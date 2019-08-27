Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Владимир Зеленский пока не будет проводить обещанную пресс-конференцию по итогам 100 дней своего президентства.
На вопрос, когда состоится анонсированная ею же пресс-конференция по итогам первых 100 дней, Мендель ответила, что она будет позже - "возможно, осенью". Она объяснила это тем, что "президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы".
Плохому танцору... пианино мешает наверное.
Ну что, зефилы? Вытираете желтые слезы умиления? Ваш избранный вас опять обманул, какое счастье?
ну міг би на піаніно зіграти... хіба ні, мабуть уже розучився
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
AlexxK написав:budivelnik Помнится, Вы в свое время брали на себя односторонние обязательства не оскорблять оппонентов в целях, так сказать, укрепления взаимопонимания между противоборствующими лагерями. Или не было такого и я что-то путаю?
Давайте уточнимо Я брав на себе обовязки не принижувати опонентів... Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Лада) Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....
А от не ображати ворогів, тобто людей які пишуть за гроші проросійську пропоганду- я не обіцяв,тим більше не обіцяв поважати зетрадіо який заявляючи що живе в Україні на 5 році відмови від російськовиготовлених батончиків не знав що ми їх офіційно купуємо не з російської а з європейської фабрики. Поясніть мені-особисто Ви за 5 років,якби Вас цікавило-поцікавились би місцем виготовлення батончика який їсте самі або купуєте дітям хоча б раз в місяць? а от радіо -не знав і не цікавився-звідси просте припущення-це московит який маскується під українця.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
1 Я пишу швидко і не перевіряю написане 2 Якщо перевірити на цих сторінках моє написання пропоганду-пропаганду - буде 50 на 50% - з чим це повязано - сам не можу зрозуміти 3 Орфографічно/стилістичних помилок-в мене море , відсутність ком.великі/малі літери, відсутність апострофів... але я пишу не романи ,а по суті. Суть в моїх повідомленнях визначається відносно лекгко
zРадио написав:PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам
Те що ти ворог-я для себе вирішив І твоя ворожість не в тому що ти не знав про шоколадні батончики... Твоя ворожість в тотальному обливанні брудом всіх і вся... Таким чином я пишу свої повідомлення про тебе -не для себе, а для інших, а вже вони нехай і вирішують правий я і ти той самий волгарь тільки в іншій упаковці.-
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
врезайте краники в радиаторы отопления не жадничайте как раз время готовиться к новому отопительному сезону ! и думать о своем комфорте и косвенно комфортно станет и вашим соседям и всей Украине . Но это только в паралельной реальности так как есть анекдот : поймал Украинец золотую рыбку и она молвит ему отпусти меня будет у тебя все что пожелаешь а у твоего соседа в два раза больше - хочу большой дом у соседа сразу два ... - хочу что бы у моей коровы один глаз выбило ...
Starikan написав:
Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если топят как в совдепе дырявый барак.
Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района. Кто будет всё это регулировать в обычном доме?
да блин "чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні" а я бы перефразировал " чого бідні бо жадні ! чого жадні - бо дурні " . Если коротко то нашему народу не впадло открыть форточку и спать с открытой форточкой слушая как другие прогревают зимой моторы и не глушат их, между делом в европе за это штраф, а у нас и летом остановился под окнами на 15 минут и НЕ выключил двигатель ! орать безполезно было в авто не услышит ! разве что выходить и ругаться\ драться . Но я отвлекся ! Элементарно Ватсон натять сварщика толкового который "врежет"\приварит\прикрутит один краник между батареей и стояком в 99% случаев наша система подключения ( однотрубная) это позволяет и просто в твою батрею будет проходить меньше тепла , а дальше по стояку вниз будет идти к соседям , но так как индивидуального учета нету и даже домовой не везде и самосознание на низком уровне то зачем заморачиваться, между делом такие краники даже кое где присутствуют но от старости требуют замены ... да это вложение денег в свой комфорт и комфорт других но это пусть одноразово $20 стояк или меньше если оптом делать за раз нанял мастера и он пару дней по соседях поработал краники поврезал . во ! https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiato ... eniya.html
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
budivelnik написав:Таким чином я пишу свої повідомлення про тебе -не для себе, а для інших, а вже вони нехай і вирішують правий я і ти той самий волгарь тільки в іншій упаковці.-
Так ты пишешь откровенное вранье! Я тоже могу написать, что ты - пассивный скотоложец, а другие пусть решают, прав я, или неправ. Откуда я это взял - мне так показалось, имею право на собственное мнение...
budivelnik написав:Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Лада) Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....
Это ж какой педрылой надо быть, чтоб хотеть в СССР???
ЗЫ-2 Для обосранцев, ностальгирующих за СССР. Там даже посрать нормально нельзя было. Вы б не ностальгировали за этой дикостью и отсталосью, а мечтали бы посрать при настоящем капитализме. Черти забитые.