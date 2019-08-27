Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
- Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм. Источник: https://censor.net.ua/r3144950
ЛАД У Вас якісь дивні ілюзії ... Це мені нагадіє СРСР-овські історії про перехід від феодалізму прямо соціалізм не проходячи стадію капіталізму ( пам"ятаєте , звичайно ) ... До речі - згадувана СА - законсервувалася в середньовіччі , як і всі останні арабські країни . Навіть не розумію , як той же Іран ( хоч він трошки з іншої області ) якісь технології розвиває ... Будь-які намагання перестрибнути через щось приведуть через деякий час до відкату . Ну і Європа в цілому насправді накопичує проблеми неперервно . І якраз оці всі чисто європейські цінності в якийсь момент можуть ( і напевно навіть ) "рванути" зсередини ... Оця ваша дискусія про релігію і її роль занадто теоретична . У нас є приклад живий і яскравий - УГКЦ . Почитайте історію впровадження унії , боротьби з нею , а потім плавненько перейдіть на початок 20 століття - і подивіться про її роль в Галичині ... І раптом виявляться абсолютно протилежні речі - через якихось кілька сотень років ...