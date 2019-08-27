Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тема надоела, мы уже переливаем из пустого в порожнее. Поэтому пару слов и для себя вопрос закрываю.
AlexxK написав:.... Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения, а это разные вещи.
Хотите считать, считайте. Но мне всё же интересно, от кого "национально освобождались" протестантские немецкие княжества в Священной Римской империи германской нации - от католических немецких княжеств? Шла борьба капитализма с феодализмом. В этом суть.
И сейчас в Украине именно это и происходит, с исторической точки зрения.
Если перестать подменять суть Реформации национально-освободительной борьбой, то ничего похожего на Украину.
Еще раз: томос – это переход ПЦУ из одной юрисдикции в другую, говоря казенным языком. Вселенский Патриарх не может быть промежуточным этапом.
На сегодня ничего "Вселенского" во Вселенском Патриархе нет, никакой реальной властью он не обладает, его "томосы" национальные православные церкви спокойно игнорируют. Напомните, пожалуйста, какие церкви признали томос и ПЦУ? И, кстати, всё время речь шла о том, что сегодняшняя ситуация именно промежуточный этап и вскорости ПЦУ станет полноправной самостоятельной церковью, а не "отростком" Константинополя.
Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.
Да нет, Вы ошибаетесь, и, по-моему, намеренно. О немцах, я выше написал, но и, например, в той же Англии боролись англичане-протестанты с англичанами-католиками. Никто со стороны там не вмешивался. Папа не решился. Это тоже "национально-освободительная борьба народных масс"?
ЛАД написав:Порошенко явно ставил задачу именно ликвидации УПЦ МП.
Ну нет уже Порошенко, что об этом вспоминать. В масштабах Галактики это несущественно.
В масштабах Галактики много чего несущественно. В т.ч. и существование Украины или любой др. страны. Но мы живём не в Галактике, а в Украине.
ЛАД написав:Повторю, у укр. православия нет никаких новых идей.
Я лично, хоть и атеист, вижу как минимум одну идею, и весьма благородную – восстановление исторической справедливости.
Какой справедливости? Только не повторяйте этот бред о том, что Москва несколько веков назад украла Киевскую митрополию. Во-первых, перенос центров влияния в истории не редок. Во-вторых, это кого-то волновало? Этим фактом пользовались исключительно в пропагандистских целях. И всё же "восстановление справедливости" это не идея. Борются всегда за какие-то конкретные цели (как правило, шкурные), а справедливостью только прикрываются.
ЛАД написав:Никаких одиозных личностей не имел ввиду. О процессе писал именно в смысле определяющей роли в нём государства и лично президента.
Так и должно быть. Государство защищает своих граждан, в данном случае верующих, от произвола и несправедливости.
Простите, но я не слышал о жалобах верующих на "произвол и несправедливость". Такая зашита очень похожа на защиту Путиным "русскоязычных". В религиозные дела государство вмешиваться не должно. До тех пор, пока речь идёт о теологических спорах, а не о силовом противостоянии.
ЛАД написав:Понимаю, что Вы хотели сказать, но, думаю, немцы будут сильно удивлены, если им об этом сообщить.
"Германцы мы! Wir haben Deutsch! И просим нас не обижать!"
Я, вроде, уже писал Вам о словесной эквилибристике?
Спорить больше не буду. Поживём, увидим. Посмотрим, что хорошего принесёт Украине томос. Надеюсь только, что государство на это время и силы тратить больше не будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Нигдени в одной стране не шла речь об отказе от подчинения Папе Римскому ради какого-нибудь "Папы Баварского".
київська митрополія була шахрайським методом перетягнута до московії а потім вже отримала незалежність від константинополя також злочинним шляхом. ви почитайте історію. ми лише відновили те що вкрали в нас московити. і якщо ви цього не бачите - то значить досить зашорено дивитеся на проблему.
Он отметил, что для подготовки к отопительному сезону Украине необходимо сейчас наращивать импорт угля, поскольку его запасы на складах на данный момент почти вдвое ниже, чем в августе прошлого года, а возможностей резко увеличить собственную добычу нет. "С запасами угля дела обстоят неважно – сейчас его на складах почти в два раза меньше, чем в августе прошлого года. По состоянию на данный момент, в среднем за день на угольные склады загружается 49 тыс. т угля, а расходуется 73 тыс. т. При таких темпах угля на складах ТЭС хватит до середины октября. Как раз к началу отопительного сезона уголь может закончиться, если не активизировать его загрузку на склады. Резко активизировать внутреннюю добычу не получится, поэтому нужно наращивать импорт", - полагает Богданов.
yama написав:врезайте краники в радиаторы отопления не жадничайте как раз время готовиться к новому отопительному сезону ! и думать о своем комфорте и косвенно комфортно станет и вашим соседям и всей Украине . Но это только в паралельной реальности так как есть анекдот : поймал Украинец золотую рыбку и она молвит ему отпусти меня будет у тебя все что пожелаешь а у твоего соседа в два раза больше - хочу большой дом у соседа сразу два ... - хочу что бы у моей коровы один глаз выбило ...
Starikan написав:
Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если топят как в совдепе дырявый барак.
Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района. Кто будет всё это регулировать в обычном доме?
да блин "чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні" а я бы перефразировал " чого бідні бо жадні ! чого жадні - бо дурні " . Если коротко то нашему народу не впадло открыть форточку и спать с открытой форточкой слушая как другие прогревают зимой моторы и не глушат их, между делом в европе за это штраф, а у нас и летом остановился под окнами на 15 минут и НЕ выключил двигатель ! орать безполезно было в авто не услышит ! разве что выходить и ругаться\ драться . Но я отвлекся ! Элементарно Ватсон натять сварщика толкового который "врежет"\приварит\прикрутит один краник между батареей и стояком в 99% случаев наша система подключения ( однотрубная) это позволяет и просто в твою батрею будет проходить меньше тепла , а дальше по стояку вниз будет идти к соседям , но так как индивидуального учета нету и даже домовой не везде и самосознание на низком уровне то зачем заморачиваться, между делом такие краники даже кое где присутствуют но от старости требуют замены ... да это вложение денег в свой комфорт и комфорт других но это пусть одноразово $20 стояк или меньше если оптом делать за раз нанял мастера и он пару дней по соседях поработал краники поврезал . во ! https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiato ... eniya.html
орест, чи хто тут колись на фінанс.уа писав, що регулювати можна ковдрою, накриваючи нею батарею, крім того, наліпити з другого боку на стіні відбивач променів із фольги, наприклад від шоколадок, і ще деякі трюки які дозволяють регулювати споживання тепла від теплоносія, і як менше мерзнути, так і не тримати постійно відкритою квартирку та гріти вулицю.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав:Да и этот пост был больше для модераторов - они, похоже, на эту ветку забили полностью.
Вы ошибаетесь, работают и здесь. Ну как работают..со стандартной спецификой Поэтому посты будивельников, сомеров, отставных прапорщиков, etc тут обречены видеть постоянно не смотря ни на какие оскорбления
Спробуйте коли-небуть перебалакати так звану "базарну бабу" в будь-якій суперечці ... Якщо у вас вийде це зробити - хоча б останнє слово "за собою" ( і не втікаючи якраз - щоб відповідь уже не долетіла до вух ) - тоді можете сперечатися з москальською 5 колоною у нас . Якщо у вас так не виходить - то це марна трата часу і нервів ... Якщо людина не розуміє в принципі , що таке національна церква - то з нею про церкву і будь-які питання близькі взагалі немає про що говорити . Якщо людина не розуміє , що таке національно-визвольний рух - а вона не може зрозуміти , бо її нація ніколи такого не робила і навіть не уявляла , що таке буває - в генах немає такого - то немає про що говорити . Це все як розповідати сліпому про колір заходу сонця ...
Puente написав:Спробуйте коли-небуть перебалакати так звану "базарну бабу" в будь-якій суперечці ... Якщо у вас вийде це зробити - хоча б останнє слово "за собою" ( і не втікаючи якраз - щоб відповідь уже не долетіла до вух ) - тоді можете сперечатися з москальською 5 колоною у нас . Якщо у вас так не виходить - то це марна трата часу і нервів ... Якщо людина не розуміє в принципі , що таке національна церква - то з нею про церкву і будь-які питання близькі взагалі немає про що говорити . Якщо людина не розуміє , що таке національно-визвольний рух - а вона не може зрозуміти , бо її нація ніколи такого не робила і навіть не уявляла , що таке буває - в генах немає такого - то немає про що говорити . Це все як розповідати сліпому про колір заходу сонця ...
прошу прояснити, що нового дає томас прихожанам УГКЦ або УАПЦ ? перефразовуючи ПОПа: - Де тобі ще реформ не вистачає.?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.