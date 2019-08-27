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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 сер, 2019 00:05
zРадио написав: budivelnik написав:
пропо
ганду
Сказал ксенофоб, не знающий ни одного языка...
PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам
Пуйлорадио має свій рівень інтелекту -0. Але заробляє рублі на пенсію. Якщо би не леве з ольгіно ,був би пристойним,а так кусок однокліткової маси з раша тудей
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