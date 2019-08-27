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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3849385038513852

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:48

https://censor.net.ua/resonance/3144950 ... yat_cherez
Интервью Коломы - лонгрид
- Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм. Источник: https://censor.net.ua/r3144950

И многое другое, забавное и не очень.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:55

ЛАД
У Вас якісь дивні ілюзії ... Це мені нагадіє СРСР-овські історії про перехід від феодалізму прямо соціалізм не проходячи стадію капіталізму ( пам"ятаєте , звичайно ) ... До речі - згадувана СА - законсервувалася в середньовіччі , як і всі останні арабські країни . Навіть не розумію , як той же Іран ( хоч він трошки з іншої області ) якісь технології розвиває ...
Будь-які намагання перестрибнути через щось приведуть через деякий час до відкату .
Ну і Європа в цілому насправді накопичує проблеми неперервно . І якраз оці всі чисто європейські цінності в якийсь момент можуть ( і напевно навіть ) "рванути" зсередини ... Оця ваша дискусія про релігію і її роль занадто теоретична . У нас є приклад живий і яскравий - УГКЦ . Почитайте історію впровадження унії , боротьби з нею , а потім плавненько перейдіть на початок 20 століття - і подивіться про її роль в Галичині ... І раптом виявляться абсолютно протилежні речі - через якихось кілька сотень років ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:03

Советую

Чем отличаются "прошлые патриоты" на Куршавелях и Мальдивах, а от "нынешних патриотов" на Сен-Тропе?

Яхты, блекждек, *люхи, шапсусик по 1к евро = есть и там, и там :)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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