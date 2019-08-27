Извините, а какая церковь в стране национальная?
УПЦ КП что с 1992 года?
Или ПЦУ что имеет недо-томос?
А может вовсе Украинская грекокатолическая церковь что доминирует на западе страны?
Или УПЦ МП как имеящая большинство прихожан?
Или вообще национальной считать римско-католическую как поляки например?
Вы почему решили что именно ПЦУ является национальной?
Потому что Петя так по телевизору вещал?
PS это я ещё молчу про протестантов, мусульман, атеистов, буддистов и прочих-прочих кому плевать на христианскую церковь вообще, но кто при этом может быть не менее истым патриотом Украины.