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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3848384938503851 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 28 сер, 2019 00:05 zРадио написав: budivelnik написав: проп о ганду

пропганду



Сказал ксенофоб, не знающий ни одного языка...



PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам Сказал ксенофоб, не знающий ни одного языка...PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам



Пуйлорадио має свій рівень інтелекту -0. Але заробляє рублі на пенсію. Якщо би не леве з ольгіно ,був би пристойним,а так кусок однокліткової маси з раша тудей Пуйлорадио має свій рівень інтелекту -0. Але заробляє рублі на пенсію. Якщо би не леве з ольгіно ,був би пристойним,а так кусок однокліткової маси з раша тудей Ethereum Повідомлень: 690 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 01:22

AlexxK написав: .... Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи. .... Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи.

Хотите считать, считайте.

Но мне всё же интересно, от кого "национально освобождались" протестантские немецкие княжества в Священной Римской империи германской нации - от католических немецких княжеств?

Шла борьба капитализма с феодализмом. В этом суть.

И сейчас в Украине именно это и происходит, с исторической точки зрения.

Если перестать подменять суть Реформации национально-освободительной борьбой, то ничего похожего на Украину.



Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.

На сегодня ничего "Вселенского" во Вселенском Патриархе нет, никакой реальной властью он не обладает, его "томосы" национальные православные церкви спокойно игнорируют.

Напомните, пожалуйста, какие церкви признали томос и ПЦУ?

И, кстати, всё время речь шла о том, что сегодняшняя ситуация именно промежуточный этап и вскорости ПЦУ станет полноправной самостоятельной церковью, а не "отростком" Константинополя.



Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.

Да нет, Вы ошибаетесь, и, по-моему, намеренно.

О немцах, я выше написал, но и, например, в той же Англии боролись англичане-протестанты с англичанами-католиками. Никто со стороны там не вмешивался. Папа не решился. Это тоже "национально-освободительная борьба народных масс"?



ЛАД написав: Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП. Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП.

Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно. Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно.

В масштабах Галактики много чего несущественно. В т.ч. и существование Украины или любой др. страны. Но мы живём не в Галактике, а в Украине.



ЛАД написав: Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей. Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей.

Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости. Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости.

Какой справедливости?

Только не повторяйте этот бред о том, что Москва несколько веков назад украла Киевскую митрополию. Во-первых, перенос центров влияния в истории не редок. Во-вторых, это кого-то волновало? Этим фактом пользовались исключительно в пропагандистских целях.

И всё же "восстановление справедливости" это не идея. Борются всегда за какие-то конкретные цели (как правило, шкурные), а справедливостью только прикрываются.



ЛАД написав: Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента. Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента.

Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости. Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости.

Простите, но я не слышал о жалобах верующих на "произвол и несправедливость".

Такая зашита очень похожа на защиту Путиным "русскоязычных".

В религиозные дела государство вмешиваться не должно. До тех пор, пока речь идёт о теологических спорах, а не о силовом противостоянии.





ЛАД написав: Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить. Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить.

"Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!" "Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!"

Я, вроде, уже писал Вам о словесной эквилибристике?



Спорить больше не буду. Поживём, увидим. Посмотрим, что хорошего принесёт Украине томос.

Надеюсь только, что государство на это время и силы тратить больше не будет. Тема надоела, мы уже переливаем из пустого в порожнее. Поэтому пару слов и для себя вопрос закрываю.Хотите считать, считайте.Но мне всё же интересно, от кого "национально освобождались" протестантскиекняжества в Священной Римской империи германской нации - от католическихкняжеств?Шла борьба капитализма с феодализмом. В этом суть.Если перестать подменять суть Реформации национально-освободительной борьбой, то ничего похожего на Украину.На сегодня ничего "Вселенского" во Вселенском Патриархе нет, никакой реальной властью он не обладает, его "томосы" национальные православные церкви спокойно игнорируют.Напомните, пожалуйста, какие церкви признали томос и ПЦУ?И, кстати, всё время речь шла о том, что сегодняшняя ситуация именно промежуточный этап и вскорости ПЦУ станет полноправной самостоятельной церковью, а не "отростком" Константинополя.Да нет, Вы ошибаетесь, и, по-моему, намеренно.О немцах, я выше написал, но и, например, в той же Англии боролись англичане-протестанты с англичанами-католиками. Никто со стороны там не вмешивался. Папа не решился. Это тоже "национально-освободительная борьба народных масс"?В масштабах Галактики много чего несущественно. В т.ч. и существование Украины или любой др. страны. Но мы живём не в Галактике, а в Украине.Какой справедливости?Только не повторяйте этот бред о том, что Москва несколько веков назад украла Киевскую митрополию. Во-первых, перенос центров влияния в истории не редок. Во-вторых, это кого-то волновало? Этим фактом пользовались исключительно в пропагандистских целях.И всё же "восстановление справедливости" это не идея. Борются всегда за какие-то конкретные цели (как правило, шкурные), а справедливостью только прикрываются.Простите, но я не слышал о жалобах верующих на "произвол и несправедливость".Такая зашита очень похожа на защиту Путиным "русскоязычных".В религиозные дела государство вмешиваться не должно. До тех пор, пока речь идёт о теологических спорах, а не о силовом противостоянии.Я, вроде, уже писал Вам о словесной эквилибристике?Спорить больше не буду. Поживём, увидим. Посмотрим, что хорошего принесёт Украине томос.Надеюсь только, что государство на это время и силы тратить больше не будет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13902 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4241 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 01:55 ЛАД написав: Нигде ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского". ни в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".

київська митрополія була шахрайським методом перетягнута до московії а потім вже отримала незалежність від константинополя також злочинним шляхом. ви почитайте історію.

ми лише відновили те що вкрали в нас московити. і якщо ви цього не бачите - то значить досить зашорено дивитеся на проблему. київська митрополія була шахрайським методом перетягнута до московії а потім вже отримала незалежність від константинополя також злочинним шляхом. ви почитайте історію.ми лише відновили те що вкрали в нас московити. і якщо ви цього не бачите - то значить досить зашорено дивитеся на проблему. mephala Повідомлень: 5334 З нами з: 07.04.14 Подякував: 72 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 02:37 Vip написав: Он отметил, что для подготовки к отопительному сезону Украине необходимо сейчас наращивать импорт угля, поскольку его запасы на складах на данный момент почти вдвое ниже, чем в августе прошлого года, а возможностей резко увеличить собственную добычу нет.

"С запасами угля дела обстоят неважно – сейчас его на складах почти в два раза меньше, чем в августе прошлого года. По состоянию на данный момент, в среднем за день на угольные склады загружается 49 тыс. т угля, а расходуется 73 тыс. т. При таких темпах угля на складах ТЭС хватит до середины октября. Как раз к началу отопительного сезона уголь может закончиться, если не активизировать его загрузку на склады. Резко активизировать внутреннюю добычу не получится, поэтому нужно наращивать импорт", - полагает Богданов.

Розвели як котят? Розвели як котят?

Хто б сумнівався що будуть чистить місце для своїх

mephala Повідомлень: 5334 З нами з: 07.04.14 Подякував: 72 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3848384938503851 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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