Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
.....Абсолютна більшість виборців (91%) вважає, що вони зробили правильний вибір на виборах Верховної Ради. ...... Президент Володимир Зеленський має довіру 70% громадян України – найвищий результат за усі часи серед усіх українських президентів. Позитивний баланс довіри-недовіри мають і лідери його команди – Дмитро Разумков (+25%) та Андрій Богдан (+5%). Водночас значна частина громадян не має визначеного ставлення до Дмитра Разумкова (22% його не знає і ще 22% не дали певної відповіді) та до Андрія Богдана (28% його не знають і 27% не дали певної відповіді).
Лідери інших політичних сил, представлених у Верховній Раді, мають негативний баланс довіри-недовіри: Святослав Вакарчук (–25%), Юрій Бойко (–37%), Юлія Тимошенко (–63%), Петро Порошенко (–72%).
Перші кроки Президента Зеленського та його команди позитивно оцінюють 63% громадян, негативно – 13%, ще 24% не визначилися. Позитивні оцінки переважають в усіх регіонах України: Західному (72%), Центральному (65%), Південному (48%) та Східному (64%). Переважно позитивно оцінюють перші кроки Зеленського і представники усіх вікових груп, особливо – молоді (76%).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Волгарь написав:Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве)
А когда ВКЛ стало Речью Посполитой и ополячилось - перебрался обратно в Москву.
А по поводу Ваших размышлений о вероятностях - кто бы этим занимался в те времена в абсолютной монархии. Да и История не любит сослагательного наклонения.
А когда пишут о насильном переходе, имеют ввиду не конкретное насилие к тому или иному духовному лицу, тут скорее был подкуп (в том числе нематериальными стимулами), а об отсутствии законных на тот момент оснований в виде решения Константинополя.
Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года.
Волгарь написав:Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве)
А когда ВКЛ стало Речью Посполитой и ополячилось - перебрался обратно в Москву.
А по поводу Ваших размышлений о вероятностях - кто бы этим занимался в те времена в абсолютной монархии. Да и История не любит сослагательного наклонения.
А когда пишут о насильном переходе, имеют ввиду не конкретное насилие к тому или иному духовному лицу, тут скорее был подкуп (в том числе нематериальными стимулами), а об отсутствии законных на тот момент оснований в виде решения Константинополя.
Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года.
В 1620 году Иерусалимский патриарх Феофан III посвятил нового митрополита Киевского и всея Руси (а также епископов на другие кафедры). Митрополия восстановлена в Киеве. В 1685 году Киевская митрополия (де-факто только находившиеся в политическом единстве с Москвой Киевская и Черниговская епархии) подчинены патриарху Московскому. Это решение в 1686 году подтвердил патриарх Константинопольский Дионисий
Простите, но Вы похоже тролль - новое издание, возможно, пограмотнее старых.
AlexxK написав:
ЛАД написав: Спорить со знатоком всемирной истории, кот. утверждает, что Реформация
не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.
, мне, действительно, не с руки. Аргументы о немецкой или английской Реформации, где не было никаких испанцев, просто игнорируются.
Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных.
Какие "религиозные проблемы" решает томос, Вы так и не соизволили указать.
Это то, что приписали мне Вы.
И что я Вам приписал, если Вы тут же пишете:
А это то, что я писал на самом деле: Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения...
и
Я продолжил: Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.
Я просто прямо процитировал Ваши слова, которые Вы опять повторили.
Тему Реформации как таковой я пытался не касаться, поскольку не о ней изначально шла речь, но не всегда мне это удавалось, Вы все время к ней упорно возвращались. Такие инсинуации в дискуссии недопустимы. Это раз.
В чём мои "инсинуации"? Или Вы не очень понимаете значение слова, кот. употребили?
Далее, Вы писали: Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных" - какие религиозные проблемы решает томос?
На что я ответил: "Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской". Вы с моей формулировкой не согласились. Ваше право. Но теперь Вы утверждаете, что ответить я "не соизволил". А это неправда.
Что здесь неправда? Вы в очередной раз заявляете, что ""Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости", но назвать их так и не соизволили. Проблема отделения укр. церкви от русской это не религиозная проблема.
Так чем Вы лучше будивельника?
Могу сказать, чем будивельник лучше Вас. Он часто-густо ошибается, разбрасывается необоснованными обвинениями, у него куча предубеждений, но он искренен. Вы подготовленнее него, прекрасно понимаете, что Вы пишете, но просто манипулируете, играете словами, пытаясь создать видимость аргументации. Вы всё время пишете достаточно обтекаемо, чтобы иметь возможность сказать, что Вас "не так поняли" или Вы "писали не об этом". Последний пример Ваш ответ Волгарю:
Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года.
При этом нигде не понятно о каких событиях и каких годах писали Вы. В отличие от Волгаря, кот. точно указал даты. Если Вы считаете, что достаточно указания на 1300 год как на "точку отсчёта" ... Простите, но это не о подчинении киевской метрополии Москве.
ПризнаЮ, что укр. историю Вы, по-видимому, знаете лучше меня, и очень жаль, что вместо полезной информации, кот. Вы могли бы дать, Вы занялись манипуляциями и пропагандой.
Ещё раз простите, но общаться с Вами в дальнейшем постараюсь пореже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 сер, 2019 16:12, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Волгарь написав:Перебрался, но потом, после его завоевания ВКЛ в Киеве был поставлен новый митрополит (уже Константинополем). И если процесс перехода под управлении Русского патриарха носил именно НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР, то ничто не мешало киевской митрополии вернутся в лоно родной греческой церкви. Тем более, что Московского патриарха уже не было, а могущество Константинопольского (богатство/древность/количество приходов - тогда не было поместных православных церквей на Балканах/Греции, все шло из Константинополя) явно подталкивало к такому решению. И до 1793-95-го (2-ой и 3-ий раздел Польши) киевский митрополит был бы сам себе хозяин (пусть и не в Киеве)
А когда ВКЛ стало Речью Посполитой и ополячилось - перебрался обратно в Москву.
А по поводу Ваших размышлений о вероятностях - кто бы этим занимался в те времена в абсолютной монархии. Да и История не любит сослагательного наклонения.
А когда пишут о насильном переходе, имеют ввиду не конкретное насилие к тому или иному духовному лицу, тут скорее был подкуп (в том числе нематериальными стимулами), а об отсутствии законных на тот момент оснований в виде решения Константинополя.
Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года.
яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання? а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
- поднять нижний порог штрафа за уклонение от уплаты налогов с текущих 800тыс грн, до 2,5 млн (при акцентировании на отстутствии срока давности у такого рода преступлений) - налоговая амнистия под 5-10% засвеченной суммы
тоесть: средний чинуша получивший свои капиталы путем прямых криминальных преступлений может легализовать условные 100тыс$ за 10тыс$, а доказать криминальное происхождение денех пост-фактум это просто фантастика в наших условиях.
средний предприниматель пытавшийся жить честно (или хотя бы стремившийся,а таких подавляющее большинство), затрачивающий кратно больше усилий для заработка 100тыс$, создающий рабочие места и прочее - может влететь сразу на 100тыс$ т.к. при желании "уклонение от уплаты налогов" находится легко и у всех.
ну а пачки двиги и недвиги накупленные коррупционерами, миллиарды денег отмытые через ОВГЗ да еще и с процентами в плюс (а не в минус, как это в классической схеме) - уже считаются легализованными
ну и про офшоры ни слова, на фоне тотальной либерализации со стороны НБУ для вывода капитала
"Эпоха справедливости", говорили они "Средний класс - опора государства", говорили они
физики-теоретики (писики-туалетики)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Он отметил, что для подготовки к отопительному сезону Украине необходимо сейчас наращивать импорт угля, поскольку его запасы на складах на данный момент почти вдвое ниже, чем в августе прошлого года, а возможностей резко увеличить собственную добычу нет. "С запасами угля дела обстоят неважно – сейчас его на складах почти в два раза меньше, чем в августе прошлого года. По состоянию на данный момент, в среднем за день на угольные склады загружается 49 тыс. т угля, а расходуется 73 тыс. т. При таких темпах угля на складах ТЭС хватит до середины октября. Как раз к началу отопительного сезона уголь может закончиться, если не активизировать его загрузку на склады. Резко активизировать внутреннюю добычу не получится, поэтому нужно наращивать импорт", - полагает Богданов.
После недавнего перехода государственной компании "Центрэнерго" под контроль олигарха Игоря Коломойского была возобновлена "торговля на крови", о чем свидетельствуют поставки угля из России и, вероятно, оккупированных территорий. Об этом заявил журналист и блогер Дмитрий Вовнянко на своей странице в социальной сети Facebook. "Уголь на "Центрэнерго" запросто могут возить даже не из РФ, а из шахт, расположенных на оккупированных территориях. А это — та самая торговля на крови. Сейчас восстанавливается все то же, только в худшем варианте (до блокады шахты расположены были в ОРДЛО, но перерегистрированы на контролируемой территории и налоги платили в бюджет Украины)", — написал Вовнянко. По его словам, недавно в "Центрэнерго" сменили генерального директора — им стал Виталий Потапенко, а директором по материально-техническому обеспечению сделали человека Коломойского. "И вот с тех пор "Центрэнерго" начала массово заключать контракты на поставку электроэнергии предприятиям Коломойского. Сам Коломойский это объясняет низкой ценой "Центрэнерго" после запуска рынка электроэнергии. Позволю себе предположить — электроэнергия для его предприятий там действительно низкая как нигде", — пишет автор. Несмотря на наличие таких схем, ни НАБУ, ни другие силовые структуры не начинают никаких расследований. "Не интересует явное нанесение ущерба государству также Сытника из НАБУ. Не обращает внимания на все это и представитель президента в Кабмине и знатный борец с "Роттердам +" Андрей Герус. Даже тогда, когда в ОПУ на заседаниях идут разговоры о том, что "Роттердам +" — наиболее выгодная для страны схема по закупке угля, все они продолжают бороться с "Роттердамом +". Разве это коррупция — "Центрэнерго" разворовать с участием россиян по цене значительно выше, чем Роттердамская?". Напомним, государственный оператор ТЭС компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Копия договора на поставку угля обнародована сразу несколькими СМИ, этот факт поставок косвенно подтверждает Независимый профсоюз горняков Украины. https://delo.ua/business/pod-kontrolem- ... ae-357297/