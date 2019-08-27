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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3850385138523853 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 28 сер, 2019 13:56 "100 днів після президентських виборів: оцінки та очікування громадян" https://dif.org.ua/article/100-dniv-pislya-prezidentskikh-viboriv-otsinki-ta-ochikuvannya-gromadyan

.....Абсолютна більшість виборців (91%) вважає, що вони зробили правильний вибір на виборах Верховної Ради.

......

Президент Володимир Зеленський має довіру 70% громадян України – найвищий результат за усі часи серед усіх українських президентів. Позитивний баланс довіри-недовіри мають і лідери його команди – Дмитро Разумков (+25%) та Андрій Богдан (+5%). Водночас значна частина громадян не має визначеного ставлення до Дмитра Разумкова (22% його не знає і ще 22% не дали певної відповіді) та до Андрія Богдана (28% його не знають і 27% не дали певної відповіді).





Лідери інших політичних сил, представлених у Верховній Раді, мають негативний баланс довіри-недовіри: Святослав Вакарчук (–25%), Юрій Бойко (–37%), Юлія Тимошенко (–63%), Петро Порошенко (–72%).





Перші кроки Президента Зеленського та його команди позитивно оцінюють 63% громадян, негативно – 13%, ще 24% не визначилися. Позитивні оцінки переважають в усіх регіонах України: Західному (72%), Центральному (65%), Південному (48%) та Східному (64%). Переважно позитивно оцінюють перші кроки Зеленського і представники усіх вікових груп, особливо – молоді (76%). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13907 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 14:16 Волгарь написав: Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве) Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве)

А когда ВКЛ стало Речью Посполитой и ополячилось - перебрался обратно в Москву.



А по поводу Ваших размышлений о вероятностях - кто бы этим занимался в те времена в абсолютной монархии. Да и История не любит сослагательного наклонения.



А когда пишут о насильном переходе, имеют ввиду не конкретное насилие к тому или иному духовному лицу, тут скорее был подкуп (в том числе нематериальными стимулами), а об отсутствии законных на тот момент оснований в виде решения Константинополя.



Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года. А когда ВКЛ стало Речью Посполитой и ополячилось - перебрался обратно в Москву.А по поводу Ваших размышлений о вероятностях - кто бы этим занимался в те времена в абсолютной монархии.Да и История не любит сослагательного наклонения.А когда пишут о насильном переходе, имеют ввиду не конкретное насилие к тому или иному духовному лицу, тут скорее был подкуп (в том числе нематериальными стимулами), а об отсутствии законных на тот момент оснований в виде решения Константинополя.Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года. AlexxK Повідомлень: 56 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 15:22 AlexxK написав: Волгарь написав: Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве) Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве)

А когда ВКЛ стало Речью Посполитой и ополячилось - перебрался обратно в Москву.



А по поводу Ваших размышлений о вероятностях - кто бы этим занимался в те времена в абсолютной монархии. Да и История не любит сослагательного наклонения.



А когда пишут о насильном переходе, имеют ввиду не конкретное насилие к тому или иному духовному лицу, тут скорее был подкуп (в том числе нематериальными стимулами), а об отсутствии законных на тот момент оснований в виде решения Константинополя.



Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года. А по поводу Ваших размышлений о вероятностях - кто бы этим занимался в те времена в абсолютной монархии.Да и История не любит сослагательного наклонения.А когда пишут о насильном переходе, имеют ввиду не конкретное насилие к тому или иному духовному лицу, тут скорее был подкуп (в том числе нематериальными стимулами), а об отсутствии законных на тот момент оснований в виде решения Константинополя.Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года.

Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался.

Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (православный)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%8B%D0%B9 )

И список 16-ти Киевских митрополитов до Брестской унии.

В 1620 году Иерусалимский патриарх Феофан III посвятил нового митрополита Киевского и всея Руси (а также епископов на другие кафедры). Митрополия восстановлена в Киеве.

В 1685 году Киевская митрополия (де-факто только находившиеся в политическом единстве с Москвой Киевская и Черниговская епархии ) подчинены патриарху Московскому. Это решение в 1686 году подтвердил патриарх Константинопольский Дионисий

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%81%D0%B8

И далее

Униатские митрополиты Киевские, Галицкие и всея Руси

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%81%D0%B8

Все было гораздо проще - в Наднепрянской Украине уже был СВОЙ МИТРОПОЛИТ, поэтому митрополитам, поставленным Иерусалимским Патриархом, просто некуда было бежать из Киева в 1686-ом. Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался.И список 16-ти Киевских митрополитов до Брестской унии.И далееВсе было гораздо проще - в Наднепрянской Украине уже был СВОЙ МИТРОПОЛИТ, поэтому митрополитам, поставленным Иерусалимским Патриархом, просто некуда было бежать из Киева в 1686-ом. Волгарь Повідомлень: 7012 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 15:54



AlexxK написав: ЛАД написав:

Спорить со знатоком всемирной истории, кот. утверждает, что Реформация

не борьба протестантов с католиками , а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.

, мне, действительно, не с руки. Аргументы о немецкой или английской Реформации, где не было никаких испанцев, просто игнорируются. Спорить со знатоком всемирной истории, кот. утверждает, что Реформация, мне, действительно, не с руки.Аргументы о немецкой или английской Реформации, где не было никаких испанцев, просто игнорируются.



Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных.

Какие "религиозные проблемы" решает томос, Вы так и не соизволили указать.

Какие "религиозные проблемы" решает томос, Вы так и не соизволили указать.

Это то, что приписали мне Вы. Это то, что приписали мне Вы.





И что я Вам приписал, если Вы тут же пишете:

А это то, что я писал на самом деле:

Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения ...

и

Я продолжил:

Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.

Я просто прямо процитировал Ваши слова, которые Вы опять повторили.



Тему Реформации как таковой я пытался не касаться, поскольку не о ней изначально шла речь, но не всегда мне это удавалось, Вы все время к ней упорно возвращались.

Такие инсинуации в дискуссии недопустимы. Это раз.

В чём мои "инсинуации"?

Или Вы не очень понимаете значение слова, кот. употребили?



Далее, Вы писали:

Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных" - какие религиозные проблемы решает томос?



На что я ответил:

"Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской".

Вы с моей формулировкой не согласились. Ваше право.

Но теперь Вы утверждаете, что ответить я "не соизволил". А это неправда.

Что здесь неправда?

Вы в очередной раз заявляете, что ""Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости", но назвать их так и не соизволили.

Проблема отделения укр. церкви от русской это не религиозная проблема.



Так чем Вы лучше будивельника?

Могу сказать, чем будивельник лучше Вас.

Он часто-густо ошибается, разбрасывается необоснованными обвинениями, у него куча предубеждений, но он искренен.

Вы подготовленнее него, прекрасно понимаете, что Вы пишете, но просто манипулируете, играете словами, пытаясь создать видимость аргументации.

Вы всё время пишете достаточно обтекаемо, чтобы иметь возможность сказать, что Вас "не так поняли" или Вы "писали не об этом".

Последний пример Ваш ответ Волгарю:

Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года.

При этом нигде не понятно о каких событиях и каких годах писали Вы. В отличие от Волгаря, кот. точно указал даты.

Если Вы считаете, что достаточно указания на 1300 год как на "точку отсчёта" ...

Простите, но это не о подчинении киевской метрополии Москве.



ПризнаЮ, что укр. историю Вы, по-видимому, знаете лучше меня, и очень жаль, что вместо полезной информации, кот. Вы могли бы дать, Вы занялись манипуляциями и пропагандой.



Ещё раз простите, но общаться с Вами в дальнейшем постараюсь пореже. Простите, но Вы похоже тролль - новое издание, возможно, пограмотнее старых.И что я Вам приписал, если Вы тут же пишете:Я просто прямо процитировал Ваши слова, которые Вы опять повторили.В чём мои "инсинуации"?Или Вы не очень понимаете значение слова, кот. употребили?Что здесь неправда?Вы в очередной раз заявляете, что ""Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости", но назвать их так и не соизволили.Проблема отделения укр. церкви от русской этопроблема.Могу сказать, чем будивельник лучше Вас.Он часто-густо ошибается, разбрасывается необоснованными обвинениями, у него куча предубеждений, но он искренен.Вы подготовленнее него, прекрасно понимаете, что Вы пишете, но просто манипулируете, играете словами, пытаясь создать видимость аргументации.Вы всё время пишете достаточно обтекаемо, чтобы иметь возможность сказать, что Вас "не так поняли" или Вы "писали не об этом".Последний пример Ваш ответ Волгарю:При этом нигде не понятно о каких событиях и каких годах писали Вы. В отличие от Волгаря, кот. точно указал даты.Если Вы считаете, что достаточно указания на 1300 год как на "точку отсчёта" ...Простите, но это не о подчинении киевской метрополии Москве.ПризнаЮ, что укр. историю Вы, по-видимому, знаете лучше меня, и очень жаль, что вместо полезной информации, кот. Вы могли бы дать, Вы занялись манипуляциями и пропагандой.Ещё раз простите, но общаться с Вами в дальнейшем постараюсь пореже. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 сер, 2019 16:12, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13907 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 15:55 AlexxK написав: Волгарь написав: Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве) Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве)

А когда ВКЛ стало Речью Посполитой и ополячилось - перебрался обратно в Москву.



А по поводу Ваших размышлений о вероятностях - кто бы этим занимался в те времена в абсолютной монархии. Да и История не любит сослагательного наклонения.



А когда пишут о насильном переходе, имеют ввиду не конкретное насилие к тому или иному духовному лицу, тут скорее был подкуп (в том числе нематериальными стимулами), а об отсутствии законных на тот момент оснований в виде решения Константинополя.



Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года. А когда ВКЛ стало Речью Посполитой и ополячилось - перебрался обратно в Москву.А по поводу Ваших размышлений о вероятностях - кто бы этим занимался в те времена в абсолютной монархии.Да и История не любит сослагательного наклонения.А когда пишут о насильном переходе, имеют ввиду не конкретное насилие к тому или иному духовному лицу, тут скорее был подкуп (в том числе нематериальными стимулами), а об отсутствии законных на тот момент оснований в виде решения Константинополя.Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года.

яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?

а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як? яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16055 З нами з: 09.03.14 Подякував: 946 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 16:32 Re: Політичні дискусії https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4734704#p4734704

Corpocrator написав: налоговые инициативы Гетьманцева накаляют:



- поднять нижний порог штрафа за уклонение от уплаты налогов с текущих 800тыс грн, до 2,5 млн

(при акцентировании на отстутствии срока давности у такого рода преступлений)

- налоговая амнистия под 5-10% засвеченной суммы







тоесть:

средний чинуша получивший свои капиталы путем прямых криминальных преступлений может легализовать условные 100тыс$ за 10тыс$, а доказать криминальное происхождение денех пост-фактум это просто фантастика в наших условиях.



средний предприниматель пытавшийся жить честно (или хотя бы стремившийся,а таких подавляющее большинство), затрачивающий кратно больше усилий для заработка 100тыс$, создающий рабочие места и прочее - может влететь сразу на 100тыс$ т.к. при желании "уклонение от уплаты налогов" находится легко и у всех.



ну а пачки двиги и недвиги накупленные коррупционерами, миллиарды денег отмытые через ОВГЗ да еще и с процентами в плюс (а не в минус, как это в классической схеме) - уже считаются легализованными



ну и про офшоры ни слова, на фоне тотальной либерализации со стороны НБУ для вывода капитала



"Эпоха справедливости", говорили они

"Средний класс - опора государства", говорили они



физики-теоретики (писики-туалетики) налоговые инициативы Гетьманцева накаляют:- поднять нижний порог штрафа за уклонение от уплаты налогов с текущих 800тыс грн, до 2,5 млн(при акцентировании на отстутствии срока давности у такого рода преступлений)- налоговая амнистия под 5-10% засвеченной суммытоесть:ну а пачки двиги и недвиги накупленные коррупционерами, миллиарды денег отмытые через ОВГЗ да еще и с процентами в плюс (а не в минус, как это в классической схеме) - уже считаются легализованнымину и про офшоры ни слова, на фоне тотальной либерализации со стороны НБУ для вывода капитала"Эпоха справедливости", говорили они"Средний класс - опора государства", говорили онифизики-теоретики (писики-туалетики) В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16055 З нами з: 09.03.14 Подякував: 946 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3850385138523853 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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