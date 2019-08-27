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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3849385038513852

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:27

  Puente написав:.
Якщо людина не розуміє в принципі , що таке національна церква - то з нею про церкву і будь-які питання близькі взагалі немає про що говорити . Якщо людина не розуміє , що таке національно-визвольний рух


Извините, а какая церковь в стране национальная?
УПЦ КП что с 1992 года?
Или ПЦУ что имеет недо-томос?
А может вовсе Украинская грекокатолическая церковь что доминирует на западе страны?
Или УПЦ МП как имеящая большинство прихожан?
Или вообще национальной считать римско-католическую как поляки например?

Вы почему решили что именно ПЦУ является национальной?
Потому что Петя так по телевизору вещал?

PS это я ещё молчу про протестантов, мусульман, атеистов, буддистов и прочих-прочих кому плевать на христианскую церковь вообще, но кто при этом может быть не менее истым патриотом Украины.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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  #<1 ... 3849385038513852
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