Пуйлорадио має свій рівень інтелекту -0. Але заробляє рублі на пенсію. Якщо би не леве з ольгіно ,був би пристойним,а так кусок однокліткової маси з раша тудей
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 сер, 2019 00:05
Пуйлорадио має свій рівень інтелекту -0. Але заробляє рублі на пенсію. Якщо би не леве з ольгіно ,був би пристойним,а так кусок однокліткової маси з раша тудей
Додано: Сер 28 сер, 2019 01:22
Тема надоела, мы уже переливаем из пустого в порожнее. Поэтому пару слов и для себя вопрос закрываю.
Хотите считать, считайте.
Но мне всё же интересно, от кого "национально освобождались" протестантские немецкие княжества в Священной Римской империи германской нации - от католических немецких княжеств?
Шла борьба капитализма с феодализмом. В этом суть.
Если перестать подменять суть Реформации национально-освободительной борьбой, то ничего похожего на Украину.
На сегодня ничего "Вселенского" во Вселенском Патриархе нет, никакой реальной властью он не обладает, его "томосы" национальные православные церкви спокойно игнорируют.
Напомните, пожалуйста, какие церкви признали томос и ПЦУ?
И, кстати, всё время речь шла о том, что сегодняшняя ситуация именно промежуточный этап и вскорости ПЦУ станет полноправной самостоятельной церковью, а не "отростком" Константинополя.
Да нет, Вы ошибаетесь, и, по-моему, намеренно.
О немцах, я выше написал, но и, например, в той же Англии боролись англичане-протестанты с англичанами-католиками. Никто со стороны там не вмешивался. Папа не решился. Это тоже "национально-освободительная борьба народных масс"?
В масштабах Галактики много чего несущественно. В т.ч. и существование Украины или любой др. страны. Но мы живём не в Галактике, а в Украине.
Какой справедливости?
Только не повторяйте этот бред о том, что Москва несколько веков назад украла Киевскую митрополию. Во-первых, перенос центров влияния в истории не редок. Во-вторых, это кого-то волновало? Этим фактом пользовались исключительно в пропагандистских целях.
И всё же "восстановление справедливости" это не идея. Борются всегда за какие-то конкретные цели (как правило, шкурные), а справедливостью только прикрываются.
Простите, но я не слышал о жалобах верующих на "произвол и несправедливость".
Такая зашита очень похожа на защиту Путиным "русскоязычных".
В религиозные дела государство вмешиваться не должно. До тех пор, пока речь идёт о теологических спорах, а не о силовом противостоянии.
Я, вроде, уже писал Вам о словесной эквилибристике?
Спорить больше не буду. Поживём, увидим. Посмотрим, что хорошего принесёт Украине томос.
Надеюсь только, что государство на это время и силы тратить больше не будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 28 сер, 2019 01:55
київська митрополія була шахрайським методом перетягнута до московії а потім вже отримала незалежність від константинополя також злочинним шляхом. ви почитайте історію.
ми лише відновили те що вкрали в нас московити. і якщо ви цього не бачите - то значить досить зашорено дивитеся на проблему.
Додано: Сер 28 сер, 2019 02:37
Додано: Сер 28 сер, 2019 06:52
ЛАД
Мда...
Всемирную историю Вы знаете плохо, историю Украины (не по советским учебникам) - тоже, в истории религий не разбираетесь вовсе...
Да и с чувством юмора у Вас не очень.
Вообщем, удачи.
Додано: Сер 28 сер, 2019 07:28
орест, чи хто тут колись на фінанс.уа писав, що регулювати можна ковдрою, накриваючи нею батарею, крім того, наліпити з другого боку на стіні відбивач променів із фольги, наприклад від шоколадок, і ще деякі трюки які дозволяють регулювати споживання тепла від теплоносія, і як менше мерзнути, так і не тримати постійно відкритою квартирку та гріти вулицю.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 28 сер, 2019 07:59
Re: Політичні дискусії
Вы ошибаетесь, работают и здесь. Ну как работают..со стандартной спецификой
Поэтому посты будивельников, сомеров, отставных прапорщиков, etc тут обречены видеть постоянно не смотря ни на какие оскорбления
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:20
Разумеется. У меня стоят краны и байпасы, и что? Когда я прикручиваю краны, мое "излишнее" тепло просто уходит к соседям. А ставить 7 счетчиков (6 окон + полотенцесушилка) - извините.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:35
Re: Політичні дискусії
Спробуйте коли-небуть перебалакати так звану "базарну бабу" в будь-якій суперечці ... Якщо у вас вийде це зробити - хоча б останнє слово "за собою" ( і не втікаючи якраз - щоб відповідь уже не долетіла до вух ) - тоді можете сперечатися з москальською 5 колоною у нас . Якщо у вас так не виходить - то це марна трата часу і нервів ...
Якщо людина не розуміє в принципі , що таке національна церква - то з нею про церкву і будь-які питання близькі взагалі немає про що говорити . Якщо людина не розуміє , що таке національно-визвольний рух - а вона не може зрозуміти , бо її нація ніколи такого не робила і навіть не уявляла , що таке буває - в генах немає такого - то немає про що говорити . Це все як розповідати сліпому про колір заходу сонця ...
|