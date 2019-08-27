yama написав:

поймал Украинец золотую рыбку и она молвит ему отпусти меня будет у тебя все что пожелаешь а у твоего соседа в два раза больше

- хочу большой дом

у соседа сразу два

...

- хочу что бы у моей коровы один глаз выбило ...

Starikan написав: Moneta написав: Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если топят как в совдепе дырявый барак. Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если

Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района.

Кто будет всё это регулировать в обычном доме? Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района.Кто будет всё это регулировать в обычном доме?

врезайте краники в радиаторы отопления не жадничайте как раз время готовиться к новому отопительному сезону ! и думать о своем комфорте и косвенно комфортно станет и вашим соседям и всей Украине .так как есть анекдот :да блин "чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні" а я бы перефразировал " чого бідні бо жадні ! чого жадні - бо дурні " . Если коротко то нашему народу не впадло открыть форточку и спать с открытой форточкой слушая как другие прогревают зимой моторы и не глушат их, между делом в европе за это штраф, а у нас и летом остановился под окнами на 15 минут и НЕ выключил двигатель ! орать безполезно было в авто не услышит ! разве что выходить и ругаться\ драться. Но я отвлекся ! Элементарно Ватсон натять сварщика толкового который "врежет"\приварит\прикрутит один краник между батареей и стояком в 99% случаев наша система подключения ( однотрубная) это позволяет и просто в твою батрею будет проходить меньше тепла , а дальше по стояку вниз будет идти к соседям , но так как индивидуального учета нету и даже домовой не везде и самосознание на низком уровне то зачем заморачиваться, между делом такие краники даже кое где присутствуют но от старости требуют замены ... да это вложение денег в свой комфорт и комфорт других но это пусть одноразово $20 стояк или меньше если оптом делать за раз нанял мастера и он пару дней по соседях поработал краники поврезал . во !