більше не обіцяв поважати зетрадіо який заявляючи що живе в Україні на 5 році відмови від російськовиготовлених батончиків не знав що ми їх офіційно купуємо не з російської а з європейської фабрики.

Поясніть мені-особисто Ви за 5 років,якби Вас цікавило-поцікавились би місцем виготовлення батончика який їсте самі або купуєте дітям хоча б раз в місяць? а от радіо -не знав і не цікавився-звідси просте припущення-це московит який маскується під українця. Давайте уточнимоЯ брав на себе обовязки не принижувати опонентів...Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Лада)Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....А от не ображати ворогів, тобто людей які пишуть за гроші проросійську пропоганду- я не обіцяв,тим більше не обіцяв поважати зетрадіо який заявляючи що живе в Україні на 5 році відмови від російськовиготовлених батончиків не знав що ми їх офіційно купуємо не з російської а з європейської фабрики.Поясніть мені-особисто Ви за 5 років,якби Вас цікавило-поцікавились би місцем виготовлення батончика який їсте самі або купуєте дітям хоча б раз в місяць? а от радіо -не знав і не цікавився-звідси просте припущення-це московит який маскується під українця. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 22:37 budivelnik написав: проп о ганду

пропганду



Сказал ксенофоб, не знающий ни одного языка...



PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам Сказал ксенофоб, не знающий ни одного языка...PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам zРадио

Повідомлень: 3323 З нами з: 02.05.18 Подякував: 779 раз. Подякували: 1855 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 23:05 zРадио написав: budivelnik написав: проп о ганду пропганду Сказал ксенофоб, не знающий ни одного языка... Сказал ксенофоб, не знающий ни одного языка... 1 Я пишу швидко і не перевіряю написане

2 Якщо перевірити на цих сторінках моє написання

пропоганду-пропаганду - буде 50 на 50% - з чим це повязано - сам не можу зрозуміти

3 Орфографічно/стилістичних помилок-в мене море , відсутність ком.великі/малі літери, відсутність апострофів... але я пишу не романи ,а по суті.

Суть в моїх повідомленнях визначається відносно лекгко

zРадио написав: PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам Те що ти ворог-я для себе вирішив

І твоя ворожість не в тому що ти не знав про шоколадні батончики...

Твоя ворожість в тотальному обливанні брудом всіх і вся...

Таким чином я пишу свої повідомлення про тебе -не для себе, а для інших, а вже вони нехай і вирішують правий я і ти той самий волгарь тільки в іншій упаковці.- 1 Я пишу швидко і не перевіряю написане2 Якщо перевірити на цих сторінках моє написанняпропоганду-пропаганду - буде 50 на 50% - з чим це повязано - сам не можу зрозуміти3 Орфографічно/стилістичних помилок-в мене море , відсутність ком.великі/малі літери, відсутність апострофів... але я пишу не романи ,а по суті.Суть в моїх повідомленнях визначається відносно лекгкоТе що ти ворог-я для себе вирішивІ твоя ворожість не в тому що ти не знав про шоколадні батончики...Твоя ворожість в тотальному обливанні брудом всіх і вся...Таким чином я пишу свої повідомлення про тебе -не для себе, а для інших, а вже вони нехай і вирішують правий я і ти той самий волгарь тільки в іншій упаковці.- в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 23:17 Re: Політичні дискусії Но это только в паралельной реальности так как есть анекдот :

поймал Украинец золотую рыбку и она молвит ему отпусти меня будет у тебя все что пожелаешь а у твоего соседа в два раза больше

- хочу большой дом

у соседа сразу два

...

- хочу что бы у моей коровы один глаз выбило ...



Starikan написав: Moneta написав: Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если топят как в совдепе дырявый барак. Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если

Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района.

Кто будет всё это регулировать в обычном доме? Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района.Кто будет всё это регулировать в обычном доме? да блин "чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні" а я бы перефразировал " чого бідні бо жадні ! чого жадні - бо дурні " . Если коротко то нашему народу не впадло открыть форточку и спать с открытой форточкой слушая как другие прогревают зимой моторы и не глушат их, между делом в европе за это штраф, а у нас и летом остановился под окнами на 15 минут и НЕ выключил двигатель ! орать безполезно было в авто не услышит ! разве что выходить и ругаться\ драться . Но я отвлекся ! Элементарно Ватсон натять сварщика толкового который "врежет"\приварит\прикрутит один краник между батареей и стояком в 99% случаев наша система подключения ( однотрубная) это позволяет и просто в твою батрею будет проходить меньше тепла , а дальше по стояку вниз будет идти к соседям , но так как индивидуального учета нету и даже домовой не везде и самосознание на низком уровне то зачем заморачиваться, между делом такие краники даже кое где присутствуют но от старости требуют замены ... да это вложение денег в свой комфорт и комфорт других но это пусть одноразово $20 стояк или меньше если оптом делать за раз нанял мастера и он пару дней по соседях поработал краники поврезал . во ! https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiato ... eniya.html врезайте краники в радиаторы отопления не жадничайте как раз время готовиться к новому отопительному сезону ! и думать о своем комфорте и косвенно комфортно станет и вашим соседям и всей Украине .так как есть анекдот :да блин "чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні" а я бы перефразировал " чого бідні бо жадні ! чого жадні - бо дурні " . Если коротко то нашему народу не впадло открыть форточку и спать с открытой форточкой слушая как другие прогревают зимой моторы и не глушат их, между делом в европе за это штраф, а у нас и летом остановился под окнами на 15 минут и НЕ выключил двигатель ! орать безполезно было в авто не услышит ! разве что выходить и ругаться\ драться. Но я отвлекся ! Элементарно Ватсон натять сварщика толкового который "врежет"\приварит\прикрутит один краник между батареей и стояком в 99% случаев наша система подключения ( однотрубная) это позволяет и просто в твою батрею будет проходить меньше тепла , а дальше по стояку вниз будет идти к соседям , но так как индивидуального учета нету и даже домовой не везде и самосознание на низком уровне то зачем заморачиваться, между делом такие краники даже кое где присутствуют но от старости требуют замены ... да это вложение денег в свой комфорт и комфорт других но это пусть одноразово $20 стояк или меньше если оптом делать за раз нанял мастера и он пару дней по соседях поработал краники поврезал . во ! Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1230 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2078 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 23:21 budivelnik написав: Таким чином я пишу свої повідомлення про тебе -не для себе, а для інших, а вже вони нехай і вирішують правий я і ти той самий волгарь тільки в іншій упаковці.- Таким чином я пишу свої повідомлення про тебе -не для себе, а для інших, а вже вони нехай і вирішують правий я і ти той самий волгарь тільки в іншій упаковці.-



Так ты пишешь откровенное вранье! Я тоже могу написать, что ты - пассивный скотоложец, а другие пусть решают, прав я, или неправ. Откуда я это взял - мне так показалось, имею право на собственное мнение...



Вот это и есть твоя логика! Так ты пишешь откровенное вранье! Я тоже могу написать, что ты - пассивный скотоложец, а другие пусть решают, прав я, или неправ. Откуда я это взял - мне так показалось, имею право на собственное мнение...Вот это и есть твоя логика! zРадио

Повідомлень: 3323 З нами з: 02.05.18 Подякував: 779 раз. Подякували: 1855 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 23:28 budivelnik написав: Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Лада)

Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....



Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Лада)Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....



Это ж какой педрылой надо быть, чтоб хотеть в СССР???



Это ж какой педрылой надо быть, чтоб хотеть в СССР??? Libo 2

Повідомлень: 7294 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3642 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 23:37



ЗЫ-2 Для обосранцев, ностальгирующих за СССР. Там даже посрать нормально нельзя было. Вы б не ностальгировали за этой дикостью и отсталосью, а мечтали бы посрать при настоящем капитализме. Черти забитые. Libo 2

Повідомлень: 7294 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3642 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3847384838493850 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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