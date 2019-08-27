Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Он отметил, что для подготовки к отопительному сезону Украине необходимо сейчас наращивать импорт угля, поскольку его запасы на складах на данный момент почти вдвое ниже, чем в августе прошлого года, а возможностей резко увеличить собственную добычу нет. "С запасами угля дела обстоят неважно – сейчас его на складах почти в два раза меньше, чем в августе прошлого года. По состоянию на данный момент, в среднем за день на угольные склады загружается 49 тыс. т угля, а расходуется 73 тыс. т. При таких темпах угля на складах ТЭС хватит до середины октября. Как раз к началу отопительного сезона уголь может закончиться, если не активизировать его загрузку на склады. Резко активизировать внутреннюю добычу не получится, поэтому нужно наращивать импорт", - полагает Богданов.
yama написав:врезайте краники в радиаторы отопления не жадничайте как раз время готовиться к новому отопительному сезону ! и думать о своем комфорте и косвенно комфортно станет и вашим соседям и всей Украине . Но это только в паралельной реальности так как есть анекдот : поймал Украинец золотую рыбку и она молвит ему отпусти меня будет у тебя все что пожелаешь а у твоего соседа в два раза больше - хочу большой дом у соседа сразу два ... - хочу что бы у моей коровы один глаз выбило ...
Starikan написав:
Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если топят как в совдепе дырявый барак.
Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района. Кто будет всё это регулировать в обычном доме?
да блин "чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні" а я бы перефразировал " чого бідні бо жадні ! чого жадні - бо дурні " . Если коротко то нашему народу не впадло открыть форточку и спать с открытой форточкой слушая как другие прогревают зимой моторы и не глушат их, между делом в европе за это штраф, а у нас и летом остановился под окнами на 15 минут и НЕ выключил двигатель ! орать безполезно было в авто не услышит ! разве что выходить и ругаться\ драться . Но я отвлекся ! Элементарно Ватсон натять сварщика толкового который "врежет"\приварит\прикрутит один краник между батареей и стояком в 99% случаев наша система подключения ( однотрубная) это позволяет и просто в твою батрею будет проходить меньше тепла , а дальше по стояку вниз будет идти к соседям , но так как индивидуального учета нету и даже домовой не везде и самосознание на низком уровне то зачем заморачиваться, между делом такие краники даже кое где присутствуют но от старости требуют замены ... да это вложение денег в свой комфорт и комфорт других но это пусть одноразово $20 стояк или меньше если оптом делать за раз нанял мастера и он пару дней по соседях поработал краники поврезал . во ! https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiato ... eniya.html
орест, чи хто тут колись на фінанс.уа писав, що регулювати можна ковдрою, накриваючи нею батарею, крім того, наліпити з другого боку на стіні відбивач променів із фольги, наприклад від шоколадок, і ще деякі трюки які дозволяють регулювати споживання тепла від теплоносія, і як менше мерзнути, так і не тримати постійно відкритою квартирку та гріти вулицю.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав:Да и этот пост был больше для модераторов - они, похоже, на эту ветку забили полностью.
Вы ошибаетесь, работают и здесь. Ну как работают..со стандартной спецификой Поэтому посты будивельников, сомеров, отставных прапорщиков, etc тут обречены видеть постоянно не смотря ни на какие оскорбления
Спробуйте коли-небуть перебалакати так звану "базарну бабу" в будь-якій суперечці ... Якщо у вас вийде це зробити - хоча б останнє слово "за собою" ( і не втікаючи якраз - щоб відповідь уже не долетіла до вух ) - тоді можете сперечатися з москальською 5 колоною у нас . Якщо у вас так не виходить - то це марна трата часу і нервів ... Якщо людина не розуміє в принципі , що таке національна церква - то з нею про церкву і будь-які питання близькі взагалі немає про що говорити . Якщо людина не розуміє , що таке національно-визвольний рух - а вона не може зрозуміти , бо її нація ніколи такого не робила і навіть не уявляла , що таке буває - в генах немає такого - то немає про що говорити . Це все як розповідати сліпому про колір заходу сонця ...
Puente написав:Спробуйте коли-небуть перебалакати так звану "базарну бабу" в будь-якій суперечці ... Якщо у вас вийде це зробити - хоча б останнє слово "за собою" ( і не втікаючи якраз - щоб відповідь уже не долетіла до вух ) - тоді можете сперечатися з москальською 5 колоною у нас . Якщо у вас так не виходить - то це марна трата часу і нервів ... Якщо людина не розуміє в принципі , що таке національна церква - то з нею про церкву і будь-які питання близькі взагалі немає про що говорити . Якщо людина не розуміє , що таке національно-визвольний рух - а вона не може зрозуміти , бо її нація ніколи такого не робила і навіть не уявляла , що таке буває - в генах немає такого - то немає про що говорити . Це все як розповідати сліпому про колір заходу сонця ...
прошу прояснити, що нового дає томас прихожанам УГКЦ або УАПЦ ? перефразовуючи ПОПа: - Де тобі ще реформ не вистачає.?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Puente написав:. Якщо людина не розуміє в принципі , що таке національна церква - то з нею про церкву і будь-які питання близькі взагалі немає про що говорити . Якщо людина не розуміє , що таке національно-визвольний рух
Извините, а какая церковь в стране национальная? УПЦ КП что с 1992 года? Или ПЦУ что имеет недо-томос? А может вовсе Украинская грекокатолическая церковь что доминирует на западе страны? Или УПЦ МП как имеящая большинство прихожан? Или вообще национальной считать римско-католическую как поляки например?
Вы почему решили что именно ПЦУ является национальной? Потому что Петя так по телевизору вещал?
PS это я ещё молчу про протестантов, мусульман, атеистов, буддистов и прочих-прочих кому плевать на христианскую церковь вообще, но кто при этом может быть не менее истым патриотом Украины.
Всемирную историю Вы знаете плохо, историю Украины (не по советским учебникам) - тоже, в истории религий не разбираетесь вовсе...
Да и с чувством юмора у Вас не очень.
Вообщем, удачи.
"Мда..." Вы на форуме очень недавно, но "прогрессивные" методы спора освоили уверенно. Вместо конкретных аргументов и возражений, обвинения в адрес оппонента в незнании или ещё в чём. Смешать оппонента с ... чем-то и победа обеспечена. Спорить со знатоком всемирной истории, кот. утверждает, что Реформация
не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.
, мне, действительно, не с руки. Аргументы о немецкой или английской Реформации, где не было никаких испанцев, просто игнорируются.
Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных.
Какие "религиозные проблемы" решает томос, Вы так и не соизволили указать.
При чём тут "чувство юмора" вообще не понял - мы вроде не на "Лиге смеха".
Дерзайте, далеко пойдёте, "историк" Вы наш. "Вообщем, удачи." (Это тоже "был тест на внимательность"?)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:Спробуйте коли-небуть перебалакати так звану "базарну бабу" в будь-якій суперечці ... Якщо у вас вийде це зробити - хоча б останнє слово "за собою" ( і не втікаючи якраз - щоб відповідь уже не долетіла до вух ) - тоді можете сперечатися з москальською 5 колоною у нас . Якщо у вас так не виходить - то це марна трата часу і нервів ... Якщо людина не розуміє в принципі , що таке національна церква - то з нею про церкву і будь-які питання близькі взагалі немає про що говорити . Якщо людина не розуміє , що таке національно-визвольний рух - а вона не може зрозуміти , бо її нація ніколи такого не робила і навіть не уявляла , що таке буває - в генах немає такого - то немає про що говорити . Це все як розповідати сліпому про колір заходу сонця ...
Ещё раз вопрос - мы идём в Европу или в Саудовскую Аравию? Если в Европу, то не будете ли любезны подсказать, какая церковь там является "национальной"? Если в Сауд. Аравию, то вопросов нет.
С первым абзацем согласен, только надо поменять "москальськую 5 колону" на избыточно "национально озабоченных".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.