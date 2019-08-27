Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
- Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм. Источник: https://censor.net.ua/r3144950
ЛАД У Вас якісь дивні ілюзії ... Це мені нагадіє СРСР-овські історії про перехід від феодалізму прямо соціалізм не проходячи стадію капіталізму ( пам"ятаєте , звичайно ) ... До речі - згадувана СА - законсервувалася в середньовіччі , як і всі останні арабські країни . Навіть не розумію , як той же Іран ( хоч він трошки з іншої області ) якісь технології розвиває ... Будь-які намагання перестрибнути через щось приведуть через деякий час до відкату . Ну і Європа в цілому насправді накопичує проблеми неперервно . І якраз оці всі чисто європейські цінності в якийсь момент можуть ( і напевно навіть ) "рванути" зсередини ... Оця ваша дискусія про релігію і її роль занадто теоретична . У нас є приклад живий і яскравий - УГКЦ . Почитайте історію впровадження унії , боротьби з нею , а потім плавненько перейдіть на початок 20 століття - і подивіться про її роль в Галичині ... І раптом виявляться абсолютно протилежні речі - через якихось кілька сотень років ...
Shram написав:Извините, а какая церковь в стране национальная? 1.УПЦ КП что с 1992 года? 2.Или ПЦУ что имеет недо-томос? 3.А может вовсе Украинская грекокатолическая церковь что доминирует на западе страны? 4.Или УПЦ МП как имеящая большинство прихожан? 5.Или вообще национальной считать римско-католическую как поляки например?
6.Вы почему решили что именно ПЦУ является национальной? Потому что Петя так по телевизору вещал?
PS это я ещё молчу про протестантов, мусульман, атеистов, буддистов и прочих-прочих кому плевать на христианскую церковь вообще, но кто при этом может быть не менее истым патриотом Украины.
По традиции, с конца. Вручение томоса никак не повлияло на отношение государства ко всем перечисленным Вами конфессиям. Верующие как отправляли свои службы, так и продолжают отправлять. 6.Нет, не поэтому. И доказательство этому весьма простое – Пети уже нет, а ПЦУ есть. 5.В Польше католики составляют подавляющее большинство верующих, а в Украине – подавляющее меньшинство. Поэтому тоже нет. 4.УПЦ МП признана иностранным агентом с центром управления извне, так что тоже нет. 3.УГКЦ входит в юрисдикцию Римского Папы, а не Вселенского патриарха, а Украина исторически считается православной страной. Пожалуй, тоже нет. 2.Томос не может быть недо- или пере-. Это всего-навсего документ, посредством которого Вселенский Патриарх разрешает местному митрополиту назначать священников в приходы по собственному усмотрению. Там же перечень этих приходов. Это если совсем по простому. Наличие такого документа легитимизирует ПЦУ в общем ряду Православных церквей всего мира, хотя процесс признания может быть долгим. 1.УПЦ КП самораспустилась перед объединительным поместным собором и на момент вручения томоса не существовала. Сейчас Филарет как бы возобновляет ее, но в любом случае эта церковь изначально никем не признана.
Shram написав:Извините, а какая церковь в стране национальная? 1.УПЦ КП что с 1992 года? 2.Или ПЦУ что имеет недо-томос? 3.А может вовсе Украинская грекокатолическая церковь что доминирует на западе страны? 4.Или УПЦ МП как имеящая большинство прихожан? 5.Или вообще национальной считать римско-католическую как поляки например?
6.Вы почему решили что именно ПЦУ является национальной? Потому что Петя так по телевизору вещал?
PS это я ещё молчу про протестантов, мусульман, атеистов, буддистов и прочих-прочих кому плевать на христианскую церковь вообще, но кто при этом может быть не менее истым патриотом Украины.
По традиции, с конца. Вручение томоса никак не повлияло на отношение государства ко всем перечисленным Вами конфессиям. Верующие как отправляли свои службы, так и продолжают отправлять. 6.Нет, не поэтому. И доказательство этому весьма простое – Пети уже нет, а ПЦУ есть. 5.В Польше католики составляют подавляющее большинство верующих, а в Украине – подавляющее меньшинство. Поэтому тоже нет. 4.УПЦ МП признана иностранным агентом с центром управления извне, так что тоже нет. 3.УГКЦ входит в юрисдикцию Римского Папы, а не Вселенского патриарха, а Украина исторически считается православной страной. Пожалуй, тоже нет. 2.Томос не может быть недо- или пере-. Это всего-навсего документ, посредством которого Вселенский Патриарх разрешает местному митрополиту назначать священников в приходы по собственному усмотрению. Там же перечень этих приходов. Это если совсем по простому. Наличие такого документа легитимизирует ПЦУ в общем ряду Православных церквей всего мира, хотя процесс признания может быть долгим. 1.УПЦ КП самораспустилась перед объединительным поместным собором и на момент вручения томоса не существовала. Сейчас Филарет как бы возобновляет ее, но в любом случае эта церковь изначально никем не признана.
Это все интересно, но возникает один вопрос. Киевская митрополия перешла под начало Москвы от Константинополя в 1686-ом году (как тут пишут, путем насилия и обмана). На тот момент в состав России входила только Левобережная Украина (примерно по широте Черкасс) и небольшой участок территории на правом берегу - Киев. Что мешало митрополиту переехать, например, в Винницу, и остаться под управлением Константинополя? В 1721-ом Петр первый ликвидировал Патриархию, передав церковь управлению Сенатом - вроде, отличный повод сбросить московское иго. Более того, до 1793-го Наднепрянская Украина оставалась в составе Речи Посполитой. А митрополия в Русской ПЦ, несмотря на отсутствие Патриарха на Москве и, наверняка, конфликты со светскими властями.
ЛАД написав: Спорить со знатоком всемирной истории, кот. утверждает, что Реформация
не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.
, мне, действительно, не с руки. Аргументы о немецкой или английской Реформации, где не было никаких испанцев, просто игнорируются.
Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных.
Какие "религиозные проблемы" решает томос, Вы так и не соизволили указать.
Это то, что приписали мне Вы.
А это то, что я писал на самом деле: Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения... И далее в ответ на Ваше: То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность".
Я продолжил: Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.
Именно в контексте предыдущего тезиса - "под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения..."
Тему Реформации как таковой я пытался не касаться, поскольку не о ней изначально шла речь, но не всегда мне это удавалось, Вы все время к ней упорно возвращались. Такие инсинуации в дискуссии недопустимы. Это раз.
Далее, Вы писали: Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных" - какие религиозные проблемы решает томос?
На что я ответил: "Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской". Вы с моей формулировкой не согласились. Ваше право. Но теперь Вы утверждаете, что ответить я "не соизволил". А это неправда.
Волгарь написав:Это все интересно, но возникает один вопрос. Киевская митрополия перешла под начало Москвы от Константинополя в 1686-ом году
Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.
Волгарь написав:Это все интересно, но возникает один вопрос. Киевская митрополия перешла под начало Москвы от Константинополя в 1686-ом году
Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.
Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве)
Puente написав:ЛАД У Вас якісь дивні ілюзії ... Це мені нагадіє СРСР-овські історії про перехід від феодалізму прямо соціалізм не проходячи стадію капіталізму ( пам"ятаєте , звичайно ) ... До речі - згадувана СА - законсервувалася в середньовіччі , як і всі останні арабські країни . Навіть не розумію , як той же Іран ( хоч він трошки з іншої області ) якісь технології розвиває ... Будь-які намагання перестрибнути через щось приведуть через деякий час до відкату . Ну і Європа в цілому насправді накопичує проблеми неперервно . І якраз оці всі чисто європейські цінності в якийсь момент можуть ( і напевно навіть ) "рванути" зсередини ... Оця ваша дискусія про релігію і її роль занадто теоретична . У нас є приклад живий і яскравий - УГКЦ . Почитайте історію впровадження унії , боротьби з нею , а потім плавненько перейдіть на початок 20 століття - і подивіться про її роль в Галичині ... І раптом виявляться абсолютно протилежні речі - через якихось кілька сотень років ...
Простите, не очень понял, что Вы хотели сказать. Чувствуется, что у Вас есть, что сказать интересного. Буду благодарен, если Вы разъясните свои высказывания чуть подробнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.