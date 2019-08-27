Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3850385138523853> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 28 сер, 2019 11:48 https://censor.net.ua/resonance/3144950 ... yat_cherez

Интервью Коломы - лонгрид

https://censor.net.ua/r3144950 - Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм. Источник:

И многое другое, забавное и не очень. Интервью Коломы - лонгридИ многое другое, забавное и не очень. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16119 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 11:55 ЛАД

У Вас якісь дивні ілюзії ... Це мені нагадіє СРСР-овські історії про перехід від феодалізму прямо соціалізм не проходячи стадію капіталізму ( пам"ятаєте , звичайно ) ... До речі - згадувана СА - законсервувалася в середньовіччі , як і всі останні арабські країни . Навіть не розумію , як той же Іран ( хоч він трошки з іншої області ) якісь технології розвиває ...

Будь-які намагання перестрибнути через щось приведуть через деякий час до відкату .

Ну і Європа в цілому насправді накопичує проблеми неперервно . І якраз оці всі чисто європейські цінності в якийсь момент можуть ( і напевно навіть ) "рванути" зсередини ... Оця ваша дискусія про релігію і її роль занадто теоретична . У нас є приклад живий і яскравий - УГКЦ . Почитайте історію впровадження унії , боротьби з нею , а потім плавненько перейдіть на початок 20 століття - і подивіться про її роль в Галичині ... І раптом виявляться абсолютно протилежні речі - через якихось кілька сотень років ... Puente Повідомлень: 1789 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 12:03 Советую



Яхты по 200-300к евро В СУТКИ, блекждек, *люхи, шапсусик по 1к евро = есть и там, и там



Чем отличаются "прошлые патриоты" на Куршавелях и Мальдивах, а от "нынешних патриотов" на Сен-Тропе?Яхты, блекждек, *люхи,= есть и там, и там Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9220 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6221 раз. Подякували: 2473 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 12:34 Re: Політичні дискусії Shram написав: Извините, а какая церковь в стране национальная?

1.УПЦ КП что с 1992 года?

2.Или ПЦУ что имеет недо-томос?

3.А может вовсе Украинская грекокатолическая церковь что доминирует на западе страны?

4.Или УПЦ МП как имеящая большинство прихожан?

5.Или вообще национальной считать римско-католическую как поляки например?



6.Вы почему решили что именно ПЦУ является национальной?

Потому что Петя так по телевизору вещал?



PS это я ещё молчу про протестантов, мусульман, атеистов, буддистов и прочих-прочих кому плевать на христианскую церковь вообще, но кто при этом может быть не менее истым патриотом Украины. Извините, а какая церковь в стране национальная?1.УПЦ КП что с 1992 года?2.Или ПЦУ что имеет недо-томос?3.А может вовсе Украинская грекокатолическая церковь что доминирует на западе страны?4.Или УПЦ МП как имеящая большинство прихожан?5.Или вообще национальной считать римско-католическую как поляки например?6.Вы почему решили что именно ПЦУ является национальной?Потому что Петя так по телевизору вещал?PS это я ещё молчу про протестантов, мусульман, атеистов, буддистов и прочих-прочих кому плевать на христианскую церковь вообще, но кто при этом может быть не менее истым патриотом Украины.

По традиции, с конца.

Вручение томоса никак не повлияло на отношение государства ко всем перечисленным Вами конфессиям. Верующие как отправляли свои службы, так и продолжают отправлять.

6.Нет, не поэтому. И доказательство этому весьма простое – Пети уже нет, а ПЦУ есть.

5.В Польше католики составляют подавляющее большинство верующих, а в Украине – подавляющее меньшинство. Поэтому тоже нет.

4.УПЦ МП признана иностранным агентом с центром управления извне, так что тоже нет.

3.УГКЦ входит в юрисдикцию Римского Папы, а не Вселенского патриарха, а Украина исторически считается православной страной. Пожалуй, тоже нет.

2.Томос не может быть недо- или пере-. Это всего-навсего документ, посредством которого Вселенский Патриарх разрешает местному митрополиту назначать священников в приходы по собственному усмотрению. Там же перечень этих приходов. Это если совсем по простому. Наличие такого документа легитимизирует ПЦУ в общем ряду Православных церквей всего мира, хотя процесс признания может быть долгим.

1.УПЦ КП самораспустилась перед объединительным поместным собором и на момент вручения томоса не существовала. Сейчас Филарет как бы возобновляет ее, но в любом случае эта церковь изначально никем не признана. По традиции, с конца.Вручение томоса никак не повлияло на отношение государства ко всем перечисленным Вами конфессиям. Верующие как отправляли свои службы, так и продолжают отправлять.6.Нет, не поэтому. И доказательство этому весьма простое – Пети уже нет, а ПЦУ есть.5.В Польше католики составляют подавляющее большинство верующих, а в Украине – подавляющее меньшинство. Поэтому тоже нет.4.УПЦ МП признана иностранным агентом с центром управления извне, так что тоже нет.3.УГКЦ входит в юрисдикцию Римского Папы, а не Вселенского патриарха, а Украина исторически считается православной страной. Пожалуй, тоже нет.2.Томос не может быть недо- или пере-. Это всего-навсего документ, посредством которого Вселенский Патриарх разрешает местному митрополиту назначать священников в приходы по собственному усмотрению. Там же перечень этих приходов. Это если совсем по простому. Наличие такого документа легитимизирует ПЦУ в общем ряду Православных церквей всего мира, хотя процесс признания может быть долгим.1.УПЦ КП самораспустилась перед объединительным поместным собором и на момент вручения томоса не существовала. Сейчас Филарет как бы возобновляет ее, но в любом случае эта церковь изначально никем не признана. AlexxK Повідомлень: 56 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 13:08 AlexxK написав: Shram написав: Извините, а какая церковь в стране национальная?

1.УПЦ КП что с 1992 года?

2.Или ПЦУ что имеет недо-томос?

3.А может вовсе Украинская грекокатолическая церковь что доминирует на западе страны?

4.Или УПЦ МП как имеящая большинство прихожан?

5.Или вообще национальной считать римско-католическую как поляки например?



6.Вы почему решили что именно ПЦУ является национальной?

Потому что Петя так по телевизору вещал?



PS это я ещё молчу про протестантов, мусульман, атеистов, буддистов и прочих-прочих кому плевать на христианскую церковь вообще, но кто при этом может быть не менее истым патриотом Украины. Извините, а какая церковь в стране национальная?1.УПЦ КП что с 1992 года?2.Или ПЦУ что имеет недо-томос?3.А может вовсе Украинская грекокатолическая церковь что доминирует на западе страны?4.Или УПЦ МП как имеящая большинство прихожан?5.Или вообще национальной считать римско-католическую как поляки например?6.Вы почему решили что именно ПЦУ является национальной?Потому что Петя так по телевизору вещал?PS это я ещё молчу про протестантов, мусульман, атеистов, буддистов и прочих-прочих кому плевать на христианскую церковь вообще, но кто при этом может быть не менее истым патриотом Украины.

По традиции, с конца.

Вручение томоса никак не повлияло на отношение государства ко всем перечисленным Вами конфессиям. Верующие как отправляли свои службы, так и продолжают отправлять.

6.Нет, не поэтому. И доказательство этому весьма простое – Пети уже нет, а ПЦУ есть.

5.В Польше католики составляют подавляющее большинство верующих, а в Украине – подавляющее меньшинство. Поэтому тоже нет.

4.УПЦ МП признана иностранным агентом с центром управления извне, так что тоже нет.

3.УГКЦ входит в юрисдикцию Римского Папы, а не Вселенского патриарха, а Украина исторически считается православной страной. Пожалуй, тоже нет.

2.Томос не может быть недо- или пере-. Это всего-навсего документ, посредством которого Вселенский Патриарх разрешает местному митрополиту назначать священников в приходы по собственному усмотрению. Там же перечень этих приходов. Это если совсем по простому. Наличие такого документа легитимизирует ПЦУ в общем ряду Православных церквей всего мира, хотя процесс признания может быть долгим.

1.УПЦ КП самораспустилась перед объединительным поместным собором и на момент вручения томоса не существовала. Сейчас Филарет как бы возобновляет ее, но в любом случае эта церковь изначально никем не признана. По традиции, с конца.Вручение томоса никак не повлияло на отношение государства ко всем перечисленным Вами конфессиям. Верующие как отправляли свои службы, так и продолжают отправлять.6.Нет, не поэтому. И доказательство этому весьма простое – Пети уже нет, а ПЦУ есть.5.В Польше католики составляют подавляющее большинство верующих, а в Украине – подавляющее меньшинство. Поэтому тоже нет.4.УПЦ МП признана иностранным агентом с центром управления извне, так что тоже нет.3.УГКЦ входит в юрисдикцию Римского Папы, а не Вселенского патриарха, а Украина исторически считается православной страной. Пожалуй, тоже нет.2.Томос не может быть недо- или пере-. Это всего-навсего документ, посредством которого Вселенский Патриарх разрешает местному митрополиту назначать священников в приходы по собственному усмотрению. Там же перечень этих приходов. Это если совсем по простому. Наличие такого документа легитимизирует ПЦУ в общем ряду Православных церквей всего мира, хотя процесс признания может быть долгим.1.УПЦ КП самораспустилась перед объединительным поместным собором и на момент вручения томоса не существовала. Сейчас Филарет как бы возобновляет ее, но в любом случае эта церковь изначально никем не признана.

Это все интересно, но возникает один вопрос. Киевская митрополия перешла под начало Москвы от Константинополя в 1686-ом году (как тут пишут, путем насилия и обмана). На тот момент в состав России входила только Левобережная Украина (примерно по широте Черкасс) и небольшой участок территории на правом берегу - Киев.

Что мешало митрополиту переехать, например, в Винницу, и остаться под управлением Константинополя? В 1721-ом Петр первый ликвидировал Патриархию, передав церковь управлению Сенатом - вроде, отличный повод сбросить московское иго. Более того, до 1793-го Наднепрянская Украина оставалась в составе Речи Посполитой. А митрополия в Русской ПЦ, несмотря на отсутствие Патриарха на Москве и, наверняка, конфликты со светскими властями. Это все интересно, но возникает один вопрос. Киевская митрополия перешла под начало Москвы от Константинополя в 1686-ом году (как тут пишут, путем насилия и обмана). На тот момент в состав России входила только Левобережная Украина (примерно по широте Черкасс) и небольшой участок территории на правом берегу - Киев.Что мешало митрополиту переехать, например, в Винницу, и остаться под управлением Константинополя? В 1721-ом Петр первый ликвидировал Патриархию, передав церковь управлению Сенатом - вроде, отличный повод сбросить московское иго. Более того, до 1793-го Наднепрянская Украина оставалась в составе Речи Посполитой. А митрополия в Русской ПЦ, несмотря на отсутствие Патриарха на Москве и, наверняка, конфликты со светскими властями. Волгарь Повідомлень: 7011 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 13:09 ЛАД написав:

Спорить со знатоком всемирной истории, кот. утверждает, что Реформация

не борьба протестантов с католиками , а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.

, мне, действительно, не с руки. Аргументы о немецкой или английской Реформации, где не было никаких испанцев, просто игнорируются.



Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных.

Какие "религиозные проблемы" решает томос, Вы так и не соизволили указать. Спорить со знатоком всемирной истории, кот. утверждает, что Реформация, мне, действительно, не с руки.Аргументы о немецкой или английской Реформации, где не было никаких испанцев, просто игнорируются.Какие "религиозные проблемы" решает томос, Вы так и не соизволили указать.



Это то, что приписали мне Вы.



А это то, что я писал на самом деле:

Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения...

И далее в ответ на Ваше:

То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность".



Я продолжил:

Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.



Именно в контексте предыдущего тезиса - "под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения..."



Тему Реформации как таковой я пытался не касаться, поскольку не о ней изначально шла речь, но не всегда мне это удавалось, Вы все время к ней упорно возвращались.

Такие инсинуации в дискуссии недопустимы. Это раз.



Далее, Вы писали:

Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных" - какие религиозные проблемы решает томос?



На что я ответил:

"Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской".

Вы с моей формулировкой не согласились. Ваше право.

Но теперь Вы утверждаете, что ответить я "не соизволил". А это неправда.



Так чем Вы лучше будивельника? Это то, что приписали мне Вы.А это то, что я писал на самом деле:Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения...И далее в ответ на Ваше:То, что Вы не ищете аналогий нашей ситуации с Реформацией это не так, Вы сами начали это сравнение, написав, что борьба протестантов с католиками это борьба за "национальную идентичность".Я продолжил:Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.Именно в контексте предыдущего тезиса - "под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения..."Тему Реформации как таковой я пытался не касаться, поскольку не о ней изначально шла речь, но не всегда мне это удавалось, Вы все время к ней упорно возвращались.Такие инсинуации в дискуссии недопустимы. Это раз.Далее, Вы писали:Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных" - какие религиозные проблемы решает томос?На что я ответил:"Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской".Вы с моей формулировкой не согласились. Ваше право.Но теперь Вы утверждаете, что ответить я "не соизволил". А это неправда.Так чем Вы лучше будивельника? AlexxK Повідомлень: 56 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 13:35 Волгарь написав: Это все интересно, но возникает один вопрос. Киевская митрополия перешла под начало Москвы от Константинополя в 1686-ом году Это все интересно, но возникает один вопрос. Киевская митрополия перешла под начало Москвы от Константинополя в 1686-ом году

Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п. Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п. AlexxK Повідомлень: 56 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 13:44 AlexxK написав: Волгарь написав: Это все интересно, но возникает один вопрос. Киевская митрополия перешла под начало Москвы от Константинополя в 1686-ом году Это все интересно, но возникает один вопрос. Киевская митрополия перешла под начало Москвы от Константинополя в 1686-ом году

Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п. Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.

Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве) Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве) Волгарь Повідомлень: 7011 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 13:52 Puente написав: ЛАД

У Вас якісь дивні ілюзії ... Це мені нагадіє СРСР-овські історії про перехід від феодалізму прямо соціалізм не проходячи стадію капіталізму ( пам"ятаєте , звичайно ) ... До речі - згадувана СА - законсервувалася в середньовіччі , як і всі останні арабські країни . Навіть не розумію , як той же Іран ( хоч він трошки з іншої області ) якісь технології розвиває ...

Будь-які намагання перестрибнути через щось приведуть через деякий час до відкату .

Ну і Європа в цілому насправді накопичує проблеми неперервно . І якраз оці всі чисто європейські цінності в якийсь момент можуть ( і напевно навіть ) "рванути" зсередини ... Оця ваша дискусія про релігію і її роль занадто теоретична . У нас є приклад живий і яскравий - УГКЦ . Почитайте історію впровадження унії , боротьби з нею , а потім плавненько перейдіть на початок 20 століття - і подивіться про її роль в Галичині ... І раптом виявляться абсолютно протилежні речі - через якихось кілька сотень років ... У Вас якісь дивні ілюзії ... Це мені нагадіє СРСР-овські історії про перехід від феодалізму прямо соціалізм не проходячи стадію капіталізму ( пам"ятаєте , звичайно ) ... До речі - згадувана СА - законсервувалася в середньовіччі , як і всі останні арабські країни . Навіть не розумію , як той же Іран ( хоч він трошки з іншої області ) якісь технології розвиває ...Будь-які намагання перестрибнути через щось приведуть через деякий час до відкату .Ну і Європа в цілому насправді накопичує проблеми неперервно . І якраз оці всі чисто європейські цінності в якийсь момент можуть ( і напевно навіть ) "рванути" зсередини ... Оця ваша дискусія про релігію і її роль занадто теоретична . У нас є приклад живий і яскравий - УГКЦ . Почитайте історію впровадження унії , боротьби з нею , а потім плавненько перейдіть на початок 20 століття - і подивіться про її роль в Галичині ... І раптом виявляться абсолютно протилежні речі - через якихось кілька сотень років ...

Простите, не очень понял, что Вы хотели сказать.

Чувствуется, что у Вас есть, что сказать интересного.

Буду благодарен, если Вы разъясните свои высказывания чуть подробнее. Простите, не очень понял, что Вы хотели сказать.Чувствуется, что у Вас есть, что сказать интересного.Буду благодарен, если Вы разъясните свои высказывания чуть подробнее. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13906 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 13:53 Кстати, доставило обращение Богдана "парахаботики узбагойтезь".



Т.е. раньше противники "партии" были "агентами кремля", а сейчас "парахаботиками"?



Как предсказуемо, "рука-лецо" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9220 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6221 раз. Подякували: 2473 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3850385138523853> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостейМодератори: ТупУм